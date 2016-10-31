Импорт и продажи

Иван Шилов ИА REGNUM Авто

Август 2016 года стал рекордным за последние 30 месяцев по ввозу автомобилей на Украину — 7839 автомобилей. Такие данные в октябре предоставляет Ассоциация производителей автомобилей «Укравтопром».

»…средняя таможенная стоимость ввезенной иномарки снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,4 тыс. долларов и составила 16,5 тыс. долларов. Причиной такого снижения стало увеличение в структуре импорта доли автомобилей, бывших в эксплуатации», — говорится в сообщении ассоциации.

Увеличение в структуре б/у автомобилей, в свою очередь, связано с упрощением их ввоза и удешевлением растаможки. Например, ранее за автомобиль с двигателем до 1000 кубических сантиметров приходилось платить 1,09−1,44 евро за каждый сантиметр, теперь — 0,102 евро. Новые правила начали действовать с начала июля, а их действие запланировано до конца 2018 года. Граждане Украины получили право ввозить по упрощённой схеме 1 автомобиль в год с условием его продажи не ранее чем через 12 месяцев. Согласно данным Государственной фискальной службы, по новым правилам украинцы уже успели ввезти более 6 тыс авто, т. е. почти каждый восьмой автомобиль. С другой стороны, это развивает тенденцию, наблюдающуюся по крайней мере с начала года, поскольку за январь-август на Украину ввезли почти 49 тыс. автомобилей, что на 29% превышает показатель прошлого года.

Однако в новых правилах есть нюанс. Пониженный акциз действует только для авто, выпущенных не ранее 2011 года.

«Это напрямую касается президента Порошенко с его «Богдан Моторс» и остальных олигархов. Они не позволят отменить акциз. Специально такие законы делают, чтобы украинцы покупали ЗАЗы, Славуты, Дэу. Они говорят, что пошлина — это поддержка отечественного производителя. Но сами-то отечественного производителя не поддерживают. Посмотрите на парковую Верховной Рады и Кабинета министров. Там мерседесы, майбахи и остальные авто премиум класса», — объясняет особенности действия акциза депутат Луцкого городского совета Николай Собуцкий для портала politeka.net. По его словам, в Луцке количество импортных б/у авто достигает 20−25% и такая ситуация характерна для большинства приграничных регионов Украины.

Растёт ввоз — растут и продажи. Как сообщает «Укравтопром», продажи б/у авто в сентябре 2016 года достигли 2738 штук — сразу в 10 раз больше, чем месяцем ранее.

Как уточняет Госстат Украины, в январе-сентябре импорт грузовых автомобилей составил почти 16 тыс единиц. Ввоз грузовиков растёт опережающими темпами: если весь импорт подрос на 29%, то грузовых автомобилей — на 46%.

Вместе с тем по итогам года темпы роста импорта могут сократиться. Причина — конфликт таможенников и Государственной фискальной службы. «Все чаще граждане жалуются на блокирование ввоза на Украину подержанных легковых авто. Причиной проблем является нелогичное письмо Насирова, которым он обязал таможенников истребовать сертификат на соответствие украинским нормам при таможенном оформлении… Сам факт сертификации, например, «Мерседеса» в Украине уже нонсенс. Все эти сертификаты необходимо максимально упростить, если не ликвидировать совсем. Но на этот раз таможню используют как инструмент для вымогательства с украинцев и организации коррупционных схем при импорте авто. В законе четко указано, что сертификат не нужно предъявлять таможне» — заявляет глава Одесской таможни Юлия Марушевская.

Однако чиновник, как минимум, лукавит. Проблемы возникают не у всех импортёров, а у тех, кто ввозит автомобили американского производства. В Мининфраструктуры пояснили, что в настоящий механизм оценки соответствия машин американского производства украинским требованиям отсутствует, поскольку с 1 января 2016 года этим вопросом больше не занимается государственная система сертификации УкрСЕПРО. Украина ратифицировала Женевское соглашение 1958 года, регулирующее этот вопрос. Таким образом, импортёры американских авто пострадали от евроинтеграции. Впрочем, замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк через пресс-службу заявил, что скоро «…стороны должны прийти к консенсусу и приложить максимальные усилия для того, чтобы внедрить изменения, которые дадут возможность предоставления сертификации автомобилей производства США».

Вероятно так и будет. Однако не может не обращать на себя внимание истерика, которую позволяет закатывать в социальной сети чиновница. А откровенное манипулирование фактами заставляет предположить личную заинтересованность и лоббирование интересов импортёров с использованием служебного положения.

В ближайшее время Украина может нарастить ввоз ещё одной категории автомобилей. В Верховной раде зарегистрирован законопроект об освобождении от уплаты пошли авто с гибридной силовой установкой. Такие автомобили (гибридные Toyota Prius) использует Национальная полиция Украины. Однако за время, прошедшее с момента начала реформы МВД Украины, большая их часть была разбита и восстановлению уже не подлежит — автопарк полиции требует обновления.

Что касается первичного рынка автомобилей, то лидером по продажам за 9 месяцев 2016 года стала Toyota (11,8% рынка, 5,2 тыс проданных авто — на 55% больше, чем в 2015 году за тот же период). В первую пятёрку также вошли Renault (4081 авто) Volkswagen (3657 авто), Kia (2655 авто), Skoda (2604 авто). Причём все автопроизводители могут похвастаться внушительным ростом продаж — вплоть до 2,5 раз (Volkswagen). Впрочем, экономист Александр Охрименко уточняет, что рост произошёл в основном за счёт дорогих сегментов в линейках автобрендов. А менее состоятельные украинцы продолжают покупать украинский автопром или же б/у автомобили из Европы, которые как раз и демонстрируют рост.

Санкции в отношении российского «КамАаЗ», введённые в прошлом году, были продлены. Указ об этом был издан президентом Украины Петром Порошенко на минувшей неделе. В частности документ предусматривает ограничение торговых операций на территории Украины.

Украинский рынок автомобилей стабилизировался, и в следующем году можно ожидать увеличения роста продаж, заявил на пресс-конференции генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

«В прошлом 2015 году было продано 46 тысяч автомобилей. В этом году будет продано свыше 58 тысяч… Летом текущего года вдвое выросли продажи как новых автомобилей, так и бывших в употреблении», — подчеркнул эксперт. По его словам, если украинские законодатели не будут мешать продажам, он прогнозирует рост 30−35% по сравнению с 2016-м. «Это оптимистический прогноз. Но если Верховная Рада и правительство будут вмешиваться, пытаться регулировать авторынок, особенно перед выборами, тогда прогноз изменится, это будет пессимистический прогноз», — отметил Назаренко.

Специалист отметил «колоссально отложенный спрос» на автомобили на Украине. «Военно-политическая ситуация в стране была нестабильной, и очень многие люди и предприятия откладывали покупки автомобилей. Сейчас не только прогрессируют продажи на рынке новых автомобилей, но и бытовой техники, недвижимости. Жизнь в государстве стабилизируется, и люди начинают вкладывать деньги в вещи длительного спроса», — подчеркнул генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Собственное производство

В январе-сентябре 2016 года производство автотранспорта на Украине сократилось по всем сегментам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выпущено 3213 единиц (-31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года): 2587 легковых автомобилей (-16,1%), 484 коммерческих автомобиля (-55,8%), 142 автобуса (-68,9%).

Импорт грузовиков растёт, а собственное производство сокращается. По данным Госстата, в январе-сентябре 2016 года украинские автопроизводители выпустили 270 грузовых авто — в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Любопытно, что экспорт грузовиков из Украины за тот же период превысил производство: 331 автомобиль. Что может означать одно из двух — либо производители реализуют ранее произведённые машины, либо Украина реэкспортирует б/у грузовики. Впрочем, есть и третий вариант: КРаЗ не предоставлял информацию о производстве за август-сентябрь и возможно разница в 61 авто — это как раз и есть двухмесячный выпуск предприятия.

Условный бренд «украинский автомобиль» занимает второе место в рейтинге наиболее популярных новых автомобилей на Украине с результатом 11,3%, уступая марке Toyota. Это серьёзное снижение — в прошлом году доля рынка отечественных автопроизводителей составляла 15,4%.

В целом же, производство автомобилей в сравнении с 2013 годом сократилось более чем в 6 раз — такие данные приводит экономист Александр Охрименко в своём Facebook.

Как сообщает пресс-служба Запорожского автозавода, в данный момент производство на предприятии все еще остановлено: «На данный момент на ЗАЗе не ведется производство автомобилей для внутреннего рынка. В то же время ведется производство машинокомплектов для поставки партнерам из GM Egypt, а также осуществляется производство запчастей как для внутреннего рынка, так и для экспорта». Предполагается, что производство будет возобновлено в IV квартале текущего года. Тогда же в компании планируют приступить к выпуску модели ЗАЗ Vida со штатным ГБО: стоимость бензина и дизтоплива делает автомобиль, работающий на сжиженном газе привлекательным для потребителя, который к тому же, сэкономит от 400 до 1500 долларов на переоборудовании автомобиля.

Производитель грузовых автомобилей КрАЗ продолжает осваивать нехарактерную для себя нишу — автотранспорт для военных целей. «Семейство тяжелых бронированных вездеходов КрАЗ пополнилось новой нетипичной для отечественного изготовителя моделью колесной формулы 4×4. К «Урагану», «Шреку» и «Фионе» [модели вездеходов и бронеавтомобилей, выпущенные заводом ранее — Ред.] присоединился КрАЗ-Хaлк (Hulk), имеющий конструкцию, ранее не применяющуюся в этой линейке машин», — сообщает пресс-служба производителя.

Также предприятие сообщает об окончании совместной разработки беспилотного варианта «КрАЗ-Спартан» — армейского бронированного автомобиля. Как утверждается в заявлении пресс-службы компании, оснащение модели включает «…тепловизор с системой автоматического целеуказания и захвата, видеокамера с охватом 360, передний и задний радары для обнаружения препятствий, дальномер, емкостной датчик присутствия человека в радиусе 18 метров. Благодаря системе Pilotdrive, КрАЗ-Спартан легко распознает ширину дороги, а также препятствия, которые находятся вокруг него. Система анализа и принятия решений срабатывает за доли секунды, что позволяет автомобилю мгновенно реагировать на препятствия».

Обозреватели отмечают, что в ближайшее время у КрАЗа появится немало конкурентов — на производство бронетехники переориентируются автопроизводители, а также те, кто ранее не выпускал даже гражданские автомобили (в т.ч. близкая Петру Порошенко компания «Богдан Моторс», а также принадлежащий Порошенко завод «Ленинская кузница»).

Как заявляет автоэксперт Максим Моргунский в комментарии изданию «Апостроф», во всех случаях речь идёт примерно о схожем (невысоком) уровне поделок: «Ни один из обсуждаемых украинских броневиков не проходил полноценных испытаний. Их создали компании, ранее не имевшие опыта производств боевых машин, в очень сжатые сроки. У большинства из них проблемы с эргономикой, плохая обзорность и низкая надёжность. При их конструировании не нашли должного применения современные наработки в области защиты техники и экипажа от подрыва. Наиболее частые неисправности — это поломки ходовой и трансмиссии. Проблема в том, что в основе всех украинских бронеавтомобилей лежат обычные машины. У «Барса-8» ходовая часть и движок от Dodge Ram, у «Барса-6» — от KIA KM450, у «Спартана» — от Ford-550, разные модификации «Козака» сделаны на основе ГАЗ-66 и IVECO, есть разработки на базе Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. А нужно разрабатывать специальную: как у Marauder или Hummer. Но это дорого».

Косвенным признаком того, что КрАЗ теряет контракты украинской армии стало досрочное выполнение оборонзаказа на 2016 год. На предприятии отказались комментировать, количество и номенклатуру техники, переданной в войска, сославшись на секретность информации.

Впрочем конкуренты претендуют не только на нишу броневиков. Так, «Богдан Моторс» (принадлежит Олегу Гладковскому, экс-партнёру Петра Порошенко) предлагает ВСУ санитарный автомобиль на базе внедорожника Great Wall Wingle 5. Впрочем, у компании и без военных заказов дела идут неплохо. Одна только закупка троллейбусов «Киевпастрансом» (коммунальное транспортное предприятие Киева) принесло ей 675 млн грн., плюс поставки троллейбусов в Одессу и Полтаву (19 и 24 млн грн). Также надо учесть тендер на поставку троллейбусов в Кривой Рог на сумму 56 млн грн. Правда победитель там ещё не объявлен, но вряд ли компания, близкая президенту Украины, не сможет его выиграть.

На Закарпатском заводе Еврокар будут собирать новые иномарки Skoda Kodiaq. Модели, производимые на Украине, будут как передне-, так и полноприводные с платформой MQB. Стоимость Skoda Kodiaq украинского производства пока не известна. По словам экспертов, ее будут определять от предполагаемого объема продаж. На украинском рынке кроссовер появится в марте 2017 года.

В Житомирской области открыли новое предприятие с иностранными инвестициями"Кромберг энд Шуберт Украина», которое производит электротехническое и оптическое оборудование для таких автомобильных марок как Audi, Volkswagen и Porsche. Как сообщает пресс-служба президента Украины, «Кромберг энд Шуберт» начала работу в Украине в 2004 году в Луцке, в Житомирской области предприятие начало свою деятельность в 2015 году и на сегодняшний день реализует инвестиционный проект по строительству предприятия общей стоимостью 30 млн евро в с.Олиивка.

Угоны и аварии

По состоянию на 1 августа на Украине зарегистрировано более 7,5 тыс случаев угона автомобилей. В 2015 году за весь год было угнано более 11,3 тыс автомобилей (около 24% рынка новых авто за прошлый год), однако судя по тенденции, 2016 год обещает перекрыть этот немаленький показатель примерно на 1−1,5 тыс. ЕВ сравнении же с домайданными временами количество угонов выросло вдвое (около 6,2 тыс за 2013 год).

Это — показатели после напряжённой работы правоохранителей. «Только за последнее время нами было задержано 19 групп автоворов, где 11 из них не являются жителями Киева. Каждая четвертая кража, каждый второй разбой, ограбление, завладение автомобилем совершается лицами из других регионов или даже из других государств», — рассказал на заседании коллегии МВД начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Молдавские правоохранительные органы в специальном обращении предупреждают граждан страны, которые осуществляют поездки в Одессу на личном авто. «В последнее время участились кражи автомобилей на территории Украины, в основном в Одессе. Во избежание неприятных ситуаций, полиция рекомендует в первую очередь оставлять машины только в специально отведенных для этого местах, которые охраняются, так ваш автомобиль будет находиться под наблюдением», — говорится в заявлении.