Исламский терроризм может поглотить Мальдивы, всемирно известные своим туризмом, после того как государство решило выйти из Содружества наций, пишет Джозеф Хэммонд в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Мальдивы

Автор отмечает, что из страны, больше всего известной своими тропическим климатом и приморскими курортами, на войну в Сирии и Ираке отправилось больше боевиков в расчете на душу населения, чем из других стран. И ситуация может значительно обостриться после выхода страны из Содружества наций, которое состоялось 13 октября.

Содружество наций является добровольной организацией, в которую входит 52 суверенных государства — по большей части — бывшие британские колонии. Эти политически независимые государства тем не менее поддерживают сотрудничество в рамках Сингапурской декларации, в которой большое внимание уделяется личной свободе, сводной торговле и миру во всем мире.

Мальдивы — государство, в которое входят 1 тыс. 192 острова — состояли в содружестве с 1982 года. Однако на фоне критики действий президента страны Абдуллы Ямина, который после победы на выборах в 2013 году, начал преследование диссидентов, власти решили выйти из состава организации. Хотя некоторые жители страны положительно оценили такой шаг, их оптимизм не разделяют эксперты, поскольку считают, что так политика государства не будет больше подвергаться контролю со стороны ассоциации, что может привести к беспрепятственному укреплению исламистов в стране.

По словам исполнительного директора аналитического центра Общества изучения мира и конфликта в Нью-Дели Аминеша Роула, хотя власти Мальдив и не находятся под прямым влиянием какого-либо муллы, в Мале склонны игнорировать растущую исламизацию общества и политики.

Как отметил глава инициативы по защите прав человека Содружества, неправительственной организации, которая занималась мониторингом ситуации на Мальдивах, Дэвид Уайт, с выходом из ассоциации произойдет сокращение пространства для несогласия, а также взвешенного политического обсуждения.

Автор отмечает, что способствует радикализации населения, большая часть которого является суннитами, условия экономической ситуации. Так, условия, в которых отдыхают туристы в роскошных домиках на отдаленных островах, очень далеки от жизни в столице государства Мале, где проживает треть 400-тысячного населения Мальдив. Так, жители столицы вынуждены ютиться в крохотных многоквартирных домах, при том, что многие вынуждены спать посменно. Страна также находится в ряду худших по показателям безработицы среди молодежи.

На фоне этого, из-за бурной политики и отсутствия экономических возможностей, Мальдивы стали богатым источником новобранцев для экстремистских группировок. По некоторым данным, в Ираке и Сирии уже находится от 200 до 250 граждан Мальдив, примкнувших к той или иной террористической группировке.