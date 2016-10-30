Крымский Коктебель еще с конца XIX века известен, как популярное место отдыха, в том числе известных поэтов, художников, ученых. Особую роль в развитии Коктебеля сыграл поэт Максимилиан Волошин. Эти места тесно связаны с такими известными именами как Алексей Толстой, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилев.

ИА REGNUM Море

Современный Коктебель на курортную Мекку явно не похож. Уровень сервиса крайне низок. Цены после присоединения к России резко подскочили. Канализация есть только у турбазы «Приморье», в пансионате «Голубой Залив» и на заводе марочных вин «Коктебель». В других местах — либо система очистки «Биотал», либо вообще ничего. И, как говорят местные жители, именно поэтому, море здесь чистым не назовешь. Нередки случаи заболеваний в летний сезон кишечными инфекциями. По мнению коктебельцев, курортного ажиотажа летом тоже не было. Сезон прошел не плохо, но в основном, за счет приезжих с материка.

А понятие сезона имеет для крымчан, живущих в прибрежных поселках, особое значение. Что в сезон заработал — на то и будешь жить весь год. Другой работы в поселке нет.

К февралю 2017 года крымские министерство курортов и туризма, министерство экономического развития и АО «Корпорация развития Республики Крым» намерены разработать концепцию «Коктебель-парка». Планируется, что территория бывшего Дома творчества писателей «Коктебель» станет одним из важнейших культурно-туристических объектов полуострова. Однако сначала властям необходимо выселить из исторических зданий арендаторов, заключивших договоры с Национальным союзом писателей Украины, сообщает издание «Российский туризм».

Состояние жителей поселка можно определить сейчас, как сплошное ожидание, ожидание перемен. Крымчан, которые жалуются на рост цен, на отсутствие ощутимых перемен к лучшему, жители материковой России часто упрекают в завышенных претензиях: «А почему должно быть лучше, чем на Рязанщине или Смоленщине? Вы что, когда присоединялись, не знали о российских проблемах: коррупция, экономические сложности. Чего вы хотели»?

Во-первых, многие не знали. И рост цен в России связан с санкциями за Крым. Во-вторых, у части крымчан, особенно, у старшего поколения представление о России, действительно, не совсем соответствовало реальности. А зачастую, связано с ностальгией по советским реалиям. Проблем много, но есть то, что можно решать уже сейчас или, хотя бы, не делать того, что плодит негатив.

Ситуация в Коктебеле — маленький пример того, как можно за короткий срок создать больше проблем, чем решить их. Сначала жителей курортного города возмутили планы по строительству карьера в заповедной зоне Карадаг. Ранее правительство Крыма утвердило проект по добыче вулканической горной породы — андезита в этой зоне. Как сообщает «Парламентская газета», эксперты забили тревогу: это могло привести к осложнению экологической ситуации, ухудшению качества питьевой воды и снижению туристического потенциала заповедника.

«Подспорьем нам был закон об общественном контроле, — комментирует председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. — Мы создали экспертную рабочую группу, провели экспертизу и вручили документ главе республики Сергею Аксёнову. Он согласился с доводами Общественной палаты: карьера у подножия Карадага не будет». Однако, по данным местных активистов, лицензия на строительство карьера пока не отозвана, и действует по 2017 год включительно.

Вторая проблема — это будущее Тихой бухты и Лисьей бухты. Под руководством министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым подведомственное Государственное автономное учреждение Республики Крым «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» проводит конкурс на лучший эскизный проект по благоустройству особо охраняемой природной территории Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта» среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений — будущих ландшафтных дизайнеров, архитекторов, художников, сообщается на сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Однако жители поселка, с которыми встречался корреспондент ИА REGNUM, говорят, что, по их мнению и некоторым признакам, территории бухт хотят отдать под строительство элитных коттеджей. А «местные активисты однозначно высказались за запрет ведения на заповедной территории коммерческой деятельности.

«Сама, идея передачи Тихой и Лисьей бухт в коммерческое рекреационное пользование вызвала протест со стороны общественности Коктебеля», — комментирует местное издание Kafa-news.

Еще одна проблема — это категорическое нежелание властей признать право населения на создание территориально-общественного самоуправления (ТОС). А именно ТОС — одна из наиболее эффективных форм реализации народом Российской Федерации своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на части территории муниципального образования и участия в местном самоуправлении. В том числе путём создания эффективного социального партнерства власти и населения. Складывается ощущение, что чиновников пугают неконтролируемые или гражданские инициативы.

«Бегают от ТОС как черт от ладана, как будто это для них смерть», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов создания ТОС в Коктебеле.

Беспокоит людей и то, что нет явных подвижек в развитии инфраструктуры Коктебеля, создании рабочих мест. В тяжелом положении находятся объекты социальной и образовательной сфер. Корреспондент ИА REGNUM беседовал со многими людьми в Коктебеле. И некоторые из них открытым текстом говорили: «Мы не пошли голосовать на сентябрьских выборах за «Единую Россию» потому, что не видим реальной отдачи от ее представителей». На вопрос, а как часто с вами встречается избранный от данной территории депутат-единоросс Людмила Зубова, чтобы разъяснить ситуацию, пообщаться по острым темам, отвечают: «Ни разу не слышали, чтобы она проводила в поселке какие-то встречи с населением. Она вообще мало известна здесь».

Многие коктебельцы связывали надежды на позитивные изменения с прошедшими в сентябре выборами депутатов городского совета Феодосии. Однако известный в Коктебеле своей гражданской позицией общественный деятель — одномандатник Артем Мельниченко был снят с выборной компании. Это вызвало резкое недовольство населения Коктебеля. И опять же никто не объяснил, почему и за что?

Крымский юрист Ирина Наникошвили заявила корреспонденту ИА REGNUM : «Формально Мельниченко сняли за то, что он заплатил за изготовление подписных листов позже, чем комиссией было принято решение о регистрации его как кандидата в депутаты. Но прямого указания на сроки оплаты в законодательстве нет. Согласно правовым нормам, это изготовление должно быть оплачено с избирательного счета, что и было сделано. Тем не менее он бы снят с выборной компании. И это решение было оставлено в силе судом».

Выигравшая выборы по Коктебелю единоросс Людмила Зубова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что снятие Мельниченко с выборов правомерно. И что суды и первой, и последующих инстанций это решении оставили в силе. Уважая мнение Людмилы Зубовой, отметим, что в Российской Федерации вообще крайне редко отклоняются решения судов первичной инстанции, даже если речь идет о гражданских спорах. А по уголовным делам у нас вообще количество оправдательных приговоров самое низкое в мире и составляет 0,4%. На недостатки и злоупотребления в работе российской судебной системы обратил самое серьезное внимание на Всероссийском совещании судей президент Российской Федерации Владимир Путин. Судебная система в России далека от идеальной. А в деле Артема Мельниченко пока больше вопросов к принятым решениям, чем ответов.

«Если в России на местах так снимают кандидатов с депутатов на выборах, и если суды действуют по «позвоночному праву», то никакого желания голосовать за правящую партию у нас нет», — такие настроения среди активной части жителей Коктебеля есть. И не считаться с ними нельзя.

«По данным социологических опросов, Феодосийский городской округ к которому относится Коктебель, является одним из самых коррумпированных в Крыму. Мы ждем реальных действий от властей и по борьбе с коррупцией, и по диалогу с гражданским обществом. И по вопросу создания территориального общественного самоуправления. Много и других наболевших тем. Отступать мы не намерены. И рассчитываем, что в Москве нас услышат», — заявил корреспонденту ИА REGNUM глава инициативной группы по созданию ТОС «Биостанция» Александр Дидуленко.