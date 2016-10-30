В течение последних нескольких дней в Турции участились предупреждения о втором перевороте. На самом деле, многие эксперты приходят к этому выводу, анализируя выступления президента Реджепа Эрдогана. А будет ли второй переворот?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган смотрит вперед

На вечере, посвященном празднику Курбан Байрам, Эрдоган рассказал слушателям-последователям ПСР историю одного гражданина, убитого ночью 15 июля, и заявил: «Будьте готовы. Обратите внимание, мы не поставили точку, а поставили запятую». Спустя короткое время стало понятно, что Эрдоган проговорился о новом сценарии, и что эти выражения послужили определенным сигналом.

Наряду с попыткой псевдопереворота, предпринятой ночью 15 июля, когда Тайип Эрдоган заявил, что «это милость от Аллаха», и окончательно установил свою «власть», после чего он заявил, что «нам представилась возможность сделать то, чего мы не смогли бы сделать в нормальное время», и в качестве успехов преподнес задержания, заключение под стражу и отстранение с занимаемых должностей десятков тысяч людей сразу после переворота.

Сейчас уже стали просачиваться намеки о подготовке ко второй фазе, и добавлении в список успехов ликвидацию оппозиции.

В то время, как некоторые представители ПСР объясняют какой будет новая попытка, другие разъясняют о мерах, предпринимаемых для предотвращения новой попытки переворота. Эти меры не имеют ничего общего с правовым государством. И одним из таких имеющихся планов А, Б и В, является убийство в момент второй попытки переворота арестованных приверженцев движения «Хизмет», находящихся в тюрьмах.

На повестке дня снова оказался Атилла Угур, который по заявлениям газеты «Йени Шафак» и председателя партии «Родина» Догу Перинчека знал о готовящейся попытке переворота 15 июля, заявив следующее: «Готовьтесь ко второй волне. Это случится в самое ближайшее время. Я говорю о конкретной информации: вторая попытка будет еще более кровавой».

Перечисляя меры по предотвращению второй попытки переворота, он обозначил цели по зачистке рядов Службы национальной разведки (MİT), Управления безопасности, Турецких вооруженных сил и тюремных надзирателей, а в качестве даты он обозначил, что это произойдет «не позднее ноября».

Журналисты, активно высказывающиеся по теме второй попытки, резюмируют ее, как «беспощадную месть». Фанатичные журналисты-приверженцы проправительственной линии, заявляя о «необходимости создания линии обороны по контролю за каждым членом семьи, каждым домом, каждой улицей и каждым кварталом», намекают на то, что нужно быть готовыми к охоте на людей на улицах, своими словами «нам остается быть готовыми продолжать заниматься нашим делом, несмотря ни на что», приоткрыли истинное значение выражения Эрдогана, проговорившегося о том, что «мы поставили запятую, а не точку».

Интересно, а как будет поставлена точка?

Чтобы найти ответ на этот вопрос нужно проанализировать сообщения, написанные командой SMM-щиков от ПСР, формирующей общественное мнение в рамках предоставленных документов.

Первое, что попадается нам на глаза — это планирование истребления всех задержанных в причастности к движению «Хизмет», содержащихся в тюрьмах. Вслед за этим проведение внутренней зачистки, которая охватит широкий круг населения. Однако на этот раз вместо трилогии «задержание-арест-пытки» будет непосредственно применен механизм «убийства». Вот некоторые выдержки из переписки:

«Заявляю, как простой сын родины: пусть это прозвучит как клятва, будет повторение 15-го июля, но на этот раз мы не будем милосердны, как были 15-го июля!»

«Должны быть приняты все необходимые меры для возможности немедленного истребления всех причастных к ФЕТО, находящихся в тюрьмах в момент начала новой попытки переворота».

«В тюрьмах, где содержатся причастные к ФЕТО, не должно быть других задержанных либо осужденных. Здесь должны находиться особые бригады истребления».

«Члены ФЕТО и ее члены, находящиеся под арестом, должны знать, что причастных к ФЕТО, которых планируют выкрасть, смогут вынести только их тела».

«Необходимо отобрать оружие у надзирателей, в 1−2 тюрьмах должны быть собраны военные, полицейские, прокуроры и судьи, причастные к ФЕТО, специально подготовленные лица должны быть готовы убивать в любой момент».

«Находящиеся в тюрьмах приверженцы ФЕТО должны знать, что в случае новой попытки переворота их могут убить в любой момент. Это послужит началом доносов друг на друга и предательств».

«Две тюрьмы должны быть освобождены, в случае необходимости в них не будет надзирателей. Здесь будут только заключенные, причастные к ФЕТО. Будет план А, Б, В по истреблению».

Каждой клеточкой прочувствовав, что они либо умрут, либо до окончания своих дней будут сидеть в тюрьме — третьего не дано — у них сразу же развяжутся языки. Разве государству это неизвестно?

Вероятно, Дворец не насытился деяниями, в результате которых тысячи людей были взяты под арест без предъявления каких-либо доказательств, которых содержали под арестом около месяца, подвергали пыткам, у которых конфисковали имущество, которых оставили без работы, и в итоге посадили в тюрьмы. Точно так же, как и в других примерах диктаторства, вариант убийства был, по-видимому, тщательно спланирован.

Совершенно очевидно, что речь идет о том, что «вторая попытка переворота, которая будет предпринята приверженцами ФЕТО, о которой уже сегодня с уверенностью заявляют, будет намного безжалостнее первой, что будут убиты все приверженцы ФЕТО, будет проведено линчевание, убийства в тюрьмах, для чего подготовлены адреса всех приверженцев ФЕТО».

Открыто заявляется о геноциде, и основанием для него планируется показать попытку псевдопереворота, точно так же, как и 15-го июля.

Разумеется, речь идет об истреблении не только находящихся в тюрьмах, сразу после второй попытки псевдопереворота. Речь идет о списках абсолютно всех, кроме ПСРовцев, на которых повесят ярлыки путчистов и, тем самым, отстранят. И это очередные сотни тысяч служащих…

В мире больше нет такой страны, в которой до такой степени открыто заявлялось бы о массовом убийстве заключенных в тюрьмах, о безжалостных убийствах на улицах. И наиболее прискорбным является факт того, что реализовать этот план в Турции Эрдогану не составит труда. Отсутствует и какая-либо внутренняя динамика, способная его остановить.

Некоторые губернаторы и прокуроры во время событий в Гези выступили с заявлениями для успокоения народа, советовали проявлять спокойствие. Это вызвало гнев политических деятелей того периода… Политиков того периода охватила ненависть ко всем прокурорам, судьям, начальникам полиции, государственным деятелям, выступавшим на стороне правосудия во время коррупционного скандала… Врагами были объявлены все соответствующие лица, разоблачившие коррупционные схемы в измирском порту… Жертвы всех этих событий теперь обвиняются в связи с несуществующей террористической группировкой… И если преступные действия для одних являются преступлением, а для других нет, то там не будет справедливости, а будет вражда и месть. Именно это и переживается в настоящее время. Тем не менее и это преследование, как и все предыдущие, подойдет к концу, и притеснители сами же захлебнутся в своей ненависти…