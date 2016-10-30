



Караваджо. Шулера. 1594

Тема незаконных продаж московских квартир путем мошеннических схем снова актуальна для российской столицы, как в лихие 90-е годы. Преступные группы действуют, нередко, под видом посредников — «представителей» владельцев жилья, которые сами, якобы, не могут встречаться с покупателями в силу преклонного возраста, нахождения за рубежом, болезни. Количество «бомжей» — жителей столицы, у которых без их ведома продали квартиру, оформив документы на владение, измеряется уже не сотнями, а тысячами.

Мошенникам удалось ввести в заблуждение даже одного из бывших руководителей ФСИН Николая Криволапова и продать его друзьям несколько квартир по «липовым» доверенностям. Как сообщало летом с.г. Life.ru, Николай Криволапов — фигурант громкого уголовного дела о коррупции в Федеральной службе исполнения, который вместе с экс-руководителем ведомства обвиняется в хищении 2,7 миллиарда рублей. Николай Криволапов, с помощью супруги, активно скупал недвижимость, чтобы отмыть часть похищенных у государства средств. Однако вскоре выяснилось, что документы на шесть квартир в Москве оказались подделками, а жилплощадь занимают другие люди.

Но чаще всего, жертвами преступников становятся обычные жители столицы. «Примерно год назад мне позвонил бывший депутат Моссовета и попросил подъехать к метро «Пражская». Я подъехал и оказался свидетелем страшной картины: молодой бритоголовый парень с приятелями выгнал из 2-комнатной квартиры пожилую пару пенсионеров и порекомендовал им пойти спать на помойку. Прибывшим по нашему вызову сотрудникам полиции он показал свидетельство о собственности на указанную квартиру. Пенсионеры утверждали, что они всю свою жизнь проживали в этой квартире и не собирались её продавать, другого жилья, родственников у них в Москве нет. Оказалось, что несколько лет до этого, пенсионеры хотели получить небольшой кредит для покупки холодильника. В банке они подписали все необходимые документы, но кредит им не дали. Впоследствии оказалось, что подписи пенсионеры поставили на договорах купли-продажи своей единственной квартиры. Был гражданский суд, который они проиграли. А на заявление о мошенничестве органы полиции отреагировали так: подписи ваши, значит, квартиру продали. В возбуждении уголовного дела отказали. Мы не могли ничем помочь в этой ситуации пожилой паре. И это были не алкоголики, не психически больные, а здоровые интеллигентные люди, виновные в том, что не было денег на юриста при посещении банка и что Конституция России не действует в их защиту», — прокомментировал ситуацию с квартирным мошенничеством в столице адвокат Михаил Трепашкин.

Обычно преступники действуют следующим образом: по данным источников из правоохранительных органов Москвы, в течение нескольких лет продажей жилья, без ведома владельцев занималась преступная группа в составе нескольких человек, выходивших на риэлторов и представлявшихся «родственниками» или «друзьями» владельцев квартир. Как выяснилось впоследствии, эти лица действовали под чужими фамилиями, имея поддельные документы. Их настоящие имена еще предстоит установить. А представлялись они как Майя А. и Мамука П.

Действовали они изощренно. Например, одному риэлтору, совершавшему сделку, была представлена доверенность от владельца московской квартиры, якобы, постоянно проживающего в США, и полученная им, якобы, у американского нотариуса. Оказалось, что владелец никогда в жизни не был за границей и находился в это время на даче.

Пожилой москвичке преступники подвели «молодого жениха», который каждый раз, когда квартиру показывали потенциальным покупателям, увозил даму или на прогулку за город или уводил ее в ресторан. В ход шли истории о срочной продаже квартиры, так как продавец намерен не сегодня-завтра выехать на лечение в Израиль или Германию. Получив деньги от риэлтера и подписав документы по липовым доверенностям, преступники либо исчезали, либо прекращали общение.

Известно, что Мамука П. в группе лиц совершил в 2014 году покушение на тяжкое преступление и уже был осужден в 2015 году по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. В УВД ЮЗАО города Москвы расследуется уголовное дело по факту незаконной продажи указанно группой в конце 2011 года квартиры гражданина М.

В производстве СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москва находится уголовное дело, возбужденное 28 августа 2013 года в отношении неизвестных лиц, совершивших мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Уголовное дело возбуждалось по материалам проверки по факту покушения на незаконную продажу квартиры гражданки П. по Ленинскому проспекту. Хотя, собственница квартиры, как потом оказалось, не намеревалась продавать свою квартиру. Майя А. и Мамука П. риэлтору объяснили, что владелица квартиры тяжело больна и хочет уехать на ПМЖ в Израиль. В ходе доследственной проверки было установлено еще не менее 6 подобных эпизодов.

Среди пострадавших от действий подобных групп находятся не только владельцы квартир, но и риэлторы. Как заявила ИА REGNUM московский риэлтор Рузана Аракалян, обнаружив в ходе проверки подлинности представленных документов факты подделки, сразу же написала заявление в правоохранительные органы, уведомив, что у нее на руках остаются некоторые сомнительные документы, предоставленные «представителями» владельцев квартир (прежде всего, поддельные доверенности от имени владельцев квартир), и что Майя А. с сообщниками получили от нее авансы покупателей за предлагаемые квартиры в общей сумме более 19 млн.500 тыс. рублей. Владельцы квартир подтвердили, что свое жилье они продавать не намеревались, документы для этого никому не предоставляли, их доверенности на продажу квартир — фальшивые. Однако, уголовное дело было возбуждено только через полтора года после подачи заявления. И до сих пор никто из этой группы не понес должного наказания. До настоящего времени Аракелян как заявительница, не признана потерпевшей. И, фактически, ей приходится нести бремя по возмещению материальных убытков покупателям жилья.

«Я уверен, что в Москве большая часть бомжей не скитались бы по помойкам, если бы сотрудники полиции своевременно и в соответствии с законом реагировали бы на факты мошенничеств с квартирами, — отметил адвокат Михаил Трепашкин. Только сейчас у него находится более десятка адвокатских дел, связанных с подобной утратой жилья гражданами Москвы, по которым приходиться буквально «воевать» с правоохранительными органами, чтобы они провели проверку и возбудили уголовное как того требует Конституция Российской Федерации, гарантирующая защиту граждан от преступлений.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM ветеран РУБОП МВД России, адвокат Андрей Мучкин, «около девяти лет назад у прокуроров было забрано право возбуждать уголовные дела. Следователи встретили это известие в ту пору с большим энтузиазмом поскольку давало им большую самостоятельность. В данном случае мы видим что дела не возбуждаются годами. Если бы у прокуроров сохранилось право возбуждать уголовные дела, то по озвученным в статье фактам, они давно были бы возбуждены прокурорами и направлены для расследования в следственный аппарат. А сейчас следователи сами регулируют свою нагрузку. По краже и убийству дела возбуждаются сразу. А за счет волокиты в «экономических делах», следователи просто освобождают себя от работы. Если за такими случаями не стоят более серьезные вещи. А в целом, мошенники на рынке жилья — явление присущее любому городу. Не только Москве».