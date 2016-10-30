



Латвия

21 октября, во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что соседей не выбирают, но действия России по укреплению своих вооруженных сил понятны только ей самой. Затем оба президента выразили удовлетворение решением НАТО увеличить присутствие союзников в регионе. «Мы с союзниками продолжим свое сотрудничество, насколько это возможно», — сказал Вейонис.

Что ж, за Россию не стану отвечать: во-первых, есть кому, а во-вторых, находясь многие годы в условиях затягивающейся удавки НАТО, Латвии действительно понятны собственные действия по укреплению армии. Заострю внимание на сотрудничестве Латвии с союзниками за последний месяц, что так удовлетворяет президента Латвии.

С 17 по 31 октября в Латвии прошли масштабные военные учения «Silver Arrow», в которых приняли участие более 500 иностранных военнослужащих, солдаты Национальных вооруженных сил, земессарги (латышское ополчение) и резервисты, которых с большим трудом удалось собрать на очередные «военные игры».

Официально учения прошли с целью отработки взаимодействия вооруженных сил стран НАТО, подготовки и усовершенствования навыков вооруженных сил в боевых действиях, оборонительных и наступательных операциях, совершенствования сотрудничества между подразделениями ополчения и латвийской армией — в общем, научиться отражать «российскую агрессию». Под бдительным руководством американских инструкторов, ратные навыки улучшали бойцы из Литвы, Эстонии, Германии, Великобритании, Нидерландов и Албании. Все это конечно сопровождалось привычными для современной Латвии призывами к гражданскому населению отнестись с пониманием к передвижению военной техники и ограничению движения. В принципе ничего удивительного — есть государство, армия, иррациональный неконтролируемый страх перед «вежливостью людей» проживающих по соседству — есть все для оправдания милитаристской истерии. Если бы не размеры нашей страны, напоминающей коммунальную квартиру, в которой все друг друга знают.

Так, буквально за день до начала учений, со мной связался один из наспех мобилизованных резервистов и радостно сообщил: «Представляешь, нам объявили о том, что цель учений подавление сепаратистского восстания. Сразу тебя вспомнил (смеется), теперь и не знаю, как по мишеням стрелять». «Стреляй, я увернусь», — отшутился в ответ, прекрасно понимая, что написанное мной на ИА REGNUM в марте 2016 года окончательно перестало быть предупредительным текстом.

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А уже 22 октября в Саласпилсе (18 километров от Риги), с участием специалистов из США, ополчения и яунсаргов (молодежная военизированная организация), без какого-либо предупреждения перепуганных местных жителей, в центре города, со стрельбой и передвижением боевых групп, прошла репетиция зачистки населенного пункта от пророссийских повстанцев. Вот, собственно говоря, и все цели так распиаренных в Латвии учений…

Так вот, господин Вейонис, возвращаясь к вашему непониманию действий России по укреплению армии: она, наученная горьким опытом периодического военного «общения» с объединенным Западом, с его часто меняющимися ценностями, вынуждена рыть окопы на своих рубежах, чтобы защитить свое и своих. А вот ваше стремление запугать часть собственного народа и потренироваться в его частичном уничтожении, пожалуй, понятно только вам, «удовлетворенным» прибалтийским президентам, да бесноватому Саакашвили, что на днях «предсказал» создание Латвийской народной республики.

Складывается впечатление, что русофобскому руководству Латвии не дает покоя «дух карателя» — того самого, что с 1941-го по 1945-й год так и не смог снискать славы на поле брани, но вполз в историю кровавым демоном Ваффен-СС…