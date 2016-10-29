



В ночь на 1 ноября некоторые граждане России будут отмечать так называемый «Хэллоуин». Этот уходящий корнями в кельтскую традицию «праздник», как известно, служит выражением дуалистического взгляда на мир, предполагающего непременный характер присутствия в нём зла. В том числе как состояния, в которое человек время от времени входит сам, или как явления, которое он вынужден «подкармливать». Человек русской культуры смотрит на мир иначе: присутствие в нём зла мы считаем не свидетельством некоего «равновесия» и тем более не чем-то необходимым для существования добра или мира в целом, а следствием мирового повреждения. Традиция требует от нас последовательной борьбы со злом, и никак иначе.

Соответственно, те, кто отмечает в России «Хэллоуин», выводят себя из категории наших соотечественников. Дни общей радости, как и дни общей скорби, — это ведь одно из главных оснований, формирующих народ, сплачивающих нацию. В случае же с «Хэллоуином» люди намеренно уходят из отечественной традиции в чужую, ирландско-американскую.

Кто-то в ответ на такую постановку вопроса скажет, что она слишком ортодоксальна, что автор перебарщивает. Нет, я не перебарщиваю. Время сейчас такое: время предельно обострившегося идейного и культурного противостояния, столкновения, войны. Нас хотят разрушить — мы должны делать упор на то, что нас сплачивает, и освобождаться от чужого, разрушительного.

Зачем отмечающим «Хэллоуин» россиянам нужен этот «праздник» со всеми его известными атрибутами? Чтобы показать, какие они европейские и какие прозападные? Чтобы побалансировать на грани бесовщины или даже переступить эту грань? Или чтобы просто подурачиться?

Не будем брать крайний случай, когда празднование «Хэллоуина» намеренно используется для проведения сатанистских обрядов, — тут всё понятно. Но и вариант «просто подурачиться» в данном случае не проходит, поскольку все связанные с «Хэллоуином» действа так или иначе подразумевают заигрывание с тёмными духами. А тёмные духи не кофейный налёт, от них жвачкой не отделаешься. С ними, как со всем, что от лукавого, повторю это ещё раз, нам положено враждовать.

К счастью, у нас в стране всё ещё немало тех, кому эти игры в чужой «праздник» и вокруг него противны, кто понимает их последствия и серьёзно обеспокоен ими. Причём их число не сводится только к православным и мусульманам. Эти люди и сами готовы действовать, и требуют необходимых действий от властей.

Во многих регионах власти и общество реагируют адекватно. А вот с самого верха мнение относительно необходимости противодействия укоренению в России ритуалов «Хэллоуина» прозвучало, как минимум, невразумительно.

Можно, конечно, как это сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вообще отмахнуться от обращений на данный счёт, заявив, что Кремлю до этого просто нет дела. Можно оставить двусмысленность: «не совсем наш праздник» — значит, в значительной части всё-таки наш? А можно, как бы не видя разницы (или действительно её не понимая?), попытаться сравнить «ночь бесовщины» с Новым годом: тоже, мол, «праздник иностранного происхождения»…

Авторитета власти, однако, подобные высказывания не прибавляют. Вернее, так: поддержка лично президента Владимира Путина от заявлений такого рода, наверное, даже растёт. У нас ведь люди мыслят не в положительной, а в отрицательной парадигме. Не то их волнует, что достойный лидер должен и помощников соответствующих держать, а то, что уйдёт лидер и бывшее его окружение вообще непонятно, что натворит. Уж больно нетрадиционно оно мыслит, а кругом одна толерантность в исконном медицинском значении этого слова: снижение или полное отсутствие нормальной реакции на какое-либо вещество, вызывающее проявление в организме болезненных симптомов; отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию.