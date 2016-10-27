



Joka Madruga Предвыборная агитация на улицах Каракаса, Венесуэла. Апрель 2013 года

Последними словами команданте Уго Чавеса, обращенными к врачам, были: «Не дайте мне умереть!» Легендарный венесуэльский лидер до последнего боролся за жизнь и был уверен, что ему удастся победить тяжелое онкологическое заболевание.

А потому, когда 8 декабря 2012 года Уго Чавес заявил о том, что, в случае ухудшения состояния его здоровья и невозможности выполнения им своих полномочий, до проведения очередных всеобщих выборов обязанности президента будет исполнять Н. Мадуро, это носило, скорее, технический характер. На выборах 2013 года Николас Мадуро опередил своего соперника Энрике Каприлеса всего на полтора процента. А далее — страна начала скатываться год за годом в бездну экономического кризиса и внутриполитических противоречий. Катастрофу в Венесуэле породил не спад цен на нефть, а управление страной. В совокупности с коррупцией, с которой, кстати, не особо боролся и Уго Чавес.

Сейчас Николас Мадуро понимает, что референдум об импичменте неминуемо приведет к его отставке. И предпринимает лихорадочные усилия, чтобы не допустить такого развития событий. 28 октября с.г. Николас Мадуро заявил, что представители оппозиции, требующие его отставки, будут арестованы. В свою очередь, оппозиционное большинство в парламенте намерено утвердить декларацию, согласно которой президента Николаса Мадуро объявят покинувшим свой пост, комментирует AVN.

Эти процессы противоречат заявлению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что «никто в Венесуэле не заинтересован в усложнении ситуации». Скорее, наоборот. Диалог между властью и оппозицией в Венесуэле практически уже невозможен. И теперь особенно видна роковая ошибка Уго Чавеса.