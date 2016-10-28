Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) по итогам визита в регион выступили с заявлением, в котором сообщается, что в Гамбурге в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ состоятся переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении, на которых будет обсуждаться возможная встреча президентов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. Мы обращает внимание на встречу в Гамбурге по следующим причинам. Во-первых, она состоится после президентских выборов в США. В этой связи заместитель директора Центра международной безопасности и оборонной политики при корпорации RAND Крис Чиввис уже предупредил, что необходимо иметь в виду существенные различия в позициях двух кандидатов, когда речь идет о политике в отношении России в целом и в отношении, как говорит Чиввис, так называемых «замороженных конфликтов» на постсоветском пространстве, к числу которых он относит «конфликты в Грузии, Молдавии и Арменией с Азербайджаном». Как говорит эксперт, «Трамп утверждает, что может договориться с Россией, но не представляет каких-либо деталей. Думаю, президент Клинтон будет немного жестче по России, чем даже президент Обама».

ИА REGNUM Сергей Лавров

В свою очередь бакинский портал Haggin. az со ссылкой на неназванный американский дипломатический источник утверждает, что «если Хиллари Клинтон станет президентом США, она активизирует роль Вашингтона в карабахском урегулировании», тогда как сейчас «Обама и его администрация практически самоустранились от процесса, как бы передав инициативу другим посредникам — России и Франции: участие же США обозначалось лишь редкими звонками госсекретаря Джона Керри главам конфликтующих государств, либо консультациями Обамы с российским президентом Путиным по телефону, в ходе которых американский президент выражает свое удовлетворение посредническими усилиями России и лично самого хозяина Кремля». Но если что-то в позиции Вашингтона будет меняться, то это в первую очередь скажется на действиях их сопредседателя в МГ ОБСЕ.

Напомним, что после саммита президентов Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге при посредничестве президента России, Франция заявила о готовности организовать такую же встречу по Нагорному Карабаху в Париже, но она так и не состоялась. Обама лично не проявил инициативу принять переговорную эстафету, поручив вести диалог только на уровне главы государственного департамента, который недавно заявил об отсутствии условий для переговоров на высшем уровне из-за непримиримых позиций лидеров Азербайджана и Армении. Хотя ранее американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик многозначительно заявлял, что «настало время перенести переговоры по нагорно-карабахскому конфликту на другой уровень», потому что «уже недостаточно того, чтобы президенты или министры иностранных дел встречались время от времени».

Пока ситуация следующая: США, Россия и Франция сохраняют формат Минской группы, хотя постепенно начинают вводить в процесс урегулирования конфликта новые элементы. Так сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с инициативой проведения второй Минской конференции, хотя, по оценке многих экспертов, «не ясно, в каком направлении, почему возникла необходимость получения одобрения других членов Минской группы, помимо сопредседателей, в вопросе нагорно-карабахского урегулирования. Обратим внимание и на то, что недавно президент Азербайджана заявил, что на него оказывается давление с целью признания независимости Нагорного Карабаха», правда, не обозначив конкретно, кем именно, но, надо полагать, что за этим стоят США. Как бы к этим словам не относиться, они становятся является важным политическим компонентом. По имеющейся у ИА REGNUM информации, он обсуждается членами МГ ОБСЕ, хотя понятно, что для Азербайджана это неприемлемая позиция. А для Армении?

Тут возникает вопрос: с какой целью был инициирован это вопрос и станет ли он предметом хотя бы негласного политического обсуждения. Но в любом случае, это выводит нас на второе важное обстоятельство, связанное со встречей в Гамбурге глав МИД Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы. Как заявил на пресс-конференции в Ереване Уорлик, «президент Азербайджана Алиев начал обсуждение по статусу Нагорного Карабаха и мы это приветствуем», имея в виду его предложение о предоставлении Степанакерту статус автономной республики в составе Азербайджана. Уорлик также отметил, что если обсуждается возвращение прилегающих к Нагорному Карабаху территорий, то должен быть обсужден и статус Нагорного Карабаха: «Очень часто говорится о всеобъемлющем разрешении конфликта. Мы должны понять, что необходимо обсудить все элементы. Мы не можем выбрать один вопрос и рассматривать его вне контекста. Здесь мы должны также говорить о беженцах, вынужденных переселенцах, о мандате миротворческих сил. Все это пакет обсуждений».

Подчеркнем специально: первое обстоятельство — итоги президентских выборов в США — и второе — переговорная повестка по урегулированию нагорно-карабахского конфликта — могут быть взаимосвязаны, что определит перспективу очередного саммита Алиев — Саргсян даже по части выполнения венских и санкт-петербургских соглашений по введению в зоне конфликта системы мониторинга и появление там международных наблюдателей. Напомним и о том, что так уж получается, что карабахский вопрос остается по сути единственным, который удерживает США и Россию в переговорном процессе и может случиться так, что в рамках МГ ОБСЕ будет осуществляться выход на договоренности по более глобальным вопросам, оставляя на потом урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Это третье обстоятельство, связанное со встречей в Гамбурге. Видимо, его как раз и имеет в виду известный бакинский политолог Зардушт Ализаде, когда говорит, что «кто бы ни стал президентом США — Клинтон, Трамп или черт лысый, позиция США по карабахской проблеме не изменится». Конфликт может быть решен в одном случае: если Азербайджан и Армения договорятся сами и без посредников, но такого пока у них не получается.