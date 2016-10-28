



Иван Шилов ИА REGNUM Рамунас Карбаускис может стать для польской стороны большой головной болью

Литве из-за геополитического положения необходимо улучшить свои отношения с соседями, особенно с Польшей. С таким заявлением выступил на днях глава Литовского союза крестьян и зеленых (LVŽS) Рамунас Карбаускис, чья партия одержала победу во втором туре выборов в парламент страны, завоевав 54 из 141 места. «Мы считаем, что внешняя политика должна быть продолжена — мы являемся членами Европейского союза и НАТО. Те решения, которые были приняты и поддерживались Европой и НАТО, должны быть продолжены. Мы должны сохранять единство и преемственность политики. В этом вопросе я не вижу никаких проблем», — цитирует Карбаускиса прибалтийский портал DELFI. Той же политической линии он намерен придерживаться с Москвой и Минском. Иное дело — Варшава. По словам партийного лидера, «Польша, возможно, ждала этих выборов в Сейм в надежде, что можно будет сесть за стол переговоров. Очень важно, чтобы не было никаких предварительных условий, которые бы так или иначе навязывались».

Карбаускис говорит о совместных делах по «синхронизации электросетей, проекта Rail Baltica и других вопросов», но там «предварительных условий» со стороны польской стороны не видится, да и решаются они на переговорах технических специалистов. Однако польская пресса, называя главу Союза крестьян и зеленых почему-то «пророссийским популистом», ставит вопрос о другом — судьбе польского меньшинства в Литве, предрекая последнему «плохие новости». Еженедельник Newsweek Polska в этой связи обращает внимание на то, что Карбаускис уже отказался сотрудничать в деле построения правительственной коалиции с Избирательной акцией поляков Литвы (AWPL), которая в союзе с «русским меньшинством» и Ассоциацией христианских семей смогла выиграть 8 мандатов. При этом в программе LVŽS изначально не было даже намеков на желание решать проблемы с национальными меньшинствами, так как представители этой партии не хотели «давать обещания, которые невозможно выполнить». В итоге издание отмечает, что, несмотря на способность вместе разрабатывать и реализовывать такие проекты, как энергетический мост и приграничное сотрудничество, а также пребывание польских истребителей в Литве, все это «меркнет перед вопросом меньшинств». Поэтому отношения между Варшавой и Вильнюсом «находятся в худшем состоянии за последние 25 лет», но могут испортиться еще сильнее.

При этом Польше и Литве придется разбираться с этими спорными проблемами самостоятельно, ни ЕС, ни НАТО не смогут быть посредниками в деле примирения двух стран, в первую очередь из-за позиции Варшавы. Для польской власти восточное направление является сегодня единственной площадкой, где она может (и хочет) творчески «импровизировать». На этом пятачке сталкиваются как минимум два исторических наслоения — периоды Речи Посполитой Обоих Народов и советский. Для Варшавы важно за счет второго вывести постсоветские республики, среди которых не только Литва, но и Украина с Белоруссией, в геополитическую реальность, существовавшую до краха польской государственности в XVIII веке. На это, кажется, готов пойти Киев, согласившийся принять Совместную декларацию о «трагических событиях» истории 1939 года. Хотя депутат Верховной рады Украины Юрий Шухевич, сын одного из лидеров Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича, комментируя текст документа, объяснял своим коллегам, что на основании его Польша «рассматривает наши западные земли как свои польские земли».

Но то же равно касается и Вильнюса, не случайно прибалтийская пресса напоминала в связи с инициативой по принятию Совместной декларации, что «отношения Литвы и Польши омрачены интерпретациями событий XX века, особенно вопросом аннексии Вильнюсского края, действиями «Армией Крайовой» в Литве, убийствами поляков в литовском Панеряй». Что касается Варшавы, то во второй половине октября представители фонда Kompania Kresowa и депутаты парламентского клуба Kukiz'15 анонсировали проведение в Сейме Польши конференции о движении «автономистов» в Литве, которое в 1989—1990 годах выступало за создание польской автономии в Виленском (Вильнюсском) районе. 1 июня 1990 года II Съезд народных депутатов местных советов Виленского района, в котором приняло участие более 200 делегатов, принял постановление о создании Польского национально-территориального края в составе Литовской республики. Депутаты также предложили Верховным советам СССР и Литвы признать незаконным договор от 10 октября 1939 года между СССР и Литвой, по которому Виленский край был передан Литве, как следствие «преступного пакта Молотова-Риббентропа». Но Верховный совет Литвы назвал решения съезда незаконными. Запланированную конференцию в память «автономистов» в Сейме в итоге перенесли в другое место, но без внимания Вильнюса она не осталась — заместитель директора юридического департамента Литвы Александр Радченко квалифицировал ее, как акцию «промосковских сепаратистов».

Однако такая оценка в Польше воспринимается в качестве пропагандистской. И неверной. История и польское меньшинство — две важнейшие составляющие варшавского взгляда на восточное направление. Как подчеркивает координатор Секции безопасности и обороны Национального совета по развитию при президенте Польши и член политического кабинета министра иностранных дел историк Пшемыслав Журавский вель Граевский, членство в ЕС (как в случае Литвы и Латвии) или их отсутствие (Украина и Белоруссия) не влияет на отношения Польши с этими странами по вопросам меньшинств. Напротив, по его мнению, Варшава — особенно в контексте сиюминутного кризиса в Европе с беженцами — может поставить вопрос о «великих жертвах», которые она понесла, закрыв в соответствие с условиями Шенгенского соглашения свободный доступ гражданам некоторых соседних государств в Польшу, в то время как в интересах Варшавы было бы иметь «максимальную открытость». В этой связи вряд ли стоит ожидать, что реализация совместных проектов Польшей и Литвой в сфере энергетики, транзита или поддержки «соседей» заставят Варшаву забыть об экзистенциальных основах ее восточной политики. Однако успешное сотрудничество в экономике на фоне отсутствия прогресса в делах исторической политики и польского меньшинства может поставить вопрос в самой Польше, почему наличие вопросов неурегулированного «территориального кредита» (Галичина на Украине и Вильно в Литве) и меньшинства (в Литве) не мешают Польше работать с правительствами сих государств, а отсутствие таких претензий в отношениях с Россией — препятствует.