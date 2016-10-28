Операция по освобождению иракского города Мосула, находящегося в руках боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может стать той призмой, через которую — благодаря расположению города на стыке курдских, турецких и арабских сфер — можно лучше рассмотреть геополитические проблемы, преследующие Ближний Восток, пишет Уильям Гоерлей в статье для National Interest.

Jef Poskanzer Раздробление

В ходе первых недель операции, которая, как ожидается, будет затяжной и тяжелой, удалось добиться определенных успехов. Курдские отряды пешмерга оперативно заняли позиции боевиков на окраинах города, христианские подразделения освободили ряд селений. Это лишь один пример того, как против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют совместно бойцы из разных подразделений. Он доказывает, что сотрудничество может быть полезным в стране, раздираемой этническими и религиозными противоречиями.

Однако не стоит слишком быстро поддаваться оптимизму. Целый спектр проблем возникает, если учесть, что каждый элемент многонациональной и многоконфессиональной коалиции, направляющийся к Мосулу, преследует свои цели и амбиции. Хотя шииты, сунниты, христиане и курды и едины в своем стремлении уничтожить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, кроме этого, их мало что объединяет. Мосул же — второй по величине город Ирака — представляет собой в некотором смысле желанную цель, свои претензии на который выдвигает большое число сторон.

Ситуацию также осложняет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который настаивает, что у Анкары должно быть право быть частью коалиции по захвату Мосула, а также сидеть за столом переговоров по завершении кампании. Эрдоган также недавно оживил Национальный пакт начала прошлого века, в котором указывалось, что Турция сохраняет за собой права не только на Мосул, но и Алеппо, большую часть Иракского Курдистана, Армении и частично Балканы. Тогда эти заявления вызвали гнев премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и беспокойство в Вашингтоне.

Перспективы создания Большой Турции играют на руку ультранционалистам Турции, которые составляют часть опорной базы Эрдогана, однако также придают новую энергию спорам, которые остались с тех пор, как в регионе были прочерчены границы.

Появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их «халифата» уже поставило под сомнение существующую государственную систему на Ближнем Востоке. И теперь на фоне ослабления хватки боевиков за территорию региональные игроки хотят занять наилучшие позиции для последующего периода. И сам факт того, что Эрдоган напомнил о Национальном пакте, говорит о том, что стороны понимают, что все находится в текучем положении — границы, города, территории.

Турция известна своей склонностью идти на территориальные расширения, когда появляются удобные условия, однако Анкара не одна пытается воспользоваться геополитической конъюнктурой для выдвижения территориальных претензий и оказания влияния. После свержения Саддама Хуссейна Иран пытался расширить свое влияние на арабский мир. Недавним примером стал захват иракскими курдами Киркука, получить контроль над которым они давно стремились, тогда как сирийские курды, действующие под флагом отрядов Демократических сил Сирии, расширили свой контроль над большой частью севера Сирии, после того как оттуда ушли боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя эти действия можно считать агрессивными и экспансионистскими, их тем не менее необходимо рассматривать с учетом стратегического ландшафта. На сегодняшнем Ближнем Востоке почти не существует каналов связи между сторонами, почти никто не верит в региональный порядок, а потрясание оружием и националистическая риторика крайне распространены. На протяжении долгого времени основной целью стран региона было искать преимущества и предотвращать угрозы, реальные или кажущиеся. Поэтому пока не открыты каналы связи, попытки захватить территории в регионе и угрозы расширения противостояния продолжатся.

Политикам не помешает помнить, что изгнание боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула является важным шагом, однако достижение прочного мира потребует усилий и политического мастерства, с помощью которых будут решены проблемы глубокого политического и дипломатического раскола в Ираке по всему региону.