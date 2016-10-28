Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» на 25 октября, запасы газа в ПХГ Украины составляют 14,59 млрд кубометров, т. е. снизились с начала отопительного сезона на 162 млн кубометров. В компании заявляют, что среднесуточный отбор на сегодня — около 21 млн кубометров в сутки. Напомним, что 16 октября Украина остановила закачку газа и начала его отбор из подземных хранилищ.

С 1 ноября 2016 года тариф на газ для промышленных потребителей вырастет и составит 7380 грн (+1038 грн) для потребляющих свыше 50 тыс. кубометров в месяц и 8183 грн (+1083 грн) для остальных. Об этом предупреждает потребителей «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению).

Украинские СМИ со ссылкой на европейские источники пишут о решении Еврокомиссии, в соответствии с которым «Газпром» получил возможность увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL (продолжение построенного в обход Украины «Северного потока»). До настоящего времени российская компания могла использовать только половину мощности газопровода. По оценке директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, для Украины это будет означать падение прокачки по газотранспортной системе Украины на 27 млрд кубометров в год. Если же говорить о причинах такого решения, то в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт подтвердил наиболее очевидное предположение: Европа страхуется от недопоступления газа по украинской трубе, вероятного в случае наступления сильных холодов. Летом эту проблему пытались решить путём восстановления отношений «Нафтогаза» с «Газпромом», однако миссия вице-президента ЕК Мароша Шевчовича не достигла результата.

Транзит по украинской ГТС в январе-сентябре 2016 года составил 57 млрд кубометров топлива, по итогам года ожидается 70 млрд кубометров. Однако, учитывая решение ЕК и начало строительства «Северного потока-2» — это лебединая песнь украинской трубы.

Президент ассоциации «Недропользователи Украины» Роман Сторожев в материале для издания «Днепр Вечерний» поясняет, почему не стоит ожидать увеличения добычи Украиной собственного газа. По мнению эксперта, основных причин три:

1. Повышение рентных ставок для добывающих компаний в 2014 году, из-за чего все они заморозили инвестиционные программы, отказались от закупок оборудования и разработок новых месторождений: «В 2014 г. частные компании добыли больше на 19%, а в 2015 г. прирост добычи снизился до 17%, в 2016 г. он едва ли составит 15%».

2. Вышеупомянутая причина, а также общая нестабильность ситуации на Украине привели к тому, что из неё ушли крупные игроки: «Такие известные мировые компании как Shell, Chevron, Eni из-за нестабильности налогообложения вышли из проектов по добыче углеводородов в Украине. Они имели средства на разработку месторождений, в том числе таких мало исследованных как сланцевый газ, имели техническое оборудование для выполнения буровых работ, для финансирования геологических работ и так далее».

3. По мнению Романа Сторожева, даже нынешние ставки рентных платежей (повышение в апреле 2016 года отменили) слишком велики для украинских условий: «В 2016 году ренту снизили: для ПАО «Укргаздобыча» с 70% до 50% на период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года. Для частных компаний вернули старые ставки — 29% и 14% соответственно. Но и эти ставки достаточно высоки для страны, которая декларирует широкое привлечение инвесторов. Нигде в европейских странах нет такого высокого уровня налогообложения. Кстати, не во всех странах вообще есть такой налог как рента. Вместо него применяют, например, налог на прибыль, на землю, выплаты государству определенных дивидендов и т.д.

Специалисты ассоциации «Недропользователи Украины» считают, что уровень ставки рентных платежей для добычи природного газа в Украине сегодня надо снижать до 10%. А также интенсифицировать работу по созданию цифровой информационной базы месторождений. Чтобы потенциальный инвестор смог по ней выбрать перспективные месторождения углеводородов, специальные разрешения на которые государство готово предложить на открытых аукционах».

Ответственный за стратегию в британской компании JKX Oil & Gas (активы на Украине, в России, Венгрии и Словакии) Филипп Воробьев считает, что для доведения добычи до уровня 28 млрд кубометров в год ставка ренты должна быть снижена до 12%. Об этом он говорит в комментарии для издания «Бизнес-Цензор», уточняя, что у ближайших соседей Украины — Чехии, Словакии, Польши — ставка ренты всего 5%.

Украина рискует потерять не только транзит обычного, но и сжиженного газа. В сентябре 2016 года он снизился до 136 тыс. тонн, что на 13% ниже августовских значений и на 53,6% — ниже показателей сентября 2015 года. В годовом выражении транзит упал на 370 тыс. тонн — с 1,970 до 1,6 млн тонн. Среди главных причин — рост потребления внутри РФ и переориентация транзитных потоков в обход Украины.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли на 53 тыс. тонн и на 25 октября составили 1,580 млн тонн (с 1,527 млн тонн неделей ранее). При этом 708 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 872 тыс. тонн — на угли газовых марок. В энергосистеме Украины работало 36 блоков и 4 корпуса ТЭС общей мощностью 7241 МВт (примерно 51,3% от общей мощности украинской тепловой генерации). 7 энергоблоков и 1 корпус генерирующей компании «Центрэнерго» и турбогенератор «Донбассэнерго» находились вне резерва из-за отсутствия запасов угля антрацитовой группы. Впрочем, как сообщает Национальная комиссия по контролю ценных бумаг и финансового рынка, до конца года энергокомпания намерена закупить угля на сумму 1,645 млрд грн. (около 900 тыс тонн, если контракты были заключены до повышения стоимости угля, при ценах 65−70 долл/тонна).

Глава Минэнерго Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной раде Украины традиционно назвал более высокие цифры по запасам угля. В его версии у ТЭС припасено 1,9 млн тонн плюс ещё 600 тыс. тонн зафрахтованы и направляются на Украину.

Госстат сообщает, что потребление электроэнергии на Украине в январе-сентябре 2016 года сократилось на 3% (3,3 млрд кВт•ч) — до 107,489 млрд кВт•ч. Потребление электроэнергии промышленностью в этот период составило 36,617 млрд кВт•ч (-0,988 млрд кВт•ч), населением — 26 160 млрд кВт•ч (-0,967 млрд кВт•ч). Ещё примерно 15,5 млрд кВт•ч пришлось на коммунально-бытовых и прочих непромышленных потребителей. Что касается производства электроэнергии, то оно также сократилось (-1,2%) — до 117,7 млрд кВт•ч. При этом выработка на ТЭС составила 52,4 млрд кВт•ч (+8,2%), на АЭС — 57,5 млрд кВт•ч (-10,5%), на ГЭС и ГАЭС — 6,8 млрд кВт•ч (+25,4%). Падение производства энергии на атомных станциях связано с авариями и незапланированными ремонтными работами, из-за чего выбывшие мощности пришлось покрывать за счёт тепловой генерации. Рост производства на гидроэлектростанциях обусловлен низкой базой сравнения: в 2015 году сток рек Украины упал примерно на четверть от среднего.

Данные Минэнерго по производству электроэнергии отличаются от данных Госстата. Во-первых, в министерстве зафиксировали падение производства в 4%, до 111,313 млрд кВт•ч. Во-вторых, рост выработки на ТЭС составил всего 0,3%, а не 8,2% — т. е. 41,154 млрд кВт•ч за 9 месяцев.

Игорь Насалик в интервью изданию «Экономическая правда» в очередной раз признал, что формула «Роттердам+» (формула расчёта стоимости угля с двумя переменными — стоимостью угля в Роттердаме и транспортировке в указанную точку) на Украине не работает. «Роттердам+» — неплохая система, потому что позволяет максимально диверсифицировать источники поставки угля. Но неправильно в этой методике то, что «роттердамский» уголь нам не подходит по своим характеристикам: у него «летучие» составляющие больше, чем у нас.

Поэтому, кстати, к нам и не идут корабли один за другим: то, что мы сейчас имеем, — это максимум, что может выдавать Южная Африка. Я как министерство выступаю не за «роттердамскую» цену, а за польскую — за котировки их биржи. Во-первых, она нам ближе, потому что в ней нет транспорта [не заложены затраты на логистику. — Ред.]. Во-вторых, шахты, подчиняющиеся министерству, добывают уголь только газовой группы.

Сегодня уголь на роттердамской бирже стоит около 74 долл. за тонну, а если к этому добавить транспорт, перевалку и остальное, то уголь выходит под 2300−2400 грн. за тонну, а не 1 390 грн., как задекларировано по роттердамской цене… Если бы она работала, то наша цена на уголь была бы минимум 2 300 грн. за тонну. А по факту у нас учтено в тарифе ТЭС 1 390 грн. за тонну».

Таким образом, из слов министра следует, что в настоящее время энергорынок дотирует тепловую генерацию, частично беря на себя компенсацию себестоимости «тепловых» киловатт. Такая разница между реальной стоимостью угля и стоимостью, учтённой в тарифе, не может существовать долго и бесследно.

Уголь

Похоже, ситуация с углём на Украине постепенно подходит к тому пределу, когда уже не особо важно — чья оценка запасов угля («Укрэнерго» или Игоря Насалика) более точна. Что проку от запасов, которые лежат в порту? «Подготовка и прохождение отопительного периода — это не только дело Минэнергоугля, а всех министерств и ведомств. Хочу обратиться к гендиректору Укрзализныци с просьбой приложить максимальные усилия по обеспечению грузовых перевозок угля на склады украинских ТЭС. Я знаю, что сегодня есть вопросы с грузовыми вагонами, которых не хватает для доставки энергетических марок угля. Но мы, все вместе, должны приложить усилия для обеспечения украинцев теплом и светом», — с такими словами обратился глава Минэнерго к главе «Укрзализныци». Нужно отметить, что перевозки энергетического угля ещё с лета имеют приоритетный статус, поэтому сегодня такой сигнал означает не просьбу посодействовать, а сигнал тревоги. Даже приоритетное получение вагонов не слишком помогает энергетикам.

К решению проблемы подходят, как всегда, творчески. Глава Минэнерго предупредил руководство ТЭС о том, что закупки электроэнергии будут зависеть в т.ч. от количества запасов на станциях (больше запасёшь — больше продашь). Это вынудило частного производителя (ДТЭК Энерго) форсировать закупку и доставку угля на свои станции — по данным компании за осень запасы увеличены на 300 тыс. тонн.

Добыча угля на украинских шахтах сократилась на 4% к сентябрю прошлого года и на 3% — к августу текущего. Однако по итогам 9 месяцев 2016 года всё ещё сохраняется позитивная динамика: +4,5% к уровню добычи прошлого года — 21,5 млн тонн.

Нефть

Падение транзита становится глобальной проблемой Украины во всех областях — газ, сжиженный газ, нефть. Экономист Всеволод Степанюк полагает, что дело идёт к утрате Украиной своего статуса транзитного государства: «Сокращение транзита нефти через Украину — это общая политика, как Российской Федерации, так и стран Европы. То есть, РФ прокладывает обходные пути для поставок нефти на рынки ЕС. Вторая причина сокращения транзита нефти через Украину, возможно, состоит в том, что Россия начала меньше ее продавать. Из-за этого ряда причин Украина теряет свои преимущества, как транзитная страна». Впрочем, дело не только в преимуществах. За исключением небольших объёмов транзита сжиженного газа из Казахстана, а также разовых поставок азербайджанской нефти в Беларусь, Украина фактически предоставляла услуги транзита только России. С ухудшением отношений между Россией и Украиной основной источник транзита для Украины постепенно исчезает, а другие не появляются, несмотря на все усилия.

Доходит до абсурда. «Мы, сотрудники предприятия «Карпатнефтехим», требуем восстановления экономических связей с Россией и другими странами СНГ. Страны СНГ, и особенно Россия, являются одними из ключевых партнеров Украины, разрыв торговли и экономических отношений, с которыми привели к падению производства нашего предприятия. В настоящее время мы не можем получать полноценную и стабильную заработную плату», — говорится в обращении сотрудников предприятия к президенту Украины Петру Порошенко.

«Если бы мы восстановили торговлю с Россией, завод смог бы полноценно запустить производство, а наши отчисления в государственный бюджет составляли бы 1,4 млрд гривен в год», — добавляет к этому генеральный директор завода Владимир Шулиндин. Напомним экс-мэр города Калуш Игорь Насалик, где находится предприятие «Карпатнефтехим», сегодня занимает пост министра энергетики и известен, как ярый «разрыватель» связей с РФ.

Отопительный сезон

Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время пресс-конференции назвал крупнейших должников: «Крупнейшим должником являются такие крупные города как Киев, Харьков. Большая сумма долгов еще осталась по Донецкой и Луганской областям, непогашенных еще из-за военных действий. Очень большой проблемой является например город Кривой Рог, потому что там есть большие задолженности, договор, насколько мне известно, до сих пор не заключен, графика погашения задолженности мы не видели окончательного».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал «Нафтогаз» заключить договоры с теплокоммунэнерго ещё в первой половине октября. Однако, по словам Игоря Насалика, по состоянию на 21 октября в двух областях Украины (Николаевская, Херсонская) ещё не включили отопление. Но на заседании у вице-премьер-министра Геннадия Зубко выясняется, что проблемы также у Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, хотя и менее серьёзные. 80−90% подключения жилых домов к теплу в этих областях удалось достичь только к середине текущей недели.

Так, в самом Днепропетровске во время отопительного сезона не будет централизованной подачи горячей воды — невыгодно: «Сколько квартир из ста согласятся платить 70 гривен [чуть меньше $3 — Ред.] за куб? Я думаю — максимум десять. При таких условиях это экономически невыгодно», — пояснил для радио «Свобода» новые экономические реалии руководитель департамента по вопросам коммунального хозяйства города Михаил Лысенко. По его словам, жители массово устанавливают колонки и водонагреватели. Именно этим и объясняются ожидания «Укрэнерго» по увеличению потребления населением электроэнергии в отопительный сезон на 3−4% от уровня потребления в прошлом году.

Читайте также обзоры в октябре:

Нас спасет Польша при помощи американского газа: обзор основных событий украинской энергетики за период с 14 по 21 октября

Накануне холодных бунтов: обзор энергетики Украины: Обзор основных событий украинской энергетики за период с 6 по 13 октября

Может, уже пора договариваться с «Газпромом»? — Обзор основных событий украинской энергетики за период с 29 сентября по 5 октября