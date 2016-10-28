



Последствия войны

Те, кто выступает за более активное вмешательство США в Сирии против правительства президента Башара Асада, должны предоставить четкий план своих действий, поскольку такое вмешательство может привести к конфронтации с Россией, пишет Джон Аллен Гей в статье для National Interest.

Нужно помнить, что Москва располагает значительным морским, воздушным и сухопутным присутствием в Сирии, поэтому удары США могут непреднамеренно привести к гибели российского персонала или уничтожению их оборудования. Но даже если этого не произойдет, Кремль вряд ли будет рад тому, что совершено нападение на его союзника, и может пойти на ответные шаги в Сирии или других регионах, где у США более значимые интересы. Прямое столкновение с вооруженной ядерным оружием державой станет наиболее серьезным кризисом для национальной безопасности США с конца холодной войны.

Автор подчеркивает, что сторонники вмешательства должны признать, что риски их действий существуют, а также убедить общественность, что война — наилучший вариант. И здесь необходимо затронуть три вопроса.

Во-первых, сторонники вмешательства должны объяснить, как собираются контролировать риски конфронтации с Россией из-за Сирии после удара США, особенно если Москва пойдет на эскалацию. Во-вторых, они должны определить ключевые интересы США в стране, которые бы оправдывали осуществление таких шагов, особенно с учетом того, что Россия может начать действовать против интересов США в других регионах. В-третьих, они должны доказать, что вмешательство будет эффективно и защитит интересы США.

Любой план, в котором не учитываются все эти аспекты, должен быть отправлен на доработку, поскольку вмешательство, которое может привести к эскалации и осуществляется не для защиты жизненно важных интересов, попросту не стоит того, чтобы идти на риск.

В качестве примера таких планов автор приводит статью генерала Джона Аллена, возглавлявшего коалицию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и известного эксперта по борьбе с терроризмом Чарльза Р. Листер в Washington Post, в которой они призывают к вторжению, не уделив внимание ни одному из указанных пунктов. Даже попытки не было предпринято, чтобы объяснить, как контролировать эскалацию, какие интересы будут достигнуты в результате вмешательства, и почему вмешательство должно быть успешным.

Так, эксперты предлагают «спасти Алеппо», передав умеренной оппозиции больше оружия и как можно быстрее. В то же самое время необходимо, по мнению Аллена и Листара, «начать новое давление для достижения перемирия в Сирии», в рамках которого серьезные нарушения будут встречены «направленными военными последствиями США». Они признают, что со временем это приведет к отправке карательного контингента в рамках «коалиции готовых» во главе с США. В задачи этой коалиции будет входить нанесение ударов по целям в Сирии, а также предоставление помощи бойцами подразделений специального назначения представителям проверенной умеренной оппозиции. Хотя Аллен и Листар признают угрозу конфронтации с Россией, они никак не затрагивают вопрос того, как это будет контролироваться. Более того, они не исключают, что возможны удары по объектам, где, как известно США, находится российский персонал.

При этом такая конфронтация, отмечает автор, может дойти до ядерной войны с Россией. Однако даже если этого не произойдет, Москва все равно может пойти на действия, которые будут почти такими же разрушительными. На территории Сирии, например, Кремль может направить радары своих ПВО на самолеты коалиции, противостоящие боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также подтолкнуть Асада к тому же. Это сильно усложнит действия США и союзников по борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За пределами же Сирии Россия может усилить напряженность в Европе, проведя кибератаки, усилив свою пропагандистскую кампанию, а также еще больше сблизиться с Китаем. Иран также будет в ярости в случае удара по силам Асада и тоже может пойти на ответные действия.

Несомненно, подчеркивает автор, внешняя политика является делом рискованным, и подобные шаги могут быть иногда оправданы, если на карту ставятся очень важные интересы. Ни Аллен, ни Листер, тем не менее, не говорят напрямую, каким ключевым интересам США в Сирии угрожает опасность, они только предостерегают, что «последствия продолжения бездействия будут ужасны», поскольку мир «не простит» этого США, а Асад останется у власти, из-за падения Алеппо подпитку получат экстремисты и много другое.

Но ничего из этого не является угрозой для ключевых интересов США. Так, если бы мир мог наказать США за то, что Вашингтон не наказывает Асада, разве не могло бы мировое сообщество само в таком случае покарать Дамаск? В случае с Асадом тоже не все так ясно. На протяжении 45 лет Вашингтон не волновало то, кто находится у власти в Сирии. И проблемы, которые возникают из-за того, что Асад по-прежнему у власти, хотя имеют негативное влияние на интересы США, однако не угрожают жизненно важным интересам США. Это справедливо и для других рисков, указанных Алленом и Листером, в частности уничтожение умеренной составляющей в оппозиции.

Автор обращает внимание, что для эффективности вмешательства угроза, исходящая от США должна быть достоверной, что зависит от «силы и интересов» страны, а в Сирии они у Вашингтона ограничены. Этого нельзя сказать о России, которая пожертвовала многим, в том числе человеческими жизнями в защиту Асада и готова идти на эскалацию. В случае усиления конфронтации именно США, неготовые идти на жертвы ради Сирии, могут «отвернуть» первыми, что вряд ли поможет их образу «лидера и защитника свободного мира».