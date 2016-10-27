



Иван Шилов ИА REGNUM Модернизация уровня

Совсем недавно стало известно, что Армения с помощью России начала процесс модернизации танков Т-72Б, являющихся основой ее бронетанковых сил. Более того, оказалось, что Ереван приобрел у «Уралвагонзавода» самый совершенный пакет улучшений — до уровня Т-72Б3М (иногда именуется Т-72Б4). Подобная модификация «старого, доброго» Т-72 применялась Россией на Танковом биатлоне. Чем же хорош Т-72Б3М, и как приобретение армянской армией такой бронетехники повлияет на баланс сил в Азербайджано-Карабахском конфликте?

Т-72Б3М — танк, многим превосходящий Т-90А/С

«Биатлонный» Т-72Б3М, в отличие от серийного Т-72Б3, поступающего на вооружение российской армии, оснащается новым двигателем В-92С2Ф с мощностью 1130 л.с. Это больше даже чем у Т-90А и Т-90С (экспортная модификация) — их двигатели «выдают» 1000 л.с. Кроме того, мобильность машины повышают и новые гусеницы, а удобства экипажу добавляет автоматическая коробка передач. Что касается огневой мощи и точности — то здесь тоже все отлично: танк оснащается новой 125-мм пушкой 2А46М-5, обладающей заметно лучшей точностью и ресурсом, чем у базового орудия Т-72Б. Автомат заряжания модернизирован и позволяет применять наиболее современные российские бронебойные подкалиберные снаряды (БОПС) «Свинец-1» и «Свинец-2». Что касается системы управления огнем (СУО) — то она представлена современным белорусским панорамным прицелом «Сосна-У». А главное — командир танка имеет панорамный тепловизионный прицел из состава СУО «Калина», которая устанавливается только на перспективные танки Т-14 «Армата» и Т-90АМ. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Т-72Б3М превосходит Т-90А/С в том, что касается мобильности и точности ведения огня. Остаются некоторые вопросы по защищенности — если армянская сторона предпочтет заказать комплекты динамической защиты «Реликт», а не «Контакт-5», то и в этом факторе танк будет лучше базовых модификация Т-90 (не Т-90АМ) и Т-72Б3.

Опыт Апрельской 4-х дневной войны учтен: делается все для повышения защищенности танков

Во время 4-х дневной войны в Нагорном Карабахе армянские танки довольно часто поражались с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), в том числе, с помощью современного израильского Spike. Конечно, полностью защититься от ПТРК сейчас невозможно, но можно предпринять некоторые шаги, чтобы минимизировать свои потери.

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В Армении подход таков — модернизация самих танков, с улучшением их мобильности (а с небольшим весом Т-72 и при такой мощности двигателя, это будет, пожалуй, лучший танк в мире по этой характеристике) и возможностей по раннему обнаружению целей. Кроме того, начато производство маскировочных комплектов, снижающих заметность танка для тепловизоров. Если модернизация Т-72 включает в себя и наличие вспомогательной силовой установки (небольшой генератор, позволяющий танку без использования основного двигателя применять вооружение и двигать башню), то тепловое излучение на статичных позициях будет близко к нулю. Кроме того, поможет «спрятаться» от ПТРК и современные дымовые гранаты, отстреливаемые в сторону угрозы, и рассеивающие лазерные лучи, служащие для наведения средств поражения противника. В этом колоннам бронетехники могут помочь и системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна», полученные Арменией совсем недавно.

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Установка наиболее современной динамической защиты «Реликт», а не «Контакт-5» также было бы разумным решением — в некотором проценте случаев она может спасти от попаданий ПТРК в лобовую проекцию танка. Что же касается комплексов активной защиты, уничтожающих боеприпасы противника на подлете — то говорить о них пока рановато. Серийным образцом обладает только Израиль, но он их не экспортирует, да эффективность «Трофи» против ПТРК сомнительна — надежно он защищает только от выстрелов из РПГ. Поэтому тут стоит подождать и посмотреть, что получится у России с системой «Афганит», которая будет устанавливаться на танки нового поколения Т-14 «Армата».

Армения продолжает восстанавливать баланс сил

Новинки, представленные на параде в честь 25-летия независимости Армении — такие как оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», системы РЭБ «Инфауна» и Р-325У, реактивные системы залпового огня «Смерч» и т.д. уже сильно повлияли на баланс сил в регионе. Уже с этого момента стало понятно, что новая война в Нагорном Карабахе, вероятнее всего, откладывается в «долгий ящик». При этом, как оказалось, Армения на деле даже еще не начала получать технику, приобретенную у РФ по льготному военному кредиту — а там имеется еще огромное количество современного оружия — еще больше РСЗО «Смерч», реактивные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», современные противотанковые ракетные комплексы и многое другое.

Слабым местом ВС Армении и Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики оставалась бронетехника — её количество было велико, но в качественном аспекте Азербайджан вышел вперед, приобретя в России 100 танков Т-90С. Теперь же и этот аспект в скором времени будет нивелирован. Фактически, в течение одного года, Армения и Карабах вышли на совершенно новый уровень военной оснащенности, соответствующий многим странам с населением и финансовыми ресурсами, превосходящими армянские на порядок. Во многом — благодаря льготным условиям, получаемым Ереваном в рамках ОДКБ и двухсторонним союзническим соглашениям с Россией.

Модернизация танков в Армении: бизнес-перспективы в Иране

Как стало известно, модернизация Т-72Б будет проводиться в Армении. Это логично, учитывая, что в стране давно налажен капитальный ремонт бронетехники, а значит, необходима только поставка комплектов деталей и некоторое количество специалистов. Перевозка танков в Нижний Тагил и обратно заметно повысит стоимость работ, а кроме того, локализация производства позволит дать людям дополнительные рабочие места. Ко всему прочему, в перспективе, вполне возможна модернизация иранских танков Т-72 в Армении, на базе российско-армянского производства. Это тоже логично, исходя из логистических соображений. Так что проект имеет и коммерческие перспективы для Москвы и Еревана.