



Модест Колеров ИА REGNUM Русский Север. Маленький омут

Три грозных буквы пронеслись вновь ураганом над Израилем: три известных депутата Кнессета, генерал армии и ещё, и ещё были агентами КаГеБе. Святая Земля слухами полнилась и в былые времена об удали советской разведки на территории еврейского государства. Имена раскрытых советских агентов со дня образования Израиля известны неподцензурно. Есть книга легендарного руководителя спецслужб Израиля Исера Хареля о работе его советских коллег. Однако ожидаемая завтра утром в газете «Едиот ахронот» разоблачительная статья признанного эксперта по шпионскому профилю Ронена Бергмана уже горячо обсуждается во всех форумах интернета и в салонных беседах.

Итак, в 1992 году бывший офицер архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин передал английской разведке около 25 000 секретных документов, после чего бежал в Лондон. Немалая часть касалась деятельности советской разведки на территории Израиля.

Англичане поделились с израильскими коллегами информацией, но потребовали неразглашения. Только сейчас мы узнаем, что три видных депутата Кнессета были агентами КГБ, как и некий прославленный генерал армии и еще целый ряд чиновников.

Сенсацией стало фактическое признание предателем Элазара Гранота — председателя левой партии МАПАМ в середине восьмидесятых. В статье Бергмана не упоминается имя генерала, избравшегося в Кнессет. В социальных сетях всплывает имя леворадикального Мати Пеледа, служившего последние годы жизни идее палестинского государства. В предварительном интервью Бергман говорит о том, что в момент получения документов Израилем генерал был тяжело болен. Власти решили избежать шума и позора в связи с предательством таких масштабов и отказались от привлечения его к суду. Мати Пелед был-таки тяжело болен и вскоре ушел из жизни в своей постели.

Получил подтверждение также факт вербовки КГБ виднейшего деятеля марксистской оппозиции в первые двадцать лет государства Моше Сне. Долгие годы он действовал как агент влияния СССР, но факт измены доказан не был. Многие его приближенные полагали, что Сне просто пытался совместить сионизм с просоветской линией. Иначе считал все видевший Исер Харель и он был прав. Подозревая всю верхушку марксистской партии МАПАМ в предательских наклонностях, он даже установил прослушку в их кабинете в Кнессете в свое время.

Подчеркнем, что речь тут идет о прямой деятельности вследствие вербовки иностранной разведкой. Были ведь и другие депутаты Кнессета от тех же левых движений, как-то Йоси Сарид и Шуламит Алони, которые получали поощрительные деньги в виде высокого гонорара за статью в какой-нибудь чешской или болгарской газете, к примеру… В восьмидесятые годы СССР активно поощрял деятельность либеральных пропалестинских партий и НКО в Израиле. Но тут речь не шла о прямой вербовке.

Интересно, что тот же Харель относился с подозрением к некоторым активным выходцам из СССР, приехавшим в Израиль с первой волной алии семидесятых. Так он был убежден, что отказавшийся от советского гражданства и прибывший в 1969 году Яков Казаков (Кедми) был засланным казачком. Когда Кедми поехал в 1970 году в Нью-Йорк, чтобы вместе с главой «Лиги защиты евреев», раввином Мером Кахане провести голодовку напротив здания ООН с требованием выпустить из СССР его родителей, израильские власти пытались активно препятствовать его шумливой деятельности. Консул Израиля в США Йорам Динштейн прямо обвинил Кедми в работе на СССР. (Динштейн стал в дальнейшем ректором Тель-Авивского университета. Он считался одним из крупнейших юристов Израиля.) Однако подозрения не подтвердились, и позже Кедми был назначен на должность главы иммиграционной службы «Натив». Некоторые считают её ошибочно разведслужбой, однако речь идет именно об иммиграционном агентстве, в задачи которого входило поощрение выезда в Израиль евреев из тех стран, с которыми не было дипломатических отношений. Восемнадцать лет назад Якову Кедми пришлось уйти с его должности вследствие скандала о несанкционированном использовании государственных средств.

Шпионские истории на территории Израиля интересны нам сегодня для понимания советской политики на Ближнем Востоке в то время, ибо она имеет свои отзвуки и в наши дни. Обратим внимание на то, что все завербованные советской разведкой относятся к левому либеральному сообществу Израиля, ориентирующемуся на пораженчество. В старые времена такие люди ориентировались частично или всецело именно на СССР. Очевидно, что вербовать их было проще по причине существования общей идеологической базы по палестинскому вопросу. Однако такой подход к работе в Израиле обрекал Москву на фиаско. Основная масса граждан, включая обновляющиеся элиты, была категорически далека от настроя тех, кого в израильском контексте можно сравнить с деятелями системной и несистемной оппозиции в России. Разумеется, это сопоставление, а не тождество, но узкая направленность советской дипломатии, как и советской разведки, помогает понять причины неудач Москвы на Ближнем Востоке.

Мы говорим тут не столько о шпионаже, сколько об определении приоритетов внешней политики. Наведя мосты с радикалами и либералами в Израиле, СССР остался отчужденным от всех основных слоёв общества. Это указывает на непонимание сущностных тенденций. Ставка на арабов оказалась ведь и проигрышной, и вредоносной для сменившей СССР России. А если нам попадет в руки советский бюджет на пропаганду в Израиле, то там мы увидим колоссальные суммы, вложенные в коммунистов, палестинцев, левых и либералов. Этим они сами толкали Израиль к более крепкому союзу с США.

Только четверть века спустя ситуация начала глубинно меняться благодаря политической мудрости президента Путина и премьера Нетаньяху. Но лучше поздно, чем никогда.