



Иван Шилов ИА REGNUM Предчувствие гражданской войны

События последних дней на территории полуконтролируемой Израилем Палестинской автономии мало укладываются в сознании западных потребителей СМИ настолько, что о них почти не говорят и не пишут. Массовые беспорядки в лагере беженцев Балата возле Шхема (Наблуса) и в лагере беженцев Амари возле Рамаллы. Боевики верной Махмуду Аббасу палестинской полиции открывают огонь по демонстрантам. О точном количестве раненых и убитых не сообщают, ибо стреляли отнюдь не израильские военные, а вовсе даже сами палестинские боевики. Там местная молодежь устроила акции протеста против исключения из рядов партии ФАТХ Джихада Тумалэ, приближенного Мохаммеда Дахлана, а в ответ — огонь.

Мало того, что стреляли по демонстрантам: верные Аббасу сотрудники службы безопасности производят аресты сторонников Дахлана. В Раммале и Шхеме поговаривают о начале гражданской войны внутри Палестинской автономии. Впрочем, такое происходит не впервые. Помнятся кровавые столкновения между ФАТХом и Хамасом. Арабская весна в этой среде — явление давнишнее и неугасаемое. Весь мир привык слышать об израильско-арабских столкновениях. Однако в подавляющем большинстве случаев на Ближнем Востоке убивают свои своих же.

Представленная нами информация не вписывается в привычные понятийные рамки обсуждателей Ближнего Востока, исключая особо ушлых местной событийной наукой экспертов. Речь идет о территории, не дотягивающей даже до шести тысяч квадратных километров. После хитросплетений израильско-палестинских переговоров она делится на три неравных части, единообразно называемых Палестинской автономией. Условная треть контролируется полностью силами Аббаса и израильские силовики проникают туда в случае точечных нужд антитеррористического характера. Другая треть территории имеет свое смешанное сложное устройство, а оставшаяся треть контролируется полностью Израилем. Не путать это с сектором Газа, который тоже фигурирует под названием Палестинская автономия, но оторван от обсуждаемой здесь территории, именуемой Иудеей и Самарией (Западным берегом).

Нынешний кризис полувластия в автономии вызван нескрываемыми амбициями Дахлана сменить состарившегося Аббаса на посту главы автономии. Подчеркнем, что речь идет именно об Иудее и Самарии (Западном береге), а не о секторе Газа, где Дахлана не терпят тамошние правители от движения Хамас.

Междоусобица также усугубляется финансовым кризисом в автономии. На днях Саудовская Аравия объявила о прекращении финансирования Палестинской автономии. В лучшие времена саудиты переводили до двадцати миллионов долларов в месяц, но падение цен на нефть, несносный уровень коррумпированности лидеров автономии и недовольство открытым поощрением ими террора привели вельможных жертвователей к затяжной паузе. Оскудела рука саудовских даятелей. Аббас потерял уже поддержку англичан, а немцы пригрозили ему, что не готовы мириться с демонстративным использованием их денег на поощрение террора. В нашу пору, когда западные державы так много говорят о борьбе с международным терроризмом, появилось чувство неловкости при прямом спонсировании террора.

Как это ни парадоксально, но США и Евросоюз оказались прямыми спонсорами террора против Израиля. В нашу пору глобализации антиизраильский террор имеет обыкновение перекидываться и в Европу, и в Сирию, и на Кавказ. Посудите сами. В нынешнем году Вашингтон официально выделил на помощь Палестинской автономии 441 миллион долларов, а Евросоюз выделяет еще больше. Интересно, что арабские страны в этом году выделяют всего сто пятьдесят миллионов долларов на поддержку Палестинской автономии, что несопоставимо меньше европейской и американской помощи. Знаменательно, что 310 миллионов долларов выделяется администрацией Аббаса прямо на поддержку террора. Это называется там помощью семьям террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Если террорист осужден на срок до трех лет, ему выплачивается в месяц до 364 долларов. Приговор к 30 годам заключения повышает выплаты до 3120 долларов. Получается, что деньги европейцев и американцев прямо идут на поддержку террора. Можно предположить, что жертвователи на самом деле не имеют этого в виду, когда отправляют в Палестинскую автономию деньги своих налогоплательщиков. Но получается у них именно так.

Привыкшие к ясным схемам взаимодействия и противостояния западные эксперты и политики оказываются в растерянности от абсурда Ближнего Востока. Всем представлениям вопреки, Палестинская автономия стала целиком зависимым от западных спонсоров тяжело больным субъектом. Но признаться, что их схема решения проблемы через мантру «двух государств» не работает, они пока не готовы. И воз их ныне там.