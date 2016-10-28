



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Олигархия — это вам не лобио кушать»

И хотя он подумает «принять ли результат этих выборов» и будет держать американский народ «в напряжении», Трамп, как сказал о нем бывший конкурент Марко Рубио, точно знает, что он делает и знает, как нажимать на правильные кнопки.

Единственная ужасная вещь в заявлениях Трампа заключается в том, что все находят их настолько шокирующими. Но неудивительно, что Трамп ведет себя так. Таким он был всю жизнь. Опять о нем истерически вопит пресса всего мира. Значит, он все делает правильно.

«Да, комментарии Трампа попахивают фашизмом. Опять же, нет ничего удивительного. Он хочет зарегистрировать всех американских мусульман, чтобы можно было более эффективно их контролировать, он угрожал отправить Клинтон в тюрьму, если победит», — пишет журнал The Foreign Policy.

«…Трамп — не арбитр и не может влиять на действительность выборов. Если Клинтон выиграет 8 ноября (что в настоящее время представляется наиболее возможным вариантом), скорее всего, суды, полиция, военные, Конгресс, каждое федеральное агентство и подавляющее большинство американских избирателей примет ее в качестве президента страны. Трамп может отказаться от результатов выборов, если он хочет, — так же, как он может отвергнуть идею о том, что Земля круглая. Это не имеет значения.

Но это не единственная причина, почему комментарии Трампа не представляют собой «беспрецедентной угрозы» для американской демократии. Да, они могут подстрекать некоторых из его самых обиженных сторонников к насилию. Но и только.

Хотя большинство американцев этого и не знает или предпочитает об этом забыть, но американская история изобилует примерами запугивания избирателей и послевыборного насилия. В 1834 году противники отмены рабства (Британской Империей) бунтовали в Нью-Йорке. В 1856 году, беспорядки вспыхнули в Балтиморе из-за спорной победы на выборах мэра абсолютно неизвестного кандидата. Потом была гражданская война 1860-х годов. В 1871 году, по меньшей мере, 30 чернокожих было убито в Меридиане в штате Миссисипи, а мэр был изгнан из офиса белой толпой. В ноябре 1898 года переворот белых расистов сверг избранное правительство в Уилмингтоне в штате Северная Каролина. В ноябре 1920 года местных белых настолько рассердило то, что черный человек пытался проголосовать, что они уничтожили 50 черных жителей в городе Ocoэe в штате Флорида. В 1968-м произошло убийство Мартина Лютера Кинга, Бобби Кеннеди и произошли ожесточенные столкновения между полицией Чикаго и демонстрантами во время Национального съезда Демократической партии.

Это далеко не исчерпывающий перечень политического насилия в Америке. Если разъяренные сторонники Трампа выйдут на улицы и изобьют кого-нибудь — это будет ужасно. Но это не будет беспрецедентно. Америка видала всякое, гораздо хуже этого, и ничего — республика не рухнула.

«Так что не паникуйте. Трамп не подорвет американскую демократию, и не потому, что у нас есть верховенство закона и культуры, а потому что мы пережили гораздо более серьезные угрозы. Но в любом случае, не впадайте в самодовольство. Есть еще одна причина, почему Трамп не может подорвать американскую демократию: Америка на самом деле не демократия».

Как так? Самая старая в мире, самая гордая и громкая демократия на самом деле не демократия? — Да, это так. Если демократия подразумевает, что голос каждого человека должен учитываться одинаково, Соединенные Штаты никогда и не были ею. Конституция создала представительскую демократию в сильно разбавленном виде, таким образом, что привилегии одних избирателей возобладали над другими. (И речь здесь не о рабстве, и не об ограничении избирательного права только для белых мужчин с набором цензов). От каждого штата, например, в Сенате заседают два сенатора — независимо от численности его населения. Так штаты с меньшим количеством населения получают несоразмерную политическую власть «сельских белых избирателей», а это уже никак не соответствует политическим последствиям демографических изменений, которые уже более чем очевидны в городской Америке и благодаря приезжим [в Техасе — 30% населения мигранты].

Коллегия выборщиков продолжает искажать демократию: кандидат может потерять голоса избирателей, но победить на президентских выборах. Совсем недавно (в 2000 году) большинство американцев проголосовало за кандидата от демократов Альберта Гора, а не за кандидата-республиканца Джорджа Буша, но благодаря системе коллегии выборщиков (и небольшой помощи консервативных судей в Верховном суде) Буш стал 43-м президентом Америки. Решающие 25 голосов выборщиков Флориды принесли ему победу.

«Добавьте сюда предвыборные махинации с нарезкой участков, правила финансирования избирательных кампаний, которые предоставляют непропорционально большое политическое влияние богатым, причудливые и часто дискриминационные государственные правила регистрации избирателей и вы, в конечном итоге, получите то, что называется современной Америкой: олигархию, в которой почти половина имеющих право голоса даже не потрудится прийти на выборы.

Вот причина, по которой Трамп не может подорвать устои американской демократии. Они уже были подорваны», — пишет Роза Брукс на страницах издания The Foreign Policy.