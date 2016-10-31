



Иван Шилов ИА REGNUM Индира Ганди

31 октября1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями. Незадолго до гибели она сказала: «Все отведенные в этой жизни мне дни будут обращены служению народу. И даже когда я умру, я уверена, что каждая капля моей крови будет питать жизнь Индии, делать ее сильнее». И в историю Индии Индира Ганди вошла не только как первая женщина, которая в течение нескольких лет возглавляла правительство страны, но и как энергичный и умный политик, который много сделал для укрепления международного авторитета государства. Государства, которое стало одним из лидеров Движения неприсоединения к военным блокам.

Дочь своего отца

Индира Ганди родилась 19 ноября 1917 года в городе Аллахабаде (современный штат Уттар-Прадеш) в семье первого премьер-министра Индии и лидера Индийского национального конгресса Джавахарлала Неру, и была его единственной дочерью. Кроме того, бабушка Индиры Сварил Рани Неру и мать Камала также были известны как политические деятели. Это сыграло большую роль в формировании ее как личности, как политической личности, в первую очередь.

Джавахарлал Неру, Камала, и их дочь Индира. 1918 год

И так как родители ее были борцами за независимость, Индира Ганди с малых лет участвовала в различных демонстрациях. Джавахарлала Неру готовил дочь к политической деятельности. Правда, не до конца понятно, видел ли он ее в качестве приемника на высших постах в государстве. Но сознательно ее готовил к политической работе. И поэтому соответствующим образом воспитывал. Писал специально для нее книги. Так, например, находясь в британской тюрьме в очередной раз за оппозиционную деятельность, он написал специально для дочери «Взгляд на всемирную историю» — довольно большую книгу изложения всемирной истории, как он ее понимал и видел. Неру пытался показать в этой книге, что народы Азии тоже, мягко говоря, не малый вклад внесли в развитие мировой цивилизации. Такое домашнее воспитание было для Индиры Ганди, наверное, равноценно образованию, а может быть даже и более важным, с точки зрения становления личности будущего премьер-министра.

Кроме того, нельзя отбрасывать и тот момент, что в их доме всегда были выдающиеся политики того времени, в частности бывал в гостях Махатма Ганди. Известно, что, будучи девочкой восьми лет, Индира под влиянием бесед с Махатмой Ганди организовала детскую текстильную мастерскую, своего рода детский союз за развитие домашнего ткачества.

Индира Ганди

В 1934 году Индира Ганди поступает в народный университет, где изучает большой круг предметов. И в это ж время она начинает общаться с известным индийским поэтом Рабиндранатом Тагором. Но вскоре ей пришлось оставить учебу, причиной тому послужили несколько событий, в первую очередь, смерть матери (Камала умирает в 1935 году).

Ганди уехала в Европу. Ав 1937 году она становится студенткой Сомервельского колледжа Оксфорда в Англии — изучала антропологию, историю, управление. В 1941 году Индира возвращается в Индию. Путь ее лежал через Южную Африку, где она выступила со своей первой публичной политической речью.

Через год после возвращения на родину Индира вступает в брак с Ферозом Ганди. Супруги были из разных каст (Фероз был парсом — религиозным огнепоклонником, а Индира относилась к элите), что считалось в Индии святотатством по отношению к традициям. Их арестовали в сентябре 1942 года и до весны 1943 года (восемь месяцев) Индира Ганди пробыла в тюрьме. В браке родились два сына — Раджив Ганди — старший сын и младший сын Санджай Ганди. Несмотря на появление детей Индира неотъемлемо сопровождала отца на всех встречах, практически совсем забыв о своей семье.

mythicalindia.com Индира с отцом Джавахар Лал Неру

В 1947 году Индия обрела независимость, отец Индиры возглавил сформированное правительство, а она стала личным секретарем Джавахарлала Неру. В 1955 году она возглавила женскую организацию Индийского национального конгресса, в это же время было положено начало Движению неприсоединения.

В 1960-м году умирает Фероз Ганди, и Индира на некоторое время отстраняется от политики. Но после смерти отца в 1964 году она была избрана депутатом Лок Сабхи (нижней палаты парламента) от Индийского национального конгресса и работала в правительстве Лал Бахадура Шастри (новый премьер).Вскоре она стала министром информации и радиовещания, а после смерти Шастри в 1966 году заняла его место.

Можно отметить несколько значимых достижений ее правления. Это и внедрение программ, направленных на преодоление бедности, и активное развитие промышленных отраслей, и осуществление национализации банков (это, правда, привело к тому, что лидеры ИНК пытались исключить ее из партии, но это не удалось и организация раскололась), и реорганизация системы здравоохранения, и развитие сельского хозяйства, и ценный вклад в развитие науки и техники. Ей удалось наладить дипломатические отношения с разными странами, в том числе и с СССР. В целом политика Ганди была ориентирована на социальные реформы.

Portmagazine.ru 1968 год, встреча премьеров Индии и СССР. Индира Ганди принимает в советском посольстве Алексея Косыгина.

«Мученическая кончина — не конец, а только начало» (Индира Ганди)

Но были и недовольные ее правлением. Индира Ганди была убита сикхами, с которыми у нее возник конфликт. Взятие индийскими войсками Золотого храма сикхов в святом для них городе Амритсаре — привело в итоге к ее трагической гибели. Случилось это после того, как храм был захвачен сикхскими экстремистами, которые добивались создания независимого государства сикхов — Халистан. Вооруженные экстремисты, среди которых были отставные военные, забаррикадировались в здании храма. Три дня осады, потери с обеих сторон, штурм храма индийскими войсками — за это время в Амритсаре погибло около 1 тыс. человек.

tumbex.com Схема операции

Страшное события произошло 31 октября 1984 года перед домом Индиры в Дели. Она умерла от десятков пуль, застрявших в ее теле в результате стрельбы в нее ее же охранниками-сикхами.

После убийства Индиры Ганди в отношении сикхского меньшинства последовали массовые репрессии, на которые власти закрывали глаза — погибло почти 3 тыс. человек. В течение нескольких дней, до кремации тела Индиры Ганди, которое состоялось 2 ноября, вооруженные ножами и палками индуисты осаждали районы, где проживали сикхи. Более жестокими были погромы в сикхском районе Трилокпури в Дели. Там в течение суток было убито около 1,5 тыс. человек. Хотя погибших, скорее всего, было больше. Гражданскую войну удалось остановить, лишь когда сын Раджив Ганди призвал население отказаться от мести.

Два официальных расследования событий ничего практически не дали. Но все же, к ответственности за участие в антисикхских погромах в 1984 году были привлечены около 20 человек.

Сегодня дорожка, где Индира Ганди сделала последний шаг, покрыта слоем хрусталя.

Vinayaraj Дорожка, на которой стреляли в Индиру Ганди

«Индира Ганди — великий политик»

Специально для ИА REGNUM свое мнение об Индире Ганди высказал профессор кафедры востоковедения Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Сергей Комиссаров:

— Мнение об Индире Ганди сейчас сложилось, более-менее, однозначное — что это великий политик, много сделавший для того, чтобы Индия успешно развивалась. И этого сейчас никто не отрицает. Хотя при ее жизни бывало всякое и приходилось выдерживать очень жесткие дискуссии внутриполитические, да и внешнеполитические тоже.

Она оправдала те надежды, которые с ней связывала страна. Хотя были у нее и ошибки, и заблуждения, и она за них получила сполна. В первую очередь, Индира Ганди была продолжателем курса своего отца, Джавахарлала Неру. А курс этот был, на мой взгляд, очень правильно разработан еще до получения независимости и затем активно внедрялся Неру. Он связан, во-первых, с тем, что Индия — светское государство. Так записано в конституции, и это не просто мнение таких эмансипированных граждан мира, которыми можно представить высшие слои индийской элиты. Неру очень продумано придерживался такой линии, иначе Индия с ее сотнями национальностей, десятками конфессий просто бы развалилась. Поэтому она обязана была стать светской, и не одна религия не должна пользоваться предпочтением. Это было важно.

Diletant.media Нуждающиеся и Индира Ганди

Вторая составляющая курса Неру — курс на использование плановой экономики, повышение роли государства. Вот это более спорный момент с позиций настоящего времени. Но дело в том, что Неру предлагал и осуществлял свой курс в 1940−50 годы. И это привело к созданию достаточно мощной тяжелой промышленности в Индии, и металлургической, и химической, и машиностроительной, которой раньше не было. Но государственное регулирование, по мере своего развития, начинает, чем дальше, тем больше давать сбой, обнаруживая свою неэффективность. В итоге, уже в 1970-е годы Индире Ганди пришлось встретиться с вызовом — следовать ли дальше курсом Неру (увеличивать роль государства в экономике) или все-таки пойти на некоторую экономическую демократизацию. Она склонялась к первому варианту. Банки не желают поддерживать правительство в проведении индустриализации, социальной политики — значит надо национализировать банки. Что она и сделала в 1969-м году. Это привело к финансовому, а затем и к политическому кризису. Пришлось вносить срочно коррекцию в проводимую политику. Начался раскол в собственной партии Индиры Ганди (Индийский национальный конгресс), потому что значительная часть ее руководства выступило, все-таки, за более рыночные, более либеральные способы развития экономики. Начались сложности. Хотя, хочу сказать, что концентрация государственных инвестиций в деле индустриализации страны дала несомненные плюсы, и Индия сейчас, среди прочего, активно использует те преимущества, которые дала эта индустриализация.

Третий момент, связанный с курсом Неру, и который наиболее нам близок, — установка на прочные связи с социалистическими странами, прежде всего с СССР. Советский Союз во многих отношениях вызывал у Неру восхищение. Он изучал советский опыт и ценил отношения с Союзом как возможность выбирать партнеров в определении своей линии на международной арене. Индира Ганди еще вместе с отцом приезжала в Екатеринбург (тогда Свердловск), посещали Уралмаш и так далее. И потом она нередко бывала у нас в стране. Был подписан целый ряд соглашений, в том числе в военной сфере, договоры, которые и по сей день позволяют нашему ВПК кое-какие проблемы решать за счет экспорта и совместного производства боевых самолетов, танков и много чего другого. И это, конечно, требовало решимости от политика, поскольку традиционно все связи Индии были со странами Запада.

istpravda.ru Леонид Брежнев и Индира Ганди

Сложный период в жизни Индиры в 1970-е годы связан с тем, что экономическая ситуация стала ухудшаться. Тут, конечно, сыграли свою негативную роль и внешние факторы, именно в 1971 году происходит очередная индо-пакистанская война. И хотя война была выиграна, создана Республика Бангладеш, но жизнь народа она, мягко говоря, не улучшила. Это стало дополнительным фактором, который (вкупе с энергетическим кризисом) вызвал ухудшение экономической ситуации, ну и плюс кризис в государственной, плановой системе управления хозяйством, который тоже назрел к этому времени.

Как показывает опыт, эффективность государственного управления производством лет через 20−30 начинает сходить «на нет» и нужно ее срочно чем-то заменять. А вот к этому Индира Ганди как-то не очень готова была, судя по всему. И начинается недовольства в стране, чем сразу же воспользовались политические противники. Против нее возбуждается судебное преследование. Верховный суд одного из штатов признал ее виновной в нарушении выборного закона, приговорил к тюремному заключению и запретил заниматься политической деятельностью на несколько лет. Посадить ее реально было сложно, поскольку она являлась тогда действующим премьер-министром. Чтобы подавить недовольство, Индира Ганди объявила о введении режима чрезвычайного положения. Вот это, по сути, единственный раз страна находилась в таком экстремальном режиме. И за период ЧП немало удалось сделать в экономике, достигнуть определенных успехов в реализации курса Неру, но, в то же время, и недовольства накопилось очень много, поскольку закрывались оппозиционные газеты, преследовались оппозиционные политики.

Отличился в этот период и младший сын Индиры, которого она готовила в преемники, Санджай Ганди. Индира сама была весьма строгим руководителем, но Санджай был просто жестким, а иногда и жестоким. Его группировка, которую он создал, по сути, боевики, сыграла свою роль в непопулярности режима, потому что была сделана попытка очень непростые проблемы решить исключительно простыми методами. Например, проблема знаменитых трущоб индийских — когда трущобы сносились бульдозерами, а взамен людям, которые теряли хоть какую-то крышу над головой, ничего не предлагалось. Вторая проблема — неконтролируемая демография. Проблема очень серьезная, но пытались решать ее ужасными методами. Доходило до того, что проводилась принудительная стерилизация населения, вплоть до демонстративных акций. Понятно, что это вызывало более чем отрицательную реакцию у населения. А Индира здесь проявила себя больше как мама, чем как политик, не смогла вовремя одернуть зарвавшегося «сыночка». Это, наверное, тоже ее ошибка, по сути. Потому что «нагадил» Санджай очень сильно. Политически этот период Индира проиграла.

intoday.in Санджай Ганди

В 1977 году она решила, что ситуация под контролем, отменила чрезвычайное положение, объявила выборы — и с треском на них провалилась, первый раз за все время. Народ отказал ей в доверии. К власти пришла оппозиция, которая, впрочем, оказалась не слишком умной. Оппозиционеры стала отменять принятые при Индире законы, но оказалось, что там были, среди прочего, и очень неплохие законы. А к тому же ее обвинили в нарушении законодательства и в коррупции, затем арестовали и повели в тюрьму в наручниках. Это был замечательный подарок Индире — как политическому деятелю. Как она позировала в наручниках!.. Тем самым оппозиция подписала себе приговор — люди сразу поняла, что Индиру они просто любят, а временные расхождения — не в счет. И в следующем году она вернулась в парламент, а затем создала собственную партию и через пару лет, победив на выборах, снова стала премьер-министром.

Если говорить о ее трагической смерти, то тут проявилась та непростая ситуация, которая существует в Индии и по сей день — то, что страна эта очень неоднородная, там проживают вместе представители многих национальностей, конфессий, рас, и необходимо максимальную осторожность проявлять в данной области, поддерживать определенное равновесие. А тут случилось так, что Индира Ганди вступила в конфликт с общиной сикхов, которая является одной из очень организованных, сплоченных организаций, с хорошей боевой историей. То, что Индира распорядилась провести войсковую операцию — наверное, было ошибкой. Ведь она отдала приказ захватить Золотой храм — а это главная святыня сикхов — да еще в праздник. Это вызвало очень жесткую реакцию в сикхском сообществе, а оно влиятельно и в Индии (особенно в силовых структурах), и за ее пределами.

Oleg Yunakov Хармандир Сахиб — главный храм (гурдвара) сикхов

В биографии политического деятеля, который так долго находится у власти, случается всякое; тем не менее, я думаю, что мы можем совершенно однозначно сказать, что Индирой Ганди было сделано намного больше положительного, чем негативного. Ей удалось выполнить заветы своего отца и, самое главное, сохранить единство индийского народа, при всем при том, что она сама пала жертвой национально-религиозной розни. Ее гибель вызвала мощную реакцию и в стране, и в мире, так что многие сикхи осудили собственных лидеров. Самой смертью своей она поддержала единство Индии.

Diletant.media Похороны Индиры Ганди

И она внесла выдающийся вклад в реализацию экономической программы, которая создала основу современного производства в стране. Причем она сохранила все демократические институты, и Индия, при всех оговорках, является страной с демократической системой управления. Мне представляется символичным, что оба внука Индиры (которых она очень любила), тоже активно участвующие в политике, ныне входят в руководство ведущих партий: Рахул Ганди стал вице-президентом Индийского национального конгресса, а Варун Ганди — генеральным секретарем главной оппозиционной Бхарата джаната партии, в свое время отобравшей у бабушки власть.

И последнее — по перечислению, но не по важности — Индира Ганди была искренним другом нашей страны. В развитии контактов с Россией она исходила не только из политической целесообразности, но из уважения к русской культуре, которую она хорошо знала. Конструктивные отношения между двумя нашими странами она считала одним из императивов своей — и мировой — политики. И в этом я тоже вижу одну из заповедей Индиры Ганди, обращенных к современности.