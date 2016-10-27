Нынешняя президентская кампания в США выделяется из всех предшествующих из-за недостатка цивилизованности и крайних различий между кандидатами — противостоящим истеблишменту Трампом и опытным политиком Хиллари Клинтон. Противоборство бывшей первый леди и бизнесмена-республиканца вскрыло глубокую пропасть, разделяющую американское общество, а также навредило международной репутации страны.

Florin Gorgan Раскол

Неудивительно, что среди того немногого, в чем согласны все граждане США, можно указать понимание того, что предвыборная гонка слишком затянулась. И хотя скоро настанет решающий момент, открытым по-прежнему остается вопрос о том, что ждать дальше, пишет Ричард Н. Хаас в статье для The Strategist.

Автор отмечает, что, по данным социальных опросов, бывший сенатор и глава американской дипломатии Хиллари Клинтон одержит верх над неоднозначным республиканцем, однако опросы не стоит путать с реальностью. Ведь считали же многие эксперты, что победа противников выхода Великобритании из состава была гарантирована. Та же ситуация повторилась и референдумом в Колумбии.

Это означает, что хотя вероятность победы Клинтон крайне высока, она не является неизбежной. Единственный опрос общественного мнения, который имеет значение, — это выборы 8 ноября. До тех пор можно только гадать.

Однако некоторые прогнозы можно сделать с изрядной долей уверенности. Мало сомнений в том, что страна выйдет из этих выборов по большей части разделенной с разделенным правительством, какой бы кандидат ни победил и какая бы партия ни заняла ту или иную палату Конгресса. Ни демократы, ни республиканцы не смогут осуществить поставленными ими цели по меньшей мере определенной без поддержки с другой стороны.

Не стоит также думать, что раскол в американской политике будет не только между республиканцами и демократами. В самих партиях раскол столь же глубок, тогда как крупные и высокомотивированные фракции тянут свои партии в крайности — демократы налево, республиканцы — направо. Из-за этого достижение компромисса на центристских позициях становится все более сложным.

Во вред этому компромиссу также пойдет быстрое возобновление предвыборной политики. Если победу одержит Клинтон, республиканцы скажут, что это только из-за недостатков Трампа, и будут считать, что она президент на один срок. В стране, которая стремится к переменам, посчитают они, вряд ли захотят держать президента-демократа в Овальном кабинете четвертый срок. Многие республиканцы, особенно те, кто заявит о нелегитимности победы Клинтон, будут прилагать усилия для осложнения работы её администрации, чтобы она не смогла избираться в 2020 году.

Подобным образом, если победу одержит Трамп, большая часть демократов, а также некоторые республиканцы, — оправившись от шока и отчаяния — поставят себе приоритетную задачу сделать так, что он не смог пойти на второй срок. С учетом того, насколько спорной повестку дня Трамп сочтут его коллеги по партии, управлять его администрации так же будет непросто.

В любом из двух сценариев, может оказаться возможным, тем не менее, добиться успеха в нескольких ключевых областях. Следующая администрация сможет принять законы для финансирования модернизации устаревающей инфраструктуры США, а также набрать необходимое большинство для осуществления реформ налогового законодательства и системы здравоохранения. Однако другие вопросы, по которым потребуется взаимодействие между Конгрессом и президентом, вряд ли будут затронуты в ближайшее время. Одним из таких вопросов является реформа миграционного законодательства, которое такое спорное в США, как и в ЕС.

Последствия нынешних выборов для внешней политики немного иные, поскольку в соответствии с конституцией США, президент обладает значительной свободой действий. Хотя только Конгресс может объявлять официально войны и подписывать договоры, главы Белого дома могут применять вооруженные силы без одобрения конгресса. Они также могут подписывать другие международные соглашения, которые не сводятся к договорам, назначать должностных лиц в Белый дом, а также менять курс внешней политики своим указом, как это было в случае с Кубой.

При Клинтон эта свобода действий может привести к созданию одной или более безопасных зон в Сирии, предоставлению больших объемов оборонительного вооружения Украине и более жесткой линии по отношению к КНДР. Прогнозировать то, что будет делать Трамп, сложнее, поэтому неизвестно, сколько из предвыборной риторики республиканца ляжет в основу его политики. Можно все-таки ожидать, что администрация Трампа отстранится от некоторых традиционных союзников США в Европе и Азии, избегая почти полностью вмешиваться в дела Ближнего Востока.

По-прежнему нет точного ответа на вопрос, что произойдет после президентских выборов в США. Хотя определенные результаты можно прогнозировать с изрядной долей вероятности.