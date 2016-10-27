Вооруженные силы Ирака, участвующие в операции за освобождение города Мосула, готовятся применить одно из самых мощных средств, имеющихся у них в арсенале, — российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня ТОС-1 «Буратино», пишет Роберт Бекхусен в статье для War is Boring.

Lomita Тяжёлая огнемётная система залпового огня «Буратино»

Автор отмечает, что недавно израильский журналист Сет Францтман опубликовал фотографию в своем микроблоге в Twitter. На фотографии установка изображена поблизости от христианского города Барталла, находящегося менее чем в 17 км от Мосула и освобожденного Ираком 20 октября.

Однако Мосул — это другое дело. Он более плотно заселен, а по величине его превосходит только Багдад. При этом у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было более двух лет на то, чтобы спланировать и подготовить засады, прорыть туннели и заложить самодельные взрывные устройства.

Именно этим, возможно, и объясняется то, что иракские войска планируют применить ТОС-1. «Буратино» не похожа на традиционные артиллерийские системы, которые выстреливают снаряды со взрывчаткой на большое расстояние. Эта установка намного страшнее.

Так, каждая из её 24 термобарических ракет содержит легко воспламеняемое химическое вещество, распыляемое над целью, которое затем детонируется, уничтожая все в радиусе 200 — 300 метров. Такой взрыв приводит к ужасающим последствиям для человека, разрывая внутренние органы или удушая. Ирак получил по меньшей мере четыре таких установки от России в 2014 году.

Как бы жестоко это ни звучало, «Буратино» — как раз то, что нужно армии страны, если она боится столкнуться с окопавшейся пехотой боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прячущихся в туннелях. Но нужно помнить, что в Мосуле полно мирных жителей.

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Как отметил аналитик Чарльз Бартлз, подготовивший доклад для Центра зарубежных военных исследований СВ США, системы «Буратино» «будут использоваться чаще всего в условиях города, для уничтожения бункеров и вражеской легкой пехоты».

Автор указывает, что одним из слабых мест ТОС-1 является его малый радиус действия, огранивающийся 6 тыс. метров. Для сравнения, подчеркивает он, американские системы M109 (САУ) «Паладин» и высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS могут поражать цели на расстоянии от 11 до 300 км соответственно.