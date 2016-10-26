Несколько дней назад выяснилось, что доносчики всемирного антидопингового агентства Юлия и Виталий Степановы встречались с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. По итогам этой встречи спортсменка получила от МОК грант на оплату тренировок, а ее муж — должность консультанта МОК по вопросам допинга, допинг-контроля и защиты спортсменов.

kapital-rus.ru Скульптура символизирующая олимпийское движение

Эта встреча, как оказалось, состоялась еще в конце сентября. Но Олимпийский комитет (после серии уже не выдуманных, а реальных разоблачений) больше не решается представлять Степанову в роли героини. А потому не решился и рассказывать о встрече своего президента с этой «героиней».

В конце 2014 года легкоатлетка Степанова и ее муж, бывший работник Российского антидопингового агентства, выступили в роли главных действующих лиц «документального» фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России. Спортсменка рассказала, что принимала допинг сама, что-то же делали многие ее коллеги и что все это происходило по указанию не то тренеров, не то спортивных чиновников.

Получив гонорар от ARD, Степанова заводила с коллегами разговоры о применении допинга и, не сообщая им, записывала эти беседы. Но ни способ получения данных, ни бездоказательность слов никого не смутили: именно «расследование» ARD стало основой борьбы с олимпийской сборной России.

В итоге значительную часть команды, включая легкоатлетическую сборную в полном (за исключением Дарьи Клишиной) составе, не допустили до Олимпиады. Паралимпийскую сборную России, уже не утруждаясь доказательствами, отстранили целиком. А вскоре после этого стало известно, что сотни спортсменов, большинство из которых представляют США, просили у WADA права принимать допинг (в связи со своими «болезнями») и разрешение это получили, причем опять-таки без какой бы то ни было огласки.

Действия супругов Степановых могут объясняться либо крайне низким интеллектом, либо предательством, либо сочетанием первого и второго. Если они действительно верили, что, рассказывая и выдумывая истории о допинге в России, они помогут в борьбе за справедливость, то дело в глупости. О том, что американские спортсмены принимают допинг, в мире спорта знали и до публикации сведений. Собственно говоря, для этого достаточно посмотреть на мышцы сестер Вильямс.

Если же Степановыми двигал денежный мотив, то есть стремление получить деньги сначала от телекомпании ARD, а потом и от Олимпийского комитета, то это — предательство. Только ли алчностью оно объяснялось, или дополнительными факторами стали жажда славы, обида на конкурентов или что-то еще, уже неважно.

Известное изречение гласит, что «Рим предателям не платит». Сведения от предателей в столице империи принимали, и иногда добивались побед именно с их помощью, но платить не платили. Международный олимпийский комитет рассудил по-другому. Конечно, гонорар у Степановых небольшой — по Сенькам и шапки. Но все-таки — отчего МОК повел себя не так, как Рим?

В Риме исходили из того, что город и государство живут по правилам. Именно они, римляне, эти правила и разрабатывали. Но ключевым было не «кто главный», а «как правильно». Платить предателям — неправильно, потому что предательство — это подлость. И им не платили.

Олимпийский комитет и те, кто реально руководит его антидопинговой работой (то есть, конечно, совсем не Томас Бах) исходят из другого. Ключевым является сохранение контроля для обеспечения побед вполне определенных команд. Если для победы нужно посреди игры написать, переписать или отменить правила — то их напишут, перепишут и отменят. Разговоры о правильном и неправильном не имеют для них никакого смысла, поэтому и предателям можно платить.

Рим остался в истории образцом, в том числе законодательным и юридическим: он систематизировал жизнь города и государства, давая ему разумные правила. Олимпийский комитет, как и многие другие организации начала 21 века, останется в истории образцом подлости. Единственное, в связи с чем его будут помнить — это в связи с готовностью вести нечестную игру и пристрастно судить ради выполнения пожеланий своих политических владельцев.

А карьера Юлии Степановой, кстати, закончилась. Без триумфов, без героизма. И навсегда.