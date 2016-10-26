Сегодня свершилось эпохальное событие в российской внешней политике. МИД России, который длительное время, комментируя кризисные ситуации в дружественных России странах Латинской Америки, многозначительно изрекал «Мы наблюдаем за процессом», вдруг устами заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова заявил о поддержке руководства и народа Венесуэлы. Аккурат в тот момент, когда оппозиционный парламент Венесуэлы обвинил Николаса Мадуро в государственном перевороте. А впереди уже замаячил не только призрак близкого импичмента, но и вполне реальный вооруженный конфликт внутри страны между сторонниками и противниками социалистов.

Венесуэла

Само по себе это заявление Сергея Рябкова уже ничем не поможет Николасу Мадуро. Как в своё время визит в Россию, накануне выборов в Аргентине, не помог кандидату в президенты, которого выдвинула партия Кристины Киршнер. Равно как списание (к счастью, не полное) долгов Кубе не мешает Острову свободы активно развивать диалог с США. И те, кто всерьез считает, что «революционный народ Кубы не допустит империалистов», в том числе, по причине симпатий к России, либо не бывали на Острове свободы в последние годы, либо сознательно искажают ситуацию.

Можно сколько угодно говорить о том, что мы договоримся с любым президентом, с любой властью, что если будет выгодно, то с нами будут сотрудничать и левые, и правые и т.п. Но только солидности на международной арене нам такое поведение не добавит. Не хочется цитировать известное изречение классика о политической проституции. Но и дипломатией такой подход не назовешь.

Теперь, как в известной присказке, откуда ни возьмись выскочили эксперты по Венесуэле. Сколько беспочвенных фантазий хлынуло в публичное информационное пространство от некоторых людей, почему-то называющих себя политологами, но зачастую не имеющими ни ученых степеней, ни серьезных исследовательских работ, ни даже высшего образования, — о ситуации в этой, доведенной до экономического коллапса и стоящей на пороге гражданской войны, стране. Почему-то эти люди заполонили телеэкраны. Дошло до того, что среди специалистов, серьезных академических ученых и исследователей считается стыдным ходить на ток-шоу, на телеэфир. Не зовут? Нет, многие не идут. Чтобы не запачкаться.

Где были все эти эксперты, когда любезные теперь их сердцу венесуэльские социалисты умоляли: «Ну пусть хоть кто-то приедет из российских специалистов. Выступит, разъяснит ситуацию. Просто проявит солидарность. Помогите с развитием русского языка. Пришлите консультантов для наших властных структур». В ответ была тишина. В Венесуэле так и не заработал Российский центр науки и культуры. Я не помню ни одного серьёзного мероприятия в этой стране с участием российских экспертов после 2008 года. У меня вызывает сожаление и недоумение позиция МИД России, который — когда события только начинались — упорно декларировал «наблюдательный подход» и только сегодня официально заявил, что поддерживает руководство и народ Венесуэлы. Интересно: как, чем и уже зачем? Грабли те же, вид сбоку.

И враньё. Враньё, которое просто лилось со страниц российских официальных изданий и из телеканалов о ситуации в Венесуэле вплоть до лета 2016 года. Когда уже невозможно стало скрывать и дефицит в этой стране, и экономический коллапс, коррупцию политиков и крушение мечты Уго Чавеса. Уверена, что реакции на поражение нашего союзника в Венесуэле не будет и в этот раз. Как и разбора полетов: почему это произошло, кто врал и чем это реально грозит нашим нефтяным проектам и не только им.

Я — не поклонница Николаса Мадуро. Хотя лично была знакома с Уго Чавесом, была и остаюсь пленницей его харизмы. Как и многие другие. Но лично мне больно смотреть, как мы теряем на международной арене одну позицию за другой. И меня совсем не утешают заверения ответственного работника МИД РФ, когда он говорит: «А мы и не собирались ни с кем конкурировать в Латинской Америке». Мы что: так просто — бюджет осваивали? В том числе — на содержание роспосольств? И что мы там вообще тогда делаем? Судя по результатам, профессиональной работой дипломата и вообще представителя Российского государства эту деятельность не назовешь.