



Израиль

«Вот вам сложный вопрос: Какая страна, по данным Исследовательской службы Конгресса США, была «крупнейшим по совокупности получателем американской внешней помощи со времен Второй мировой войны» (в размере $124.300 млрд) и большинство из них на военные нужды? — Великобритания, Германия, Япония, Филиппины? А вот и нет. Ни одна из вышеперечисленных. Правильный ответ — Израиль», — хлестко привлекает читателя к проблеме писатель Санди Толан на страницах Tom Dispatch.

«В разгар избирательной кампании, в которой почти не осталось белых пятен-тем, военная помощь Израилю, кажется, единственный вопрос, который не был затронут. Проблемы как будто нет. В конце концов, даже президент Обама, который точно не имел приятельских отношений с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и с восходящими израильскими правыми, недавно согласился на сделку, которая (даже по сравнению с прошлыми) находится где-то на уровне стратосферы — договор о военной помощи Израилю, который Белый дом называл «самой крупной военной помощью в истории США». Говорится о сделке на 10-летний период (2019−2028): о модернизации и без того передовых вооружений для этой страны (и на средства намного менее развитого, но не менее разрушительного по силе персонала). Добавим сюда средства в размере до $38 млрд (или на 27% больше, чем пакет предыдущей помощи), — хотя Нетаньяху первоначально просил $45 млрд, что уже представляет собой хуцпу первого порядка.

Этот ход администрации Обамы, несомненно, — взятка (и вполне ею и выглядит) премьер-министру Израиля в обмен на ядерную сделку с Ираном, против которой он так горячо выступал и которую республиканцы в Конгрессе также не смогли блокировать (многие из которых в настоящее время не только относительно спокойны по этому поводу, но и стремятся раскошелиться на еще большую военную помощь израильтянам). На самом деле, за все это время США и шагу не ступили по Большому Ближнему Востоку, чтобы не провалиться, не разрушить что-то и не распространить террор; в этом случае — да, можно сказать, что Вашингтон снискал только подлинный успех. Как и подобает «царствующему на троне» торговцу оружием, США влили ошеломляющие количество оружия в этот регион. Только за последнее время, к примеру, мы узнали (из исследования эксперта по вооружению Уильяма Гартунга) что, начиная с 2009 года, администрация Обамы предоставила саудовцам передовых систем вооружений на $ 115 млрд — 42 отдельных договора — рекорд даже для саудовско-американских отношений — и не забывайте о похожих, только несколько меньшого масштаба продажах, передового вооружения Кувейту, Катару и другим странам региона. Это рекорд.

В Вашингтоне, наконец, бросили полотенце на ринг после долгих, замучивших всех усилий по установлению мира между Израилем и палестинцами. Вы не найдете тому никаких официальных подтверждений и записей. Формально США по-прежнему поддерживают создание двух государств и решение конфликта. Но администрация Обамы за последние 10 лет заплатила $ 38 млрд за обновление арсенала израильского вооружения, в то время как якобы преследует «мирное разрешение конфликта» — только теперь становится ясно, каким колоссальным провалом обернулась подобная политика.

В течение двух десятилетий израильские лидеры и их неоконсервативные сторонники в этой стране, одержимые только строительством и расширением поселений на палестинской земле, только и делали, что подрывали заявленные Америкой принципы и усилия ‑ и не обращали внимания на цену всего этого. Теперь, с этим последним пакетом-планом поставок оружия, США сделали все слишком понятным — думать о цене им и не придется. Никогда.

Военный союз между Соединенными Штатами и Израилем уже давно расходится со всеми последовательными заявленными намерениями всех администраций в Вашингтоне, «чтобы содействовать укреплению мира на Святой Земле». Один «Белый дом» за другим «решает» вопрос в обоих направлениях: поддерживает оба государства, в то же время богато одаривает летальным оружием, неисправимое государство-клиента, которое молниеносно делает все возможное, чтобы подорвать именно мирное решение.

Эта постоянная двойственность, казалось, достигла апогея сюрреалистичности в течение последних нескольких недель [начало октября]. Во-первых, президент Обама объявил о новой военной сделке и об обещании поставки истребителей и других вооружений, ссылаясь на «непоколебимый» военный союз с Израилем. На следующей же неделе в Организации Объединенных Наций он заявил, что «Израиль должен признать, что он не может вечно занимать и заселять палестинскую землю». Затем он прилетел в Израиль на похороны Шимона Переса и заговорил о «человеке, который понял, что еврейский народ не был рожден, чтобы править другим народом» и оставил «незаконченное дело» израильско-палестинского мирного процесса. (Переса совсем иначе будут вспоминать палестинцы — как пионера строительства поселений и автора брутальной операции «Гроздья гнева» — нападения на Ливан в 1996 году). Уже вскоре после похорон правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху нагло одобрило новое поселение на Западном берегу, что побудило Государственный департамент США «решительно осудить» подобные действия, которые вызвали «глубокое беспокойство».

Такой «нагоняй» однако легко улетучивается в небытие, если вспомнить одну цифру: $38 млрд. Этим обещанием военной помощи Соединенные Штаты по сути санкционировали безнаказанность Израиля, его бесконечную колонизацию палестинской земли, военной оккупации Западного берега и периодические атаки истребителей F-16 и вертолетов Apache с использованием ракет «Hellfire» по привычному маршруту и гражданским лицам Газы.

Да, грубые атаки ХАМАСа иногда «помогают» провоцировать израильские обстрелы, и расследования нарушений прав человека обнаружили, что обе стороны совершали военные преступления. Но сила обстрелов Израиля в секторе с 2014 года, которые подогреваются в значительной степени за счет американской военной помощи и политической поддержки, превысила атаки ХАМАС: по оценкам, это соотношение 1500 к 1 (одному)!.. По некоторым оценкам, все ракеты ХАМАСа в совокупности, если измерить их взрывную силу, были равны 12 бомбам (весом в тонну), которые Израиль сбросил на Газу. А их были сброшены сотни, выпущены десятки тысяч снарядов, ракет и мин. В этом процессе погибло почти в 250 раз больше палестинских гражданских лиц, чем гражданских лиц в Израиле.

Теперь, когда сектор Газа отделен от Западного берега и палестинцы сталкиваются с новыми волнами поселенцев на фоне полувековой военной оккупации, США решили не оказывать давление на своего несколько вышедшего из-под контроля союзника, но вместо этого пополнить запас его вооруженных сил в массовом порядке. Это означает, что мы, наконец, оказались в каком-то историческом (если не сказать хуже) моменте. После всех этих десятилетий, решений о судьбе двух государств, с их критическими и не очень недостатками, все усилия теперь должны быть официально объявлены, скорее, мертвыми. И США — явный соучастник в этом убийстве. Другими словами, администрация Обамы вручила израильским лидерам-неоконсерваторам, которые уже давно ратовали за подобный исход, победу, к которой они стремились на протяжении более двух десятилетий.

Двадцать лет назад произраильские крайне правые в Америке разработали базовую стратегию, которая и помогла привести к нынешней американской капитуляции. В 1996 году целевая группа во главе с неоконсерваторами Ричардом Перлом (будущий председатель Совета по оборонной политике), Дэвидом Вурмсером (будущий старший советник вице-президента Дика Чейни по Ближнему Востоку), Дугласом Фейтом (будущий заместитель министра обороны) и другими издали политический документ, направленный на поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Чистый Перерыв: новая стратегия по обеспечению безопасности страны» выступал за то, чтобы Израиль отошел от мирного процесса, объявленного в Осло, и территориальных уступок. Документ предполагал ослабление соседей Израиля — смену режима Саддама Хусейна в Ираке и давление на Сирию и Иран. Рекомендация авторов казалась чем угодно, кроме списка пожеланий, учитывая, что некоторые из них уже в скором времени заняли влиятельные позиции в администрации Джорджа Буша.

Как писал журналист Джим Лобе в 2007 году, «целевая группа, которая под председательством Перла утверждала, что смена режима в Ираке (Фейт был одним из самых ярых сторонников этого внутри Пентагона) позволила бы Израилю и США решительно изменить баланс сил в регионе таким образом, чтобы Израиль смог сделать «чистый перерыв» от процесса Осло (и противостоять любой другой структуре, которая потребовала бы от него принять концепцию «земли в обмен на мир») и, тем самым, обеспечить страну гарантией от палестинских территориальных претензий.

Другими словами, уже в 1996 году эти неоконсерваторы представляли себе то, что впоследствии стало катастрофическим вторжением в Ирак в 2003 году… Вы можете возразить, конечно, что ни неоконсерваторы, ни Нетанияху не могли предвидеть хаос, который из этого последует: расколотый Ирак и открытая Сирия (которая скатывается в ужас гражданской войны и насилия) и самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны, охвативший Европу и весь мир. Но вы были бы неправы, если бы подумали, что для некоторых из неоконсерваторов и сторонников смены режима и хаос не планировался как неотъемлемая часть процесса с самого начала.

«Можно только надеяться, что нам удастся превратить регион в котел, и как можно быстрее, пожалуйста», — писал Майкл Ледин из Американского института предпринимательства на страницах издания National Review во время наращивания сил и вторжения в Ирак. (В 1985 году, будучи консультантом Совета по национальной безопасности, Ледин помог с обменом незаконного оружия на заложников в деле с Ираном путем организации встреч между торговцами оружием и Израилем.) «Война не закончится в Багдаде», — позже напишет Ледин в Wall Street Journal. «Мы должны также скинуть террористические режимы в Тегеране и Дамаске».

Неоконсерваторы получили гораздо больше, чем они рассчитывали, в Ираке и намного меньше, чем они хотели в Сирии и Иране. Их недавние попытки — с Нетаньяху в качестве своего главного представителя — блокировать ядерную сделку администрации Обамы с Ираном, например, сошли на нет. Тем не менее, это потрясающе; если подумать, насколько их стратегия смены режимов и хаоса помогла повернуть мирный процесс на Большом Ближнем Востока как раз в худшую сторону, ведь, напомню, что его конечной целью, по крайней мере, в те далекие дни, было — избавить Израиль от необходимости добиваться мирного соглашения с палестинцами. Конечно, были и другие преимущества, которые неоконсерваторы считали тогда частью своей «исторической попытки» перекроить карту Ближнего Востока. Управление некоторыми из огромных запасов нефти этого региона было одной из них, но, конечно, целиком «выполнить миссию» не получилось. Только израильская часть плана, казалось, была с успехом исполнена, как когда-то и предполагалось.

И вот 20 лет спустя на Святой Земле, государства пребывают в упадке или, по крайней мере, их устои в упадке, а действия Израиля ясно указывают нам на то, что никто не заинтересован в том, чтобы помочь решить ситуацию. Он явно намерено проводит политику колонизации, постоянно нарушая права человека, сохраняя абсолютное господство над палестинцами. Таков исход, за который так ратовал бывший премьер-министр Ариэль Шарон, Нетаньяху, израильское правое крыло, и за который американские неоконы так боролись. Преемственность лидеров в Вашингтоне — по крайней мере, тех, кто не разрабатывал эту политику — была разыграна для дураков.

Спустя два с лишним десятилетия после соглашения 1993 года в Осло, которое, как считали некоторые, наставит Израиль и палестинцев на путь мира, и после документа «Clean Break», который был написан, чтобы подорвать численность поселенцев на Западном берегу, население поселений выросло со 109.000 до почти 400 тысяч (по разным оценкам, 15% из которых — американцы). Предполагаемая столица палестинского государства — Восточный Иерусалим — теперь окружена 17 еврейскими поселениями. Палестинцы номинально контролируют лишь 18% территории Западного берега (также известна как зона А), или 4% от всей израильско-палестинской земли.

Палестинская «потенциальная» родина теперь соткана из военных баз, поселков, дорожных обозов и сотен контрольно-пропускных пунктов и баррикад — все это на Западном берегу (размером с Делавэр). По оценкам, 40% взрослых мужчин-палестинцев и тысячи детей увидели изнутри израильские тюрьмы; многие из них томятся там без предъявления обвинений.

Израиль, по сути, создал альтернативную реальность неравенства по типу законов Джима Кроу [После Гражданской войны в США, освободившей чернокожих от рабства, федеральное правительство приняло меры по обеспечению их прав. В ответ в южных штатах приняли местные законы, серьёзно ограничившие в правах чёрное меньшинство — ===]: с одним государственным «решением», которым только Израиль и управляет. Соединенные Штаты не сделали почти ничего по этому поводу (кроме тщательно подобранных «штампов сожаления» Государственного департамента), в то время как союзник бесконтрольно рвался вперед.

Никто со времен Джеймса Бейкера — госсекретаря при Буше (1989−1992) после подписания соглашений в Осло не посмел пригрозить удержать денежную помощь, если Израиль не прекратит строительство поселений на палестинской земле. Выражение «друзья не позволяют друзьям садиться за руль пьяными» больше не применимо к американо-израильским отношениям. Скорее всего, мы больше не услышим ничего, кроме регулярных обещаний в стиле вице-президента Джо Байдена, неизменных со времен визита в Израиль в 2010 году, и «абсолютной, полной, открытой приверженности безопасности Израиля». — «Клятва», как выяснилось, была произнесена всего лишь за несколько часов до того, как правительство Нетаньяху объявило о строительстве 1600 новых поселений в Восточном Иерусалиме.

«Открытое обязательство» в 2016 году означает уже $ 38 млрд и то, что Обама назвал «самым передовым оружием и технологиями в мире». Это включает в себя 33 «Локхид-Мартина» Ф-35 «Молния II» из семейства малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, $ 200 млн за штуку, и системы вооружения, оплачиваемые американскими налогоплательщиками. Другое смертельное оружие «взяло курс» на Израиль: грузовые самолеты, истребители F-15, боевые танки, бронетранспортеры, военные корабли нового класса, чьи управляемые ракеты несомненно будут направлены непосредственно на Газу и еще больше ракет Hellfire. Если недавняя история нас чему-то и научила, то непременно нужно будет добавить свежие запасы бомб, гранат, торпед, ракетные установки, минометы, гаубицы, пулеметы, дробовики, пистолеты и штыки. В рамках соглашения, патентованные производители оружия из США в скором времени будут поставлять 100% этого вооружения, в то время как производителям израильского оружия будет отказано в военной помощи из США. «Это беспроигрышная модель для израильской безопасности и для экономики США (ситуация win-win)», — жизнерадостно сообщил израильской газете «Гаарец» один из помощников из Белого дома.

Текущую политику, если это слово здесь применимо, вероятно, можно охарактеризовать как «оружия, оружия, и еще больше оружия», в то время как Вашингтон умывает руки и дистанцируется от «мирного процесса» (несмотря на то, что фиговый листок формальных приличий еще на месте). Сегодня функционально никакого процесса нет. И это вряд ли изменится и при президентстве Клинтон — или при президентстве Трампа. Может только ухудшиться.

Во время праймериз демократичная Хиллари Клинтон, например, пообещала пригласить Нетаньяху в Белый дом «в течение первого же месяца на посту», чтобы «подтвердить неразрывную связь Вашингтона с Израилем». В своем обращении к Американскому комитету Израиля по связям с общественностью (AIPAC), который называет себя «произраильским лобби Америки», она практически безмолвствовала по поводу вопроса об израильском урегулировании, за исключением того, что пообещала защищать Израиль от своего собственного возможного нарушения международного права. Она напала на Трампа, обличая его давнее озвученное желание оставаться «нейтральным» по вопросу Израиля и Палестины.

В 1990-е годы, будучи первой леди, Клинтон вызвала споры, произнося слово «Палестина» и целуя вдову Ясира Арафата Суху в щеку. Теперь она за тех, кто считает, что Израиль не может сделать ничего плохого, в том числе за голливудского магната Хаима Сабана, который пожертвовал более 6,4 миллиона долларов на ее кампанию и еще миллионы в Фонд Клинтона и в Национальный комитет Демократической партии. Сабан, израильско-американский бизнесмен, чьи миллиарды заработаны на американских детях с помощью сериала «Might Morphin Power Rangers», описывает себя как «парень, которого интересует один вопрос, и этот вопрос — Израиль».

В прошлом году он провел «секретную» встречу в Лас-Вегасе с коллегой-миллиардером Шелдоном Адельсоном (банковским воротилой из лагеря республиканцев) с целью прощупать наличие эффективного арсенала у кандидата-республиканца. Его цель — устранить возможность уголовной ответственности, любого пропалестинского бойкота, движения по наложению санкций на Израиль, изъятия капиталовложений или наложений BDS (Триада Boycott, Divestment, Sanctions — Бойкот, лишение капитала, санкции — система усилий по международной защите Палестины от угнетения Израилем, призвана заставить Израиль соблюдать договоренности. Это — бойкот культурных учреждений и предприятий, в том числе тех, которые извлекают прибыль из оккупации Западного берега. Этот подход сродни санкциям в отношении Южной Африки в эпоху апартеида).

Очень интересуясь миллионами Сабана, и в надежде заполучить «новый бюджет» для своей кампании, Клинтон написала потенциальному спонсору, выразив «тревогу» по поводу возможных санкций BDS и призывая того «поделиться своими мыслями и рекомендациями», чтобы «работать вместе и противостоять BDS». Не важно, что относительно скромное антиизраильское движение BDS было одобрено большим количеством международных профсоюзов, научных ассоциаций, церковных групп, «Еврейским голосом за мир» [организация в США, сосредоточенная на израильско-палестинском конфликте] и лауреатом Нобелевской премии мира Десмондом Туту [первый чернокожий епископ в ЮАР, активный борец с апартеидом]. В основе BDS лежит, как мрачно намекает Клинтон, антисемитизм. «В то время, когда антисемитизм находится на подъеме по всему миру», — пишет она Сабану, — «мы должны оказать сопротивление энергичным усилиям, которые прилагаются, чтобы опорочить и подорвать позиции Израиля и еврейского народа».

Что касается Трампа, то некоторые палестинцы были воодушевлены его выступлениями и решили, что он может «стать своего рода нейтральным парнем» по этому вопросу. Он сказал: «У меня есть реальные сомнения в том, хотят ли обе стороны сделать что-то. Многое придется делать с Израилем, хочет ли того Израиль или нет, чтобы заключить договор. — Действительно ли Израиль готов пожертвовать определенными вещами?» Тем не менее, Трамп впоследствии впал в соответствующий республиканский традиционализм, пообещав, среди прочего, переместить посольство США в Иерусалим (лакмусовая бумажка для правых в Израиле), а также рассыпал виртуальные гарантии того, что Восточный Иерусалим находится в центре палестинской мечты о государственности и останется в руках Израиля.

Краткосрочная перспектива — перспектива американского посредничества и справедливого мира — может стать мрачнее, чем когда-либо — даже несмотря на то, что чиновники США хорошо знают, что справедливое решение конфликта уничтожит основной инструмент рекрутинга для джихадистов. В течение следующих четырех — восьми лет американское руководство будет, судя по всему, оберегать статус-кво, что означает, объединение в себе всего: вооружения, уступчивость в деле захватов земли с, возможно, изредка щебетанием Госдепартамента о «неприемлемости».

Тем не менее, как и законы Джима Кроу, как и апартеид Южной Африки, статус-кво этого момента просто не может длиться вечно. В конце концов, будущее региона не может зиждиться на самопровозглашенных «честных брокерах» из Вашингтона, которые читают палестинцам лекции о формах ненасильственного сопротивления, не предлагая никаких реальных альтернатив. Учитывая долгую историю палестинского сопротивления, безрассудно ожидать капитуляции сейчас, конечно, особенно неразумно клеветать на движение ненасильственного сопротивления — особенно учитывая то, что мы знаем о возможных видах сопротивления.

Будь-то мирное сопротивление или другие средства, статус-кво изменится, отчасти просто потому, что должно: такая закрученная структура не может держаться на себе самой всегда. Серьезные попытки «Американского комитета Израиля» AIPAC сорвать договор с Ираном привели к унизительному поражению и это только первая ласточка того, что рано или поздно можно ожидать в будущем. В конце концов, молодые американцы, в том числе и молодые евреи, все чаще выступают против господства Израиля на палестинских землях и все чаще поддерживают движение бойкота (BDS). Кроме того, баланс сил в регионе меняется. Мы не можем знать, как Россия, Китай, Турция и Иран будут «работать» там в ближайшие годы, но на фоне продолжающегося хаоса, влияние США будет, несомненно, уменьшаться с течением времени. Как сказал мне один представитель известной в Газе семьи много лет назад: «Израиль считает, что Америка всегда будет защищать их, всегда будет давать им оружие, и что они всегда будут самой большой силой на Ближнем Востоке? Неужели они ожидают, что могут сохранять эту власть над нами навсегда?»

Популярная арабская народная сказка о нищем ребенке, который отдал свою жизнь в руки Бога, гласит: «С терпением придет изменение. Все будет хорошо». Возможно, полезнее, в конце концов, отказаться от иллюзий о «заключительном договоре» двух государств, по крайней мере, в том виде, как это предусмотрено в «процессе Осло». В тексте этих договоренностей, в конце концов, слов «свобода» и «независимость» вообще нет, а «безопасность» упоминается 12 раз.

Подобный «режим удержания» предполагает постоянный подрыв суверенитета Палестины, при содействии и подстрекательстве американцев и с их согласия по поводу текущего проекта урегулирования. Есть возможность заложить основы для некоторых новых видов решения проблемы, основанных на уважении прав человека, свободе передвижения, полном прекращении строительства израильских поселений, а также на равном доступе к земле, воде и местам отправления культа. Она должна быть основана на новой реальности, к идее создания которой Израиль и Соединенные Штаты некогда приложили руку. Думайте об этом, как о решении, которое зависит всего лишь от одного государства», — пишет Санди Толан на страницах Tom Dispatch.