После исторического воссоединения Крыма с Россией одним из краеугольных факторов государственной политики в Крыму стал вопрос ликвидации последствий репрессий по национальному признаку — насильственного выселения из Крыма в 1944 г. крымскотатарского народа и представителей армянской, болгарской, греческой и немецкой (в 1941 г.) общин полуострова.

Карло Боссоли. Дворец крымского хана в Бахчисарае. 1857

Именно в силу этого фактора крымский вопрос был вынесен «в отдельное производство» как в событиях, предшествующих проведению Всекрымского референдума в марте 2014 года, так и в последующих программах и мероприятиях по интеграции Крыма и его жителей в российскую реальность.

Крымские татары в преддверии референдума

К началу 2014 г. крымские татары были разделены на три части.

Одна часть, поддерживаемая официальным Киевом, западноевропейскими структурами и весьма влиятельной частью турецкого политикума — это сторонники Меджлиса Джемилева-Чубарова — собственно члены Меджлиса и его региональных подразделений, делегаты Курултая и аффилированные с ними общественные организации.

Де-юре Меджлис никогда и нигде не был зарегистрирован — но именно этой структуре Киев делегировал неограниченные полномочия в вопросах, касающихся крымских татар полуострова.

Этот особый статус Меджлиса стал надежным прикрытием для разного рода махинаций, связанных с распределением гуманитарной помощи из-за рубежа, а также «распилом» бюджетных средств, отпускаемых Украиной на нужды крымских татар.

Все эти преференции были платой Меджлису за насаждение в крымскотатарской среде «ценностей» западной демократии и антироссийских настроений, а также за выполнение карательных функций по подавлению всякого инакомыслия среди крымских татар.

К 2014 Меджлис и его персоналии были прочно вписаны в номенклатуру Украины и украинского Крыма, а также в международные антироссийские программы и «зарплатные ведомости» профессиональных борцов с Россией.

В феврале-марте 2014 года именно Меджлис стал основным глашатаем бойкота референдума, выступив против воссоединения Крыма с Россией, используя для нагнетания соответствующих настроений все имеющиеся в его распоряжении административные, финансовые и медиа-ресурсы.

Уровень поддержки Меджлиса среди крымских татар составлял не более 30%, хотя сами меджлисовцы заявляли о «всеобщей народной поддержке» на уровне 90−95%.

Другую часть крымскотатарского сообщества составляли участники и сторонники Национального движения крымских татар, объединенные в разные общественные движения и организации, действовавшие самостоятельно, без оглядки на Меджлис.

Идеологическим центром этой группы организаций, объединившихся в 2013 году в Крымскотатарский народный фронт (КТНФ), стала стоящая на идеях евразийства организация «Милли Фирка».

В 2014 году «Милли Фирка» была единственной организацией, открыто и публично призвавшая крымских татар принять активное участие в референдуме и голосовать за воссоединение Крыма с Россией. По данным Федерального агентства по делам национальностей, более 30% крымских татар приняли участие в референдуме, что позволило разрушить лихорадочные усилия Меджлиса по организации бойкота референдума. Непосредственно в день референдума активное участие в голосовании приняла организация «Себат», объединявшая участников крымских земельных акций.

Деятельность «Милли Фирка» на этом направлении была высоко оценена руководством России: 10 членов организации были награждены медалями Министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», а лидер «Милли Фирка» Васви Абдураимов Указом президента РФ был удостоен правительственной награды медалью-ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Третью часть можно охарактеризовать как «колеблющихся», занявших выжидательную позицию крымских татар. Эта часть составляла 40−60% крымскотатарского населения Крыма.

Привлечение на сторону России именно этой части народа стало основной задачей для власти после возвращения Крыма в родную гавань. Вектор решения этой задачи определил президент РФ Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля 18 марта 2014 во время подписания Договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав субъектов Российской Федерации:

«Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымскотатарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объёме».

Однако, как показали думские выборы-2016, власти не просто не выполнили поставленную президентом задачу, но с треском её провалили.

Причём, как показывает анализ ситуации, этот провал больше похож на строго согласованную последовательность действий, ведущую именно к такому плачевному итогу, чем просто на банальную профнепригодность.

Крымским татарам не оставили выбора

После вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации свежеиспечённая крымская власть и курирующие её чиновники федерального центра оказались перед дилеммой: на какой из центров влияния — Меджлис или «Милли Фирка» — сделать ставку в решении крымскотатарского вопроса.

К сожалению, при решении этой задачи приоритетом стали не государственные, а сугубо номенклатурные интересы крымской власти, практически в полном составе пересевшей из украинских чиновничьих кресел в российские.

При активной обработке и прямой дезинформации федерального центра со стороны старых-новых крымских правителей, во властные структуры нового российского Крыма были кооптированы их проверенные подручные — исключительно члены Меджлиса и близкая к нему креатура.

Пост вице-спикера Госсовета Крыма занял многолетний заместитель председателя Меджлиса Ремзи Ильясов. Вице-премьером Крыма вначале стал главный финансист «министерства пропаганды» Меджлиса Ленур Ислямов, а после него — делегат Курултая, выпускник гюленовского лицея под Бахчисараем Руслан Бальбек. Должность главы Госкомнаца Крыма занял первый заместитель председателя Меджлиса Заур Смирнов. На пост одного из заместителей главы администрации Симферополя был назначен заместитель председателя Меджлиса Тейфук Гафаров. Должность советника полномочного представителя президента РФ в Крыму и членство в Совете национальностей при президенте РФ получил глава Сакского регионального Меджлиса Эскендер Белялов. На прочие государственные и муниципальные должности в Крыму также назначались исключительно меджлисовцы.

В то же время, представители «Милли Фирка», словно в отместку за вывод крымских татар на референдум, были полностью отстранены крымскими властями не только от работы в органах государственной власти, но и включены в нон-стоп лист крымских СМИ, и заблокированы от любой общественной деятельности, связанной с официальными органами нового российского Крыма.

Как итог, в российском Крыму была полностью воспроизведена украинская модель «управления» национальным вопросом: путем создания декоративного управляемого в ручном режиме «представительства» крымских татар в органах государственной власти — при полном отстранении от участия в государственном строительстве Крыма активной, деятельной и позитивно настроенной части народа.

Лоббистская политика крымских властей в отношении Меджлиса и дискриминационное отношение к другой части крымскотатарского народа привела к ситуации, когда положение крымских татар в российском Крыму по всем показателям стало проигрывать положению крымских татар в Крыму украинском.

Так, на начало 2014 года депутатский корпус крымских татар составлял: в Верховной раде Украины — 1 депутат (ранее — 2), в Верховном Совете Крыма — 6 депутатов, в Советах разных уровней по всему Крыму — более 1100 депутатов.

По итогам выборов 2014 года в российском Крыму крымские татары получили: в Госсовете Крыма — трех депутатов, в Советах разных уровней по всему Крыму — менее 100 депутатов.

В итоге, к думским выборам 2016 года крымские власти подвели крымских татар в самом плачевном состоянии, а именно:

Поставленные президентом Путиным задачи по полномасштабной реабилитации крымскотатарского народа и его интеграции в государственное строительство российского Крыма — саботированы в полном объёме.

Вопросы законодательных инициатив в сфере реабилитации и развития крымскотатарского народа в Крыму — заморожены в полном объёме .

. Пролонгация Бишкекского соглашения, упрощающего процедуры возвращения репрессированных граждан на Родину — заморожена, невзирая на многочисленные обращения представителей крымскотатарской общественности по этому вопросу. Срок действия Бишкекского Соглашения истёк 30 мая 2013 года.

невзирая на многочисленные обращения представителей крымскотатарской общественности по этому вопросу. Срок действия Бишкекского Соглашения истёк 30 мая 2013 года. Вопросы национального образования в Крыму — заморожены.

Развитие крымскотатарского языка, как одного из государственных языков Республики Крым — заблокировано.

Получение репатриантами гражданства РФ — максимально осложнено . Возвращающиеся в Крым из мест высылки крымские татары рассматриваются крымскими властями в статусе эмигрантов из дальнего зарубежья — вопреки положениям Закона «О реабилитации репрессированных народов».

. Возвращающиеся в Крым из мест высылки крымские татары рассматриваются крымскими властями в статусе эмигрантов из дальнего зарубежья — вопреки положениям Закона «О реабилитации репрессированных народов». Решение вопроса крымских земельных акций — саботировано в полном объёме. За прошедшие после референдума два с половиной года участникам земельных акций не было выделено ни одного участка земли.

За прошедшие после референдума два с половиной года участникам земельных акций не было выделено участка земли. Программа обустройства репрессированных народов — провалена . Из выделенных федеральным центром на обустройство репрессированных граждан 800 млн руб. освоено в 2014 году — от 77 млн до 300 млн руб. (по данным депутата Госсовета РК Л. Безазиева)

. Из выделенных федеральным центром на обустройство репрессированных граждан 800 млн руб. освоено в 2014 году — от 77 млн до 300 млн руб. (по данным депутата Госсовета РК Л. Безазиева) Количество и объём вещания национальных СМИ на полуострове — сократилось более чем вдвое.

Приведённые выше данные ни для кого не являются секретом — и в первую очередь, для крымскотатарского народа, всегда отличавшегося высокой гражданской и общественно-политической активностью. Так неужели подобные «успехи» крымских властей могли сподвигнуть крымских татар идти на выборы тех, кто загнал их в такое унизительное положение?

По ком звонит колокол?

Думские выборы-2016 могли не только подтвердить правильность политического выбора Крыма в 2014 году, но и продемонстрировать всему миру умение России решать сложные национальные вопросы.

Образцом и примером эффективной национальной политики могло стать полное решение вопроса крымских репрессий по национальному признаку и наглядная демонстрация этапов такого решения — законодательная реабилитация репрессированного крымскотатарского народа и представителей армянской, болгарской, греческой и немецкой диаспор, решение земельного вопроса, обустройство и сравнительный анализ положения репатриантов в украинском и российском Крыму. Логическим завершением процесса реабилитации стало бы массовое участие крымских татар и репатриантов других национальностей в выборах Госдумы-2016.

Но крымским татарам не оставили выбора. Им не за кого и не за что было голосовать. Их некому было вести на выборы: прикормленные крымскими властями меджлисовцы, в очередной раз предавшие интересы нации, стали объектом всеобщего народного презрения, а лидеры пророссийской части крымских татар, отстраненные властями от участия в государственном строительстве ещё в 2014 году, отказались участвовать в проводимой властями профанации России и её национальной политики.

Печальный итог сложившейся ситуации — провал думских выборов в местах с высокой концентрацией крымскотатарского населения:

По данным Крым ЦИКа

По неофициальным данным закрытых соцопросов, степень участия крымских татар в выборах Государственной думы VII созыва не превышала 4%.

Показатели явки на избирательных участках, расположенных в местах с преобладающим крымскотатарским населением — это суровый и беспощадный приговор крымского общества национальной политике нынешнего руководства Крыма.

Доверие крымских татар к нынешней крымской власти отсутствует напрочь. Но крымские татары — это только видимая и самая яркая часть крымского айсберга.