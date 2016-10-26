Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик на пресс-конференции в Ереване, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что максимальные уступки со стороны Баку подразумевают статус Нагорного Карабаха как автономной республики, выступил с примечательным заявлением: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев начал обсуждение по статусу Нагорного Карабаха. Это то, что все мы должны приветствовать… И мы хотим искреннего и полноценного обсуждения не только между президентами и сопредседателями, но также с народами. Позиции сторон могут не быть одинаковыми, но важно, чтобы эти позиции были представлены обществу, как в Армении и Азербайджане, так и в Карабахе. Мы приветствуем это заявление президента Алиева не для того, чтобы это было последним словом, а поскольку он делает это темой обсуждения».

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Уорлик отметил, что «все элементы переговорного процесса должны быть представлены широким кругам общественности». По его словам, стороны карабахского конфликта выступают за расширение миссии ОБСЕ, то есть готовы выполнять достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге соглашения. Как сообщил американский дипломат, «мы верим в важность расширения миссии посла Каспршика, президенты согласились с этим». А немногим ранее Уорлик говорил, что «все вопросы должны обсуждаться в пакете. Если речь идет о территориях вокруг Нагорного Карабаха, то должен обсуждаться и статус Карабаха. Должны говорить о беженцах, перемещенных лицах, статусе международных миротворческих сил. Стороны не могут взять приемлемые для них элементы и обсуждать только это. Все эти вопросы должны быть открытыми для обсуждений».

Обозначенные тезисы заслуживают определенного анализа. Американский сопредседатель Минской группы предложение Баку по определению статуса Нагорного Карабаха как автономной республики разложил на составляющие: а) заявление президента Алиева не «последнее слово, а тема обсуждения»; б) позиции конфликтующих сторон могут не быть одинаковыми, «но важно, чтобы эти позиции были представлены обществу, как в Армении и Азербайджане, так и в Карабахе».

Начнем с того, что в обновленном варианте так называемых «Мадридских принципов», которые лежат в основе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ, предусматривается поэтапный вариант урегулирования. Но проблема в том, что все переговоры до сих пор проводятся в закрытом режиме и реконструировать их приходится только по отдельным «утечкам». Как правило, экспертов призывают не верить или подвергать сомнению то, что публично говорят конфликтующие стороны.

Тем не менее, представим некий контур ситуации. Нагорный Карабах получает прочный промежуточный статус, который не предполагает возвращения в состав Азербайджана, но и не означает независимого статуса в обозримом будущем. Хотя реализация права на самоопределение, закрепленного в Мадридских принципах и Казанском документе, являющемся производным от Мадридского документа, не исключена из пакета урегулирования. Армянские силы выводятся из пяти «оккупированных» районов — Агдама, Физули, Джебраила, Зангилана и Губадлы. При этом никто не знает, какая сторона и как должна сделать первый шаг, или же такие шаги должны быть предприняты одновременно конфликтующими сторонами, возможно, при посредническом участии миротворческих сил.

Есть вот какая проблема. После апрельской войны под давлением госсекретаря США Джона Керри лидеры Азербайджана и Армении встретились в Вене. Но предложенное общее заявление, предусматривающее введение системы мониторинга в зону конфликта и появление международных наблюдателей, не было подписано азербайджанской стороной. Однако аналогичный документ был подписан Баку в Санкт-Петербурге, на встрече, организованной при посредничестве президента России Владимира Путина. Однако затем азербайджанская дипломатия начала игнорировать достигнутые соглашения. Перед этим Путин предложил Баку руководствоваться принципом баланса территориальной целостностью страны и правом народов на самоопределение, затем госсекретарь Керри заявил о неготовности лидеров двух стран вести дело к урегулированию конфликта, на что отреагировал Алиев, назвав это «давлением» с целью признания независимости Нагорного Карабаха.

Но с формальной точки зрения Степанакерт давно провел референдум о своей независимости. Поэтому для азербайджанского президента заявление о придании Нагорному Карабаху статуса автономной республики, но в составе Азербайджана, оказалось вынужденным, не подготовленным для восприятия азербайджанским общественно-политическим мнением шагом. Практическая реализация такого сценария предполагает: во-первых, отказ от господствующей в национальной историографии версии об отсутствии у армян «закавказской истории», во-вторых, неизбежное включение Степанакерта в переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Наконец, Баку неожиданно для себя оказался в международной изоляции. В ходе совместного с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович заявления для прессы Алиев вдруг заявил, что «урегулирование конфликта должно опираться на признанную всем миром территориальную целостность Азербайджана». Отсюда главный вывод: на сегодня урегулирование нагорно-карабахского конфликта не опирается на принцип сохранения территориальной целостности Азербайджана, и Баку придется рано или поздно дать ответ на вопрос, почему такое происходит.

Но тут существуют негласные нюансы. Фактор признания за Нагорным Карабахом статуса автономной республики, независимо от того, как реагируют на это Степанакерт и Ереван, качественно меняет ситуацию в регионе, оставаясь — в зависимости от дальнейшего хода событий — не только в Закавказье, но и на Ближнем Востоке, снова вспомним слова Уорлика, «не последним словом, а темой обсуждения». Что касается практической стороны, то сопредседатели МГ ОБСЕ по итогам визита в регион распространили заявление, в котором подчеркивается, что «соблюдение соглашения о прекращении огня обеспечивает необходимую основу для текущих переговоров и важность полного осуществления решений, принятых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге». В этом заявлении также отмечается, что в ходе встречи с президентами Азербайджана и Армении последние подтвердили согласие на расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, детали касательно этого вопроса еще обсуждаются. В декабре на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Гамбурге сопредседатели Минской группы планируют встретиться с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении чтобы подготовить встречу лидеров двух стран и наметить повестку саммита.

На наш взгляд, с учетом заявления президента Алиева о возможном статусе Нагорного Карабаха, речь должна идти в первую очередь о дополнении Степанакертом переговорного формата Баку-Ереван. Без Карабаха создание «дорожной карты» пошаговых действий урегулирования конфликта невозможно. Если подобное произойдет, это придаст новый импульс определению итогового правового статуса региона при одновременном параллельном осуществлении мероприятий, прописанных в венских и санкт-петербургских соглашениях, которые в определенной степени станут международной гарантией безопасности для армян Нагорного Карабаха, включая и миротворческую деятельность, к которой должно быть доверие у всех сторон.

Иной сценарий: при неблагоприятном развитии событий «алиевский статус» Нагорного Карабаха может рассматриваться как шаг к его независимости, чего не может не понимать Баку. Пока что технически «победа» Азербайджана может заключаться в освобождении некоторых районов в обмен на потенциальный перевод статуса Карабаха из «промежуточного» в состояние государственности: автономная республика — суверенное государство. Но для осуществления подобной комбинации необходимо проявить сильную политическую волю, поскольку политический блеф на этом направлении чреват сползанием Баку в очень рискованную для него геополитическую плоскость, повторение югославской трагедии.

Интересно будет наблюдать сейчас, как появление новых факторов станут определять направление действий азербайджанской дипломатии. Не исключено, что в дальнейшем разыграется «карта» Евразийского союза, в формате которого Баку предложит Москве временно взять под свое управление Нагорно-Карабахскую автономную республику. По большому счету, это могло бы устроить Баку, если он опасается того, что Степанакерт, как Косово, все же получит признание независимости со стороны Запада и откажется от предлагаемого «самоопределения» в границах Азербайджана. Интересно, как к такому сценарию отнесутся в Москве, Степанакерте и Ереване.