Карабахская проблема продолжает оставаться ключевым вопросом региональной повестки. Несмотря на определенную внешнюю непримиримость позиций сторон конфликта активность Минской группы ОБСЕ в последнее время позволят говорить о точках соприкосновения, на основе которых возможно развитие процесса мирного урегулирования. Хотя официальный Баку продолжает нагнетать обстановку, выступая с максималистских позиций, одновременно он утверждает и некоем внешнем давлении на него с целью смягчения позиций. В интервью ИА REGNUM директор Центра европейских исследований Ереванского госуниверситета Артур Казинян рассказал, почему у Европы сегодня нет объединенной позиции по карабахской проблематике, какие месседжи направляет Баку в Москву и почему низка эффективность площадки ЕАЭС для Армении .

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ИА REGNUM: Осознают ли в Европе невозможность включения Карабаха в состав Азербайджана?

Чтобы понять единую позицию Европы, сначала нужно попытаться работать с МИД каждой европейской страны. У ЕС есть общая политика в сфере внешней безопасности, в рамках которой согласовываются внешнеполитические подходы всех государств-членов ЕС к проблемам третьих стран.

Общей позиции по карабахскому вопросу у Европы пока нет, тем не менее, это не означает, что они обсуждают вопрос передачи Карабаха в состав Азербайджана, так как это отнюдь не поможет решить конфликт, а наоборот приведет к войне.

ЕС, наверное, является единственным геополитическим субъектом, заинтересованным в мире в регионе, так как он рассматривает Южный Кавказ как транзитное звено между европейским и азиатским рынками, а также с точки зрения диверсификации своей энергетической безопасности. Это означает, что ЕС весьма заинтересован в мире в регионе.

В 2010—2012 гг. ЕС активизировал свои шаги в карабахском вопросе, в частности там заявляли, что карабахская проблема — единственный конфликт по соседству с Евросоюзом, в который он не вмешивается. Затем данный вопрос был некоторое время заморожен, так как ЕС не смог утвердить повестку и стратегию своих дальнейших действий по Карабаху. Тогда они назначили специального представителя на Южном Кавказе, который работал в этом направлении довольно активно.

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Тем не менее, позднее вновь последовало некоторое затишье, и ЕС не предпринимал никаких шагов, возможно, думая, что деятельности Минской группы ОБСЕ достаточно для сохранения мира и статус-кво в НКР. Исходя из того, что ЕС заинтересован в реальном мире на Южном Кавказе, он не задумывается о передаче Карабаха Азербайджану.

ИА REGNUM: Что может Армения противопоставить пропаганде Баку в Европе, в том числе путем лоббинга среди европейских чиновников?

Говорить о подкупе европейских чиновников можно в том случае, когда нет стратегии. В случае отсутствия конкретной программы и цели у ЕС, депутаты и чиновники более свободны в маневрировании. Все это, конечно же — необоснованные заявления. Никто пока не видел процесса этого подкупа, мы всего лишь можем предполагать это. Во всем мире это называется политическим лоббингом, который осуществляется во всех странах. Просто наша парламентская дипломатия в этом плане немного хромает. Парламентская дипломатия является довольно эффективным инструментом в демократическом обществе. Ты работаешь с парламентарием, который подчиняет свою позиции государственной политике. Вместе с тем, видя качество нынешнего парламента в Армении, понимаешь, что ожидать эффективной парламентской дипломатии, которая приведет к желаемым результатам, довольно сложно.

В этом плане мы позволяем Азербайджану более эффективно работать с нашими европейскими партнерами, осуществляя максимально эффективный лоббинг. Этот лоббинг является следствием отсутствия общей, утвержденной стратегии. Если у ЕС будет своя стратегия, возможности азербайджанского лоббинга будут сокращены на 90%.

ИА REGNUM: Означает ли заявление президента Азербайджана о давлении на Баку с целью признания независимости Карабаха подготовку общественного мнения к такому решению проблемы?

Если Азербайджан на самом деле желает мира, то он должен в какой-то момент показать своему народу, что это является возможным сценарием развития событий. Тем временем, Баку также заявляет, что никогда не согласится на признание независимости Карабаха, подчеркивая, что к этому их принуждает Запад.

По словам президента Азербайджана, не исключается также членство Азербайджана в ЕАЭС. Это своеобразный намек на флирт с Россией и призыв к реализации «плана Лаврова» образца мая-июня нынешнего года. Азербайджан пытаться показать, что портит отношения с Западом, требуя выгодного для себя решения проблемы.

Затем мы услышали заявление Лаврова о том, что Турция может оказать положительное влияние на решение карабахского конфликта, что является совершенно антиармянской позицией. Участие двух турецких государств в данном процессе значительно усложнит работу армянской стороны, в частности в условиях ее хромающей дипломатии.

В контексте всего этого можно сказать, что Азербайджан пытается говорить то, что приятно слышать России.

ИА REGNUM: Решится ли Азербайджан на возобновление военных действий, как это было в апреле нынешнего года, и станут ли поступившие в ВС Армении новые вооружения сдерживающим фактором для Баку?

Мы говорим о поставке вооружения, но пока у нас нет реальных доказательств, что это произошло. Это закрытая информация, и заявлений нескольких экспертов о том, что РФ начала поставки вооружения в Армению недостаточно для того, чтобы мы были уверенны в этом.

Кроме того, возникает вопрос, почему эти поставки не были осуществлены раньше? Ведь кредит на $200 млн уже оформлен. Поставки вооружений в Армению не являются препятствием для Баку в вопросе осуществления каких-либо действий против НКР.

Договоренности между Россией и Арменией в рамках ОДКБ гласят, что данное оружие не должно использоваться в НКР против Азербайджана.

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Что касается возможности очередной военной авантюры со стороны Азербайджана, то нужно сказать, что Азербайджан идет на такие шаги исключительно при содействии мощного внешнего игрока. Если у них не будет поддержки и карт-бланша со стороны РФ или США, то они не осмелятся пойти на какие-то шаги.

ИА REGNUM: Возможна ли деблокада армяно-турецкой границы в обозримом будущем, и допустимо ли участие Анкары в карабахском процессе?

Граница между Арменией и Турцией отныне является границей между Турцией и ЕАЭС. О закрытости внешней границы ЕАЭС в первую очередь должна думать Россия. По этой логике Владимир Путин должен быть заинтересован в эффективности созданной им же платформы.

Наличие закрытой границы должно было стать одним из первых пунктов повестки дня российско-турецких отношений, но мы видим, что уже после полноправного членства Армении в союзе о деблокаде границ ЕАЭС не было сказано ни слова.

Для меня это удивительно. Можно предположить, что Россия заинтересована в том, чтобы держать закрытыми армяно-турецкую границу, иначе бы в данном направлении были бы предприняты какие-то шаги. Отсутствие шагов говорит о некоторой заинтересованности России в этом вопросе.