



Иван Шилов ИА REGNUM «ПриватБанк»

Нацбанк Украины

Работой украинского Нацбанка недовольны многие. Однако один лишь экс-глава Донецкой области и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута решился на системную информационную войну с главой ведомства Валерией Гонтаревой. Причём начал он её за пределами Украины: 6−10 октября представители МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне получили небольшую брошюру «Угроза экономической безопасности Украины», авторы которой обвиняют Гонтареву в целом перечне злоупотреблений: от отмывания капиталов до лоббирования интересов российских банков. Наверняка часть информации правдива или хотя бы правдива наполовину, однако обвинения в лоббировании интересов российского банковского капитала Гонтареву может заподозрить только человек, мало знакомый с реалиями Украины. Представители ВТБ, в связях с которым обвинили главу НБУ, наоборот утверждают, что украинские санкции в отношении их бизнеса даже более суровые, чем в Европе.

«Национальный банк на сегодняшний день уже подал все документы в правоохранительные органы. Потому что распространялся некий памфлет, другого слова сказать нельзя», — прокомментировала сама Гонтарева ситуацию журналистам, отметив, что заказчиками информационной атаки, скорее всего, являются собственники ликвидированных банков. Самого же Таруту она считает виновным в государственной измене.

Если бы Гонтаревой пришлось столкнуться только с недовольными банкирами, ей пришлось бы гораздо легче.

«Надо понимать, что тётя Лера [Валерия Гонтарева — ИА REGNUM ], а следовательно и политика Нацбанка, находится полностью под контролем Петра Порошенко. А в нашей традиции не принято, чтоб такой хлебной темой банковал кто-то один. Поэтому образовалась широкая коалиция желающих отставки Гонтаревой… В атаке участвуют депутаты «Народного фронта», потому что Арсений Яценюк хочет получить пост главы Нацбанка. Участвует Тимошенко, для которой это еще один повод качать ситуацию в направлении досрочных выборов парламента и президента. Участвует Тарута, который видит себя премьером при президенте Тимошенко. Участвует и Коломойский через «Народный фронт» и своих депутатов на зарплате из «Батькивщины» и «Самомопощи». Игорь Валерьевич обеспокоен перспективами «Приватбанка», в ситуации, когда в НБУ все решает Порошенко. Коломойскому в руководстве Нацбанка хотелось бы видеть более многовекторную ситуацию. Участвует и Олег Ляшко. Но он стал респектабельным буржуа. Поэтому его интересуют просто деньги», — пояснил журналисту издания «Страна» источник в Верховной раде Украины, попросивший не упоминать в печати его имени.

В настоящее время широкому фронту недоброжелателей удалось добиться выражения недоверия Гонтаревой профильным комитетом Верховной рады. Следующим этапом станет сбор подписей 150 депутатов украинского парламента, необходимые для создания временной следственной комиссии ВР по расследованию деятельности главы НБУ. Судя по всему, собрать их не составит большого труда. В итоге, если от Порошенко и не добьются согласия на её увольнение, то контроль над НБУ, скорее всего, станет «распределённым».

Пресс-служба НБУ распространила заявление, согласно которому курс национальной валюты будет теперь рассчитываться по новой формуле.

«Ранее официальный курс гривны отражал курс по сделкам между банками, банками и их клиентами, банками и НБУ, НБУ и его клиентами. В дальнейшем расчет будет включать только соглашения между банками, а также банками и НБУ», — говорится в заявлении. По словам директора департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко, в новой практике нет ничего нового, это распространённая мировая методика. Однако у НБУ есть дополнительный аргумент перейти на новую формулу: она исключает влияние на курс панического спроса на наличном рынке валюты.

В Нацбанке ожидают роста экономики Украины в 2019—2020 гг. на 4−5%, о чём сообщает пресс-служба банка. Инфляция, по мнению аналитиков НБУ, замедлится до 5% в год, что позволит снизить учётную ставку до 6−7% с нынешних 15%.

Фонд гарантирования вкладов

Представители Фонда намерены судиться с Россией. Такой вывод следует из заявления директора юридического департамента ФГВФЛ Виктора Новикова на пресс-конференции:

«В зоне АТО и в Крыму неплатежеспособные банки потеряли 50 миллиардов гривен. Это кредиты, которые не обслуживаются… Закон позволяет это делать. Мы не признаем никаких правовых актов, принятых Россией по Крыму, относительно прав собственности на полуострове, в том числе о национализации собственности субъектов хозяйствования Украины. Но если есть активы, которые находятся в собственности банков, то главное — соблюсти требования украинского законодательства при их продаже».

14 млрд грн выплатил ФГВФЛ украинским вкладчикам в 2016 году, сообщает пресс-служба Фонда. По состоянию на начало октября активы Фонда составляют 6,6 млрд грн, причём более чем 5 млрд грн из них составляют ОВГЗ, предоставленные ему правительством.

«Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли», — такое внезапное заявление сделала глава НБУ в эфире телеканала ICTV.

Дело в том, что это заявление — неправда как минимум наполовину. Активы переданы в ФГВФЛ, который их с переменным успехом пытается реализовать. По ряду причин эта продажа затягивается, из-за чего вкладчикам приходится выдавать их вклады за счёт заёмных средств. Однако говоря, что активы были украдены в 75% случаев, глава Нацбанка сознательно вводит вкладчиков в заблуждение.

Есть и ещё одно обстоятельство, непосредственно связанное как с активами лопнувших банков, так и с проблемой их реализации. По словам журналистов портала fttc.com.ua, скупка этих активов приносит просто баснословные доходы Сергею Тигипко — известному украинскому банкиру и предпринимателю. Во-первых, его «Тасинвестбанк» является одним из банков, через которые ФГВФЛ выплачивает вклады лопнувших банков. Во-вторых, по утверждениям журналистов, перед возвращением денег вкладчикам средства Фонда используются менеджментом банка Тигипко для выкупа наиболее ликвидных активов Фонда — с тем, чтобы заработать на разнице. Поэтому-то и неверно утверждение Гонтаревой об украденных активах. Они воруются как раз сейчас, если конечно называть воровством покупку по заниженной стоимости и с минимальным торгом.

Насколько активно идёт этот процесс? В мае этого года активы, находящиеся под управлением ФГВФЛ, оценивались в 200 млрд грн. То есть их бы с лихвой хватило, чтобы выплатить все гривневые вклады банковской системы Украины.

«Вексельные обязательства Фонда перед Минфином в сумме 51,6 млрд грн на дату погашения в 2025—2029 годах вместе с накопленными процентами по ним составят 125,6 млрд грн (74 млрд грн — проценты по векселям). Покрытие Фондом такого объема расходов за свой счет маловероятно, поскольку оценочная стоимость имущества всех неплатежеспособных банков, находящихся под управлением Фонда, составляет около 100 млрд грн, из которых более 32 млрд грн является залогом по кредитам рефинансирования НБУ», — а это уже оценка сотрудников Фонда на запрос журналистов по состоянию на октябрь.

Ставки

Средние ставки по депозитам в украинских банках осенью продолжили снижение. По вкладам в гривне они колеблются в пределах 15,5−16,3% (в зависимости от срока вклада). По валютным вкладам вилка составляет 3,7−5,28% (доллар) и 3,38−4,5% (евро). Иными словами, банки сообща заняты поиском золотой середины: верхний предел снизился на 0,1−0,12%, нижний — вырос примерно на 0,2% (в валюте, в гривне — остался без изменений). Стоит отметить, что у НБУ своя методика подсчёта. Согласно их данным, средняя ставка по гривневым депозитам (12 месяцев) сегодня составляет 18,19%.

Объём депозитов в платежеспособных банках Украины в сентябре 2016 года достиг 191,8 млрд грн. Такая информация размещена на официальном сайте Нацбанка. Это на 3,58 млрд больше, чем в августе и на 12 млрд больше, чем на начало года. Притока валютных вкладов почти не наблюдается (менее 160 млн долл с начала года) — отдельные банки даже установили по валютным вкладам ставки, близкие к нулевым. Что же касается притока депозитов, то на данный момент их объём восстановился к уровню 2014 года только на треть.

Стоимость кредитов, наоборот, растёт. На середину октября средние ставки по потребительским кредитам выросли до 38,05% годовых (+1,85 п.п. к сентябрю), по ипотеке — до 24,76 (+0,84 п.п.). Снизились только ставки по автокредитам (-0,1 .п.п), однако по заявлениям участников рынка, из 100 украинских банков лишь каждый десятый декларирует такую услугу.

Хроника банкопада

Национализацию «Приватбанка» Игоря Коломойского вряд ли уместно относить к банкопаду, ведь ликвидации банка при этом не происходит, а даже наоборот: банк становится государственным, а значит (теоретически) более надёжным. Однако это также лишнее подтверждение тому, что понятия «тихая гавань» в банковской системе Украины давно уже не существует. И даже у самых крупных и самых респектабельных финансовых учреждений могут возникнуть проблемы.

Вообще-то ничего окончательно не решено и тем более официально не объявлено. «Приватбанк» — крупнейший банк Украины с размером активов около 300 млрд грн. Слухи о том, что он вот-вот лопнет, периодически циркулируют примерно с 2008 года. Однако в этот раз о национализации пишет «Апостроф» и есть косвенные причины доверять этой информации.

1. Банк должен НБУ более 26 млрд грн рефинансирования;

2. Ставки по депозитам у банка выше средних по рынку (базовая — 20% в гривне, 9,5% в долларе и 8% в евро плюс премия за продление депозита);

3. Кроме стандартного депозита банк предлагает вкладчикам фактически кредитовать его клиентов, то есть инвестировать в чужие долги. Ставка по таким депозитам 24% годовых, а вклады на подлежат страхованию в ФГВФЛ.

Итак, согласно данным журналиста издания Юрия Дощатова, указанное событие может произойти уже в течение ближайших недель. В пресс-службе информацию опровергают: «Мы никак не рассматриваем возможность национализации, так как она равна нулю. А вот разгосударствление госбанков — как раз реальность», однако полученные автором материала сведения подтвердили несколько независимых источников (в том числе в банковском секторе и администрации президента).

Итак, до конца года правительством будут выпущены гособлигации на сумму 166 млрд грн (6,4 млрд долл). Часть из них уйдёт на докапитализацию госбанков, однако не менее 4 млрд, как утверждается, предназначены для выкупа 75% доли в «Приватбанке».

Приватбанк могут национализировать при невыполнении плана докапитализации, подтверждает заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Мы всегда заявляли, что если банк не выполняет программу докапитализации или акционеры не могут ее выполнить, есть два пути: для несистемно важных — это соответственно неплатежеспособность, для системно важных — национализация», — сказал он в ходе одного из телеэфиров.

Национализация, если она произойдёт, будет иметь любопытное последствие: после неё крупнейшим частным банком Украины станет российский «Альфа-банк».

Известно, что представители Приватбанка в ходе специальной встречи обсуждали с МВФ роль этого финансового учреждения в украинской банковской системе. Согласно информации банка, в переговорах приняли участие также представители JPMorgan. Сообщается, что в ходе встречи собеседники «обсудили важную роль, которую играет Приватбанк в украинской банковской системы и на Украине в целом, и подчеркнули важность поддержания двусторонних встреч на высоком уровне в будущем».

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко предупреждает, что требование МВФ о докапитализации ряда украинских банков грозит банковской системе новой волной банкротств или национализаций.

«Это очень амбициозное, но правильное требование, для выполнения которого, по моим оценкам, необходимо в целом примерно 150−170 млрд грн. Конечно, не все банки найдут необходимые средства. На практике это означает новые банкротства для средних и мелких учреждений или национализацию», — отметил он в комментарии для «Зеркала недели».

По его словам, требования МВФ касаются 19 украинских банков, то есть каждого пятого участника рынка.

Российские дочерние банки на Украине

Глава совета директоров «ВТБ капитал» Юрий Соловьёв подтвердил «Коммерсанту»: ВТБ уходит из Украины:

«У нас есть абсолютно точный план по работе с активами. Идёт речь в первую очередь о тех заемщиков, которые пробуют не платить. Фактически мы закрываем портфель, выплачивая деньги нашим вкладчикам».

Юрий Соловьёв также отметил, что Украина попросту блокирует российские банки, не давая их ни продать, ни развивать:

«Мы, к сожалению, продолжаем находиться там под давлением. Украина ввела санкции в отношении российских банков. Причём эти санкции более жесткие, чем европейские. Сейчас нам практически запрещено докапитализировать свои украинские банки. В результате мы фактически вынуждены расстаться с украинским БМ банком».

Блокирование работы выражается не только в невозможности докапитализации. Не так давно Нацкомиссия по контролю за оборотом ценных бумаг пресекла попытку ВТБ перевести пакет акций ВТБ-Украина в Национальный расчётный депозитарий РФ. Всего же, по словам главы совета директоров, потери банка на Украина превысили 1 млрд долларов.

Напомним, что похожей логики Украина придерживалась в отношении российских систем переводов: с 2014 года российским компаниям заблокировали возможность их развития (очевидно, в расчёте на то, что те предпочтут сами прекратить бизнес на Украине).

Как бы представители российского банковского бизнеса на Украине ни жаловались на местную специфику, в ближайшее время работать может стать ещё труднее. Партия УКРОП зарегистрировала в ВР законопроект № 5279 «О применении против Российской Федерации секторальных санкций в банковской сфере». Любопытно, что в качестве аргументации запретительных мер депутаты ссылаются на усиление позиций российских банков на Украине в последние годы. Это один из тезисов уже упомянутой выше «брошюры Таруты». Несмотря на очевидную неправдивость этого заявления политики с радостью ухватились за тезис и использую его уже в собственных интересах.

Что касается самих санкций, то запретить предлагается всё: вывод капиталов и активов за пределы Украины (негласно эта норма уже действует, как показывает пример ВТБ), запрет на участие в приватизации, аннулирование лицензий, запрет на инвестирование и т.п.

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