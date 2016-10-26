



Mil.ru Су-25 в Сирии

На фоне того, как разворачивается битва за Мосул, основной вопрос заключается не в том, будет ли второй по величине город Ирака освобожден, а в том, что будет после этого. Военная операция по захвату Мосула может оказаться наименее сложной задачей, тогда как гуманитарные и политические последствия будут значительными, сказываясь негативно на состояние региона, пишет Эш Коллинберн в статье для The Strategist.

На протяжении более одного года правительственным силам Ирака сопутствовал успех, однако город Мосул находится в руках так называемого «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более двух лет. Таким образом, группировка организовала эффективную оборону города, а она, как утверждал военный теоретик Клаузевиц, более сильная форма войны. Сложно сказать точно, сколько времени потребуется для освобождения Мосула, однако, по некоторым оценкам, пройдут месяцы, прежде чем все очаги сопротивления уничтожены.

Мосул является вторым по величине городом Ирака, и в нем по-прежнему проживает более миллиона — по большей части суннитов — жителей, а также находится по меньшей мере 5 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В таких условиях освобождение города будет крайне сложной задачей, для выполнения которой потребуется поддержка танков, артиллерии и авиации, поэтому стоит ожидать, что город будет полностью разрушен.

На примере Рамади и Эль-Фаллуджа можно увидеть, что следуют ожидать в Мосуле после окончания боевых действий. Однако Мосул более крупный город и является последним бастионом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Город также составляет ключевую часть «халифата», поэтому террористы не отдадут его без отчаянного сопротивления.

Силы коалиции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытаются окружить город с севера, юга и востока, оставив западное направление открытым для вывода сил террористами. Хотя оставлять один из флангов открытым может показаться контрпродуктивным, в пустыне силы противника обнаружить, отследить и уничтожить будет проще, чем в городе с плотной застройкой, где террористы смогут пользоваться подземными туннелями и дымом для маскировки своего передвижения.

Тактическое отступление из города может стать значительным ударом по престижу группировки, которая прежде использовала свои боевые успехи для привлечения новобранцев, вдохновения своих сторонников на Западе к совершению терактов, а также к сбору средств на поддержку «джихада».

Вероятнее всего, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет до конца удерживать Мосул. Террористы сохранят ключевые фигуры, однако тысячи простых боевиков останутся в городе, где и погибнут.

Хотя темп продвижения сил коалиции к Мосулу достаточно высок, самые тяжелые столкновения еще впереди. Сопротивление возрастет на сельской окраине города, тогда как бои в городских условиях могут длиться на протяжении многих месяцев. Радикалы из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применят самодельные взрывные устройства для замедления продвигающихся сил. Боевики будут передвигаться по подземным туннелям для поддержки флангов. Таким образом, битва за Мосул станет битвой на истощение, и город окажется разрушенным до основания.

В течение прошлой недели террористы также осуществили крупное контрнаступление в Киркуке, расположенном на юго-востоке от Мосула. И такие контратаки продолжатся по трем причинам. Во-первых, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет стараться захватить потерянные территории, которые и составляют халифат. Во-вторых, атаки на отдаленных подступах отвлекают внимания иракских сил, которые вынуждены перераспределять туда свои силы. Наконец, если контратаки окажутся успешными, это создаст новости и образы, которые необходимы для пропагандистской машины ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Постоянные потери ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вредны для его бренда, поэтому боевикам отчаянно необходим успех для поддержки своей идеологии и вдохновения сторонников.

Читайте также: Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку атаковать Синджар

В свою очередь, ООН готовится к наиболее сложной гуманитарной ситуации вокруг города, жители которого в скором времени могут стать беженцами. Им, в том числе более полумиллиону детей, потребуются кров, продовольствие. При этом многие жители могут не хотеть покинуть город из-за страха того, что их ждет за его пределами.

Во всем этом крайне важную роль сыграет правительство Ирака, которое должно продемонстрировать, что оно служит интересам всех граждан страны и суннитов, и шиитов, и курдов. Премьер-министр Хайдер Аль-Абади должен придерживаться своего обещания создать инклюзивное правительство, которое будет служить интересам всех граждан, независимо от религии, происхождения и пола.

Если с гуманитарными последствиями операции по захвату Мосула не разобраться оперативно и ответственно, а также если правительство Ирака не сможет представить инклюзивную, надежную альтернативу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то длительного мира ожидать не приходится. Религиозные конфликты продолжатся, благодаря чему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или его преемник появятся снова и смогут воспользоваться новой нестабильностью.

Даже когда Мосул будет освобожден, угроза ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет по-прежнему существовать, поэтому победа в городе не гарантирует стратегической победы.