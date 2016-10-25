



Иван Шилов ИА REGNUM К Черному морю

И целого мира мало…

26 сентября в китайском Сиане (провинция Шэньси) прошла международная конференция, посвященная «Экономическому поясу Шелкового пути». По итогам дискуссии 400 интеллектуалов из более чем 30 стран мира подготовили под эгидой Китайского народного университета (Renmin University of China) доклад, в котором обозначили стратегические направления внешнеполитического проекта КНР. Вывод оказался ожидаемым. «На суше цель «Шелкового пути» состоит в строительстве на территории Евразии нового моста и развитии таких транспортных коридоров, как «Китай-Монголия-Россия», «Китай — Центральная Азия — Западная Азия», «Китай-Пакистан», «Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма», «Китай — Индокитайский полуостров». Это позволит использовать международные транспортные маршруты c опорой на основные города и индустриальные парки. На море инициатива будет сосредоточена на создании безопасных и эффективных транспортных маршрутов, которые соединили бы крупнейшие морские порты вдоль «Шелкового пути». Чтобы добиться большего прогресса, мы должны обеспечить тесное сотрудничество между сушей и морем», — говорится в докладе, выдержки которого публикует газета China Daily.

Инициатива, провозглашенная председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года на саммите в Астане, уже к осени 2016 года приобрела реальные очертания. Достигнуты соглашения или же совместные заявления с 56 странами и региональными объединениями. Председатель Си лично посетил за обозначенный период 37 стран (18 в Азии, 9 в Европе, 3 в Африке, 4 в Латинской Америке и 3 в Океании). Это открыло путь для China Railway Group Limited и China Communications Construction Company Limited, которые подписали контракты на строительство 38 крупных объектов инфраструктуры в 26 государствах мира. Авторы доклада подсчитали, что китайские компании в настоящее время участвуют в 40 энергетических проектах по всему миру — электростанции, нефтепроводы и газопроводы уже охватили 19 стран, расположенных вдоль «Шелкового пути». В денежном эквиваленте с июня 2013 по июнь 2016 года объем торговли в рамках проекта достиг $3,1 трлн, что составляет всего 26% от совокупной внешней торговли КНР.

По состоянию на 30 июня 2016 года, на долю стран-участниц «Шелкового пути» приходится 12% прямых иностранных инвестиций Поднебесной или $51,1 млрд. К этому периоду также относится запуск 52 зон торгово-экономического сотрудничества, действующих в 18 странах. В них уже вложено $15,6 млрд. Речь идёт о беспрецедентной (в современной истории) экспансии китайского капитала, главным европейским оператором которого является Лондонский Сити, свободно торгующий юанями. И влияние Великобритании будет только нарастать: к 30 июня с.г. расчёты КНР с иностранными контрагентами в юанях достигли 2,63 трлн. Статистика впечатляет. Так, портфель China Development Bank в странах-участницах «Шелкового пути» состоит из 900 проектов в области энергетики и транспортной инфраструктуры, охватывая более 60 государств. А что касается Export-Import Bank of China, то он может похвастаться уже 1 тыс. проектов, касающихся строительства портов, железных дорог, газопроводов, нефтепроводов и промышленных парков в 49 странах.

Коридор «Юг-Запад» приближает Китай к Европе

Китай активно лоббирует строительство южного транспортного коридора в Евросоюз, вовлекая в него Казахстан, Иран, Азербайджан и Грузию. К проекту подключается экономический локомотив Старого Света — Германия. Оператор железных дорог ФРГ Deutsche Bahn уже в ноябре 2016 года запустит товарный поезд по маршруту «Юг-Запад», сообщает руководитель пресс-службы «Азербайджанских железных дорог» Надир Азмамедов, которого цитирует агентство Trend. Позицию Берлина обнародовал исполнительный директор Deutsche Bahn Андре Хемпел, выступая на встрече глав железнодорожных ведомств Ирана, Азербайджана и Грузия, которая прошла в Тегеране 23 октября. Поезд, состоящий из 41 контейнера, отправится в иранскую столицу из румынского порта Констанца. Путь займёт 7 — 8 дней. А сама логистика выглядит следующим образом: «Из Констанцы контейнеры морем будут доставлены в грузинский порт, а оттуда по железной дороге — на станцию Астара в Азербайджан. Дальше с помощью грузовых автомобилей они будут доставлены на иранскую станцию Газвин, откуда по железной дороге их доставят в Тегеран».

Иран возлагает на Германию большие надежды, не ограничиваясь железнодорожным транспортом. Так, по словам министра дорожного строительства и городского развития ИРИ Аббаса Ахунди, Тегеран интересует закупка самолетов Airbus и Boeing с помощью лизинговых схем кредитования, которые могут предоставить немецкие банки. «Переговоры с немецкой делегацией нацелены на возможность использования лизинговых схем покупки самолетов для компании Iran Air», — заявил Ахунди на встрече с министром транспорта и цифровых технологий ФРГ Александром Добриндтом, передает телеканал Press TV.

Впрочем, Берлин — далеко не главный претендент на мощности открывающегося миру иранского рынка. 25 октября министерство финансов Великобритании вывело Bank Saderat Iran (BSI) из-под санкционных ограничений. Это крупнейший банк ИРИ с уставным капиталом в $74,587 млрд, офисы которого располагаются в 12 странах Европы, Ближнего Востока и Азии. Санкции действовали до 22 октября с.г. Напомним, что в январе 2016 года Банк Англии возобновил лицензии влиятельных финансовых институтов ИРИ — Melli Bank, Persia International Bank и Bank Sepah International, которые по-прежнему находятся под прессингом американской юрисдикции.

Между тем интерес европейских стран к Ирану уступает китайским инвестиционным планам, вызывая у агентства Bloomberg тревогу. «Западные инвесторы не спешат в Иран, толкая тем самым руководство ИРИ в объятия китайцев. Это особенно четко просматривается в энергетическом секторе, где давление с целью увеличения производства наиболее интенсивно. Клиринговые банки по-прежнему отказываются вести бизнес с Ираном, опасаясь попасть в немилость США, которые отказались аннулировать неядерные санкции в отношении Тегерана. Поэтому западные компании не могут в должной мере обеспечить проектное финансирование», — резюмирует американское издание. Влияние Поднебесной ощущается и у северного соседа ИРИ — Азербайджана. Однако Баку публично не обозначает китайский фактор, говоря всего-лишь о коридоре «Индия — Персидский залив — Иран — Азербайджан — Грузия — Черное море».

+ Азербайджан = Россия —

Позиция понятна, ведь лишняя «шумиха» часто вредит делу. Хотя скрывать очевидное на протяжении длительного времени — непосильная задача. 25 октября железнодорожники КНР и Азербайджана договорились направить по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Trans-Caspian International Transportation Route, TITR) 5 тестовых грузовых поездов. Как сообщает агентство Azernews, Баку живо интересуется экспортным потенциалом китайской провинции Сычуань. Маршрут доставки товаров в Европу проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, к которым (в октябре 2013 года) присоединилась и Украина. Примечательно, что первый тестовый поезд из КНР в Баку прибыл ещё в августе 2015 года. Там же в апреле 2016 года и был создан Транскаспийский международный транспортный консорциум. Активность Пекина привела к введению «конкурентных тарифов» на перевозки товаров через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину.

Транскаспийский маршрут, к которому в сентябре с.г. присоединилась Туркмения, ориентирован не только на поставки китайской продукции, но и благоприятствует нефтегазовому экспорту в ЕС из Средней Азии и Закавказья. Не случайно президент Ильхам Алиев ставит во главу угла проект Трансанатолийского газопровода, который на пересечении Турции и Балканского полуострова находит свое продолжение в Трансадриатическом газопроводе. Вот как он описал географию проекта в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву (от 18 октября с.г.): «Собственно, TANAP, Транс-Анатолийский газопровод от восточной границы Турции с Грузией до западной Турции с Грецией. И дальше — Транс-Адриатический газопровод, от турецко-греческой границы через Грецию, Албанию, по дну моря с выходом на Италию».

Алиев уверен в своих позициях. Поэтому глава Азербайджана специально уточнил, что «Турецкий поток» не способен конкурировать с Трансанатолийским газопроводом, бросая тем самым вызов российскому «Газпрому». «Объемы газа, которые мы будем транспортировать на первом этапе по всей линии этого проекта, уже законтрактованы, они уже проданы. Мы подписали контракты на увеличение добычи, которое начнется с 2018 года, и должно выйти на пик в 2020—2021 годах. Поэтому никакие другие региональные энергопроекты просто объективно не могут с ним конкурировать, потому что мы уже продали этот газ», — пояснил он.

Складывается парадоксальная ситуация: пока США, Турция и курдское ополчение Ирака борется с ИГИЛ (запрещена на территории России) в Мосуле, Китай совместно с Ираном, Азербайджаном и Грузией прокладывает альтернативный маршрут — Транскаспийский или Южный транспортный коридор, который обеспечивает Пекину выход к черноморскому побережью Грузии с последующей отправкой грузов в порты Румынии, Украины (Одесса) и Болгарии (Варна, Бургас). А как же Россия?