Кристине Маранды характерны роли непоколебимых женщин. Живущие против течения, не благодаря, а вопреки. Они отражают внутренний мир самой актрисы, ставшей героиней сегодняшних «Людей России» ИА REGNUM.

ИА REGNUM Кристина Маранда

Мы говорим о болезненной теме распыления талантов в погоне за легким заработком: вчерашние амбициозные и талантливые студенты режиссерских факультетов сегодня упиваются успешной карьерой оператора на свадьбах богачей, актеры тратят своё призвание к сцене на службу затейником в ресторане, где им светит высокооплачиваемая работа тамады.

О творчестве, о собственнице Медее, о действии ролей на души актеров и разочаровании слушайте и смотрите — «Люди России».