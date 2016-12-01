Передача VIII, где ведущий упорно ошибается с ударением в слове «браминский», словно бы это «бременский». Гость ‑ и правда, музыкант, и астролог, и врач, и небезынтересный рассказчик… Разговор идёт о важных вещах: боливуде, удобствах на русских дачах, особенностях культуры в северной и южной Индии, и звучит настоящая молитва к Раме на санскрите. Самый дружелюбный и спокойный эфир этого года.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

Из личного архива Пареша Джадаева Пареш Джадав

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