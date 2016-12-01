Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Пареш Джадав
1 декабря 2016
Передача VIII, где ведущий упорно ошибается с ударением в слове «браминский», словно бы это «бременский». Гость ‑ и правда, музыкант, и астролог, и врач, и небезынтересный рассказчик… Разговор идёт о важных вещах: боливуде, удобствах на русских дачах, особенностях культуры в северной и южной Индии, и звучит настоящая молитва к Раме на санскрите. Самый дружелюбный и спокойный эфир этого года.
Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM
Мансарда
Из личного архива Пареша Джадаева
Пареш Джадав