Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком»
3 ноября 2016
Передача IV, об актёрском мастерстве, в которой гость — молодой актёр и педагог по актёрскому мастерству — признаётся в любви к своему акценту, а ведущий неправильно ставит ударение в слове Оскар, чем вызывает подозрение в необразованности. Кроме того, впервые звучит песня «Про осенние листья». Беседующие в мансарде размышляют о красоте, татуировках, педагогах, театральных системах, актёрском мастерстве в жизни и на сцене, и не всегда доступной тайне радостного существования здесь и сейчас.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Из личного архива Алексея Красного
Алексей Красный