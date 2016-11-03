Передача IV, об актёрском мастерстве, в которой гость — молодой актёр и педагог по актёрскому мастерству — признаётся в любви к своему акценту, а ведущий неправильно ставит ударение в слове Оскар, чем вызывает подозрение в необразованности. Кроме того, впервые звучит песня «Про осенние листья». Беседующие в мансарде размышляют о красоте, татуировках, педагогах, театральных системах, актёрском мастерстве в жизни и на сцене, и не всегда доступной тайне радостного существования здесь и сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Из личного архива Алексея Красного Алексей Красный

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