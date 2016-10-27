Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком»
27 октября 2016
Передача III, в которой ведущий внезапно сталкивается с нехваткой воображения и фантазии, а гость — кандидат педагогических наук с многолетним опытом — пытается помочь, в том числе, попутно называя множество фамилий и умных слов. Кроме того, беседующие в мансарде задумываются о том, «высокий» ли жанр — научная фантастика, и почему нынешняя молодёжь вселяет оптимизм. Ещё разговор заходит про бессмертных птиц, микрофонное дерево и руны звёздного неба. Совсем уж очевидные сюжеты неочевидной литературы.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Из личного архива Сергея Модестова
Сергей Модестов в горах