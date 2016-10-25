Военный конфликт США с КНР, если он начнется сейчас, повлечет за собой огромные потери личного состава и нанесет значительный урон материально-технической базе США, однако после 2025 года благодаря развитию систем запрещения доступа, авианосного потенциала и авиации КНР Вашингтон уже не сможет добиться решающей победы на Пекином, сообщает Scout Warrior.

Иван Шилов ИА REGNUM Соперничество

К такому заключению пришли эксперты аналитического центра RAND Corporation, выпустившие доклад, в котором приводятся оценки возможного вооруженного столкновения между США и КНР. Особенно большую обеспокоенность вызывают последствия столкновения после 2025 года.

В случае конфликта, который может разгореться в результате эскалации кризиса, быстрой победы США добиться не смогут, а конфликт будет вестись до тех пор, пока население обеих стран не потребует прекращения кровопролития из-за огромного числа жертв. По оценкам центра, для этого потребуется потеря нескольких авианосцев и других крупных судов, поскольку потеря одного авианосца типа «Нимиц», на борту которого находится до 6 тыс. моряков и бойцов морской пехоты, станет большим ударом по живой силе и материально-технической базе США, чем все потери в войне в Ираке.

По прогнозам экспертов, такое столкновение станет демонстрацией значительной технической мощи каждой из сторон. При этом в случае конфликта будет нанесен удар по торговле, что негативно скажется на обеих странах, но больше всего на КНР.

В центре подчеркнули, что вероятность победы КНР невелика в войне с США, однако и США смогут одержать её с большим трудом и при больших потерях. Хотя основанная тяжесть ляжет на плечи военнослужащих и их семей, простым американцам также придется туго. Эксперты утверждают, что к 2025 году потери США могут быть от значительных до тяжелых, тогда как потери Китая будут также тяжелыми, однако в меньшей степени, чем прогнозировалось в 2015 году.

Это связано с тем, что технологии США все больше перестают быть передовыми. В частности, из-за развития систем запрещения доступа потенциальным противником США будет все сложнее добиваться превосходства.

Эксперты отмечают, что есть и хорошие новости, которые заключатся в том, что, во-первых, лидеры двух стран не стремятся начинать вооруженный конфликт, и, во-вторых, они побоятся ответного ядерного удара, поэтому превентивного ядерного удара нанесено не будет.