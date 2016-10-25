На сегодняшний день по всему миру существует целый спектр потенциальных угроз для США, который включает в себя напряженность вокруг островов в Южно-Китайском море, конфликт между Россией и Украиной, гражданские войны на Ближнем Востоке и многие другие. Для лучшего понимания этих вызовов и того, как они влияют на национальную безопасность США, Центр национальных интересов вместе с Институтом им. Чарльза Коха провел круглый стол, на котором затрагивалась тема того, какова наиболее серьезная угроза для внешней политики США, пишет Тед Эллис в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Политика США

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Джон Мирсхеймер из Чикагского университета не стал избегать смелых формулировок и назвал наибольшей проблемой то, что США преследуют «фундаментально ошибочную внешнюю политику». По его словам, Вашингтон сталкивается с проблемами по двум причинам. Во-первых, из-за того, что Белый дом считает, может занимать доминирующие позиции в мире и контролировать все, что происходит в каждом уголке мира. Мир, тем не менее, слишком велик, а национальные силы слишком прочны, чтобы США могли осуществить задуманное.

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Во-вторых, Вашингтон создает себе сложности тем, что в слишком большой степени зависит от трансформаций, то есть свержения правительств, которые считаются нелиберально-демократическими, и смены их на таковые. Так, США за последние 15 лет вмешались в значительное число конфликтов по большей части на Ближнем Востоке. Сторонники таких вторжений считают, что они необходимы для построения надежной демократической власти в таких странах, как Ирак и Афганистан. Однако, подчеркивает Мирсхеймер, США пытаются добиться безнадежной цели. Целая куча книг написана о том, что продвижение демократии по всему миру является крайне сложной задачей, а продвижение «под дулом автомата» вообще почти невозможно.

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Так почему же США продолжают следовать политике и стратегии, которые не смогли трансформировать военное могущество США в успехи на политическом поприще?

По мнению Юджина Гольза из Техасского университета, корень этой проблемы нужно искать в американском высокомерии. США, отмечает он, ошибочно полагали, что могут контролировать то, чем управлять оказались неспособны. Мирсхеймер поддержал Гольза, отметив, что складывается крайне странная ситуация, при которой Вашингтон по-прежнему считает, что может контролировать мир, несмотря на один вопиющий провал за другим.

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К дискуссии подключаются другие эксперты, предлагающие свое видение непростой проблемы. В частности Эндрю Басевич из Бостонского университета считает, что США необходимо понять, «кто мы и почему делаем то или иное», то есть сформировать понимание американской идентичности. Майкл Деш из Университета Нотр-Дам (штат Индиана) согласен с коллегой. Он утверждает, что это непонимание лежит в основе американской политической культуры. Американское высокомерие глубоко укоренилось в том, как американцы думают о себе и о мире.

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В свою очередь, Стивен Уолт из Гарвардского университета высказал еще одно мнение. Он задается вопросом, лежит ли в основе нынешней приверженности США ошибочной и вредной внешней политики «глубокая культура» или это связано с «тем аппаратом национальной безопасности, который мы [США] построили после Второй мировой войны».

Уолт считает, что верно последнее, поскольку до конца Второй мировой войны США не было интервенционистской страной. После же «мы построили огромную систему национальной безопасности, у нас появились базы повсюду», тогда как впоследствии оказалось, что оставить все это невозможно, даже несмотря на то, что первоначальная причина их постройки исчезла.

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