Дороги

Компанию «Укравтодор» (государственная служба, занимающаяся проблемами автотранспорта) теперь возглавляет земляк главы «Укрзализници» Войцеха Балчуна — бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши Славомир Новак. «Чувствую себя немного специалистом в этой области и думаю, что мой опыт и умение помогут в строительстве продуманной инфраструктуры вместе с вами», — прокомментировал журналистам чиновник своё вступление в должность.

Любопытно, что при новом главе «Укравтодор» может прекратить существовать в своём нынешнем виде, поскольку именно этого от поляка ждут и для этого его и нанимали: «Сегодня критично нужна децентрализация дорог и, соответственно, ликвидация «Укравтодора» как центральной организации. То есть там сейчас работает 25 тыс. человек. Из этого количества нужно 20 тыс. вакансий раздать областям, в центральном аппарате оставить 2−3 тыс. и еще около 2 тыс. пустить обслуживать дороги госзначения», — прокомментировал для издания «Сегодня» новое назначение бывший директор департамента стратегического развития дорожного хозяйства Мининфраструктуры Роман Хмиль.

«Назначение Славомира Новака обеспечит системное восстановление украинских дорог и повысит профессиональный уровень «Укравтодора»… «Укравтодор» требует достаточно серьезных знаний, в том числе международных. Наша позиция заключается в том, что на Украине должны быть созданы качественные автомобильные дороги, автобаны, которые будут объединять нас со странами Европы, подчеркивать наши логистические возможности, и поэтому профессиональный уровень «Укравтодора» надо повышать», — заявил, в свою очередь, премьер Гройсман.

«Я не маг, не ждите от меня чудес. Дороги не строятся быстро. Нужно реформировать систему, делать ее прозрачной, нужно начать строительство… Дороги в очень плохом состоянии, и я это знаю. Нам нужно время», — ответил главе правительства сам Новак.

Балчун и Новак — не только земляки. Фактически, первый обязан новому главе «Укравтодора» карьерой, ведь именно Новак в своё время руководил процессом приватизации государственных железных дорог в Польше. Со своего поста пан Новак ушёл в 2013 году со скандалом: журналисты обвинили его в укрывании от декларирования часов Ulisse Nardin стоимостью 5,5 тыс. долларов. Однако часы — лишь то, что удалось доказать: слухи о тесном общении экс-министра транспорта с бизнесменами, получавшими крупные подряды по линии министерства, остались недоказанными.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Евгений Барах в эфире «5 канала» уточнил, какое именно количество автодорог будет качественно отремонтировано к концу текущего года: «Общая цель — достичь количества 1700 километров дорог действительно нового качества, отстроенных по новым технологиям: это и капитальный ремонт за счет средств международных финансовых организаций, и текущий средний ремонт за счет средств областных бюджетов». Судя по тому, что ремонт было запланировано провести на 1328 км, ещё 372 км — дороги новые. Однако по состоянию на середину октября ремонт завершён только на 612 км. Т. е. даже если допустить, что к концу года все новые дороги будут построены, план Евгения Бараха, скорее всего, будет не выполнен. На сколько — зависит от ударного труда в оставшиеся 2 месяца. Основная причина задержек — перебои в финансировании. «Когда ты не понимаешь, сколько тебе денег дадут, дадут ли все, сейчас или потом, или вообще вдруг решат не дать, то сложно что-то делать», — жалуется журналисту издания «Новое время» советник по коммуникациям «Укравтодора Татьяна Цыба.

Как стало известно со слов народного депутата Украины Юрия Соловья (Блок Петра Порошенко), ещё одна причина задержек со строительством и ремонтом дорог — уже известный дефицит вагонов «Укрзализници»: «Я готовил обращения… что этот руководитель срывает строительство дорог, особенно на западе Украины, путем непоставки вагонов. В частности для строительства дороги Р-24 было заявлено для подачи 1 тыс. вагонов, а было подано 115 вагонов, и такая ситуация в целом по Украине». На это обстоятельство депутат обратил внимание премьер-министра Украины Владимир Гройсмана во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

«Конечно, нужно не только строить дороги, но и содержать их, поэтому вопрос весовых комплексов набирает вес, так как все то, что сделано сегодня, может быть уже в скором времени разрушено, так как перегруженный автотранспорт фактически уничтожает дорожное полотно. Поэтому до конца года будет закуплено порядка 78 комплексов, которые призваны бороться с таким явлением», — заявил уже сам Гройсман на заседании правительства. Таким образом в правительстве решили ускорить закупку весовых комплексов — ранее она планировалась только на март следующего года.

Железная дорога

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об обысках в «Укрзализнице». «Проводится совместная операция ГПУ, СБУ и НацПолиции по документированию преступлений, связанных с поставкой «Укрзализнице» кабельно-проводниковой продукции ненадлежащего качества по завышенным ценам. Только во время одной закупки нанесен ущерб на 23,8 млн грн», — отметил он. Между тем, только у подозреваемого, которого Луценко назвал организатором преступной схемы, изъято 1,5 млн долл.

Реформы на украинской железной дороге продолжаются. После отказа от перьевых подушек и занавесок на железнодорожном транспорте прекращают использовать русский язык: «Никакого русского языка не должно быть. Это не только вопрос употребления государственного языка — это вопрос самоуважения, в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны придерживаться украинского или английского языков», — цитирует пресс-служба Мининфраструктуры своего главу Владимира Омеляна. Дата окончательной дерусификации (и десоветизации, где она ещё не завершена) — 1 декабря.

Во время совещания с главами облгосадминистраций глава Мининфраструктуры предупредил их о том, что тарифы на проезд в электропоездах придётся повышать, либо электричек не останется вовсе: «Не может быть такой ситуации, когда мэры городков или районов не согласовывают повышение тарифов, потому что это будет мешать их политическому имиджу. Будем говорить откровенно, в такой ситуации электрички просто исчезнут в ближайшие годы как класс». Кроме того, министр предупредил, что скорее всего льготы не проезд в электричках придётся монетизировать.

С другой стороны, в интервью журналисту информагентства УНИАН министр заявил, что в ближайшее время тарифы на грузовые и пассажирские (междугородние) перевозки, повышаться не будут: «Я не вижу оснований для пересмотра железнодорожных тарифов в следующем году. Мы договорились, что это последнее повышение грузовых тарифов в этом году, что сгенерировало дополнительные средства для компании… Но вопрос о том, хотим ли мы ездить в старых вагонах, как сейчас, или в таких, которые существуют в Европе. Если мы хотим такие же поезда, которые курсируют в Европе, то, соответственно, они стоят так, как в Европе». По его словам, вначале необходимо сделать прозрачным тариф, а уж затем говорить о его повышении. Однако стоит отметить, что в случае с «Укрзализницей» фраза «сделать тариф прозрачным» фактически означает прекратить субсидирование пассажирских перевозок за счёт грузовых. И как только это будет сделано, вопрос их повышения встанет сам собой, даже без закупки новых европейских поездов.

Войцех Балчун анонсировал получение «Укрзализницей» двух кредитов от ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 300 млн евро. Они утверждает, что кредитные средства будут потрачены на электрификацию одного из ж/д направлений. Кроме того, глава компании рассказал об ожидаемых финансовых итогах деятельности «Укрзализници». Несмотря на ожидаемый общий доход в размере 70,4 млрд грн, компания получит убыток в размере 4 млрд грн. «Стратегически важные предприятия не могут находиться в том состоянии, в котором они находятся сейчас. Например, «Укрзализница». Сейчас туда пришел современный и профессиональный менеджмент. Но компания-миллиардер находится за чертой нищеты из-за коррупционных схем на закупках, ремонтах и так далее», — объясняет это Владимир Гройсман

Что же, в ближайшее время появится прекрасная возможность если не побороть, то хотя бы уменьшить количество упомянутых неприглядных фактов. Депутат Рады Александр Вилкул, ранее критиковавший главу компании за непредоставление вагонов металлургам (из-за чего у тех срываются контракты с европейскими заказчиками), обратился к Балчуну с предложением создать временную следственную парламентскую комиссию, которая займётся расследованием деятельности Укрзализници». Тот, в свою очередь, эту инициативу поддержал.

В целом же для характеристики состояния компании вполне можно использовать фразу «между Сциллой и Харибдой». Так, структурное подразделение «Укрзализници» — Дарницкий вагоноремонтный завод — отменил 3 тендера на закупку 350 полувагонов. Тех самых, в которых сегодня нуждаются металлурги, дорожники, производители гипсокартона и все, кто в последнее время жаловался на недостаток вагонов. Причина отказа — для участия в тендере были поданы заявки от менее чем 2 компаний. В результате коррупционные риски предупреждены, но вагонов по-прежнему нет.

Глава Одесской области Михаил Саакашвили в своём Facebook написал о том, что в ближайшее время Украина начнёт строительство железнодорожной колеи Одесса-Кишинёв в обход Приднестровья: «…главным решением сегодня было поддержать строительство железной дороги в обход Приднестровья, через Одесскую область, по направлению Молдовы и Румынии. Еще в прошлом году одним из первых моих распоряжений было подготовить проект этой дороги, а сейчас вместе с Укрзализницей начинаем его строить».

Проекту уже действительно как минимум год — пресс-служба «Укрзализници» заявила о нём ещё в октябре 2015 года. Начало работ было запланировано на лето текущего года. Однако речь идёт не о новом маршруте, а о восстановлении старого. В 1999 году использование этой ветки, ввиду аварийного состояния, было прекращено. А сама она — даже частично демонтирована. Вряд ли за 17 лет её состояние улучшилось, а потому «Укрзализнице» для удовлетворения амбиций Порошенко и Саакашвили по блокаде Приднестровья, придётся не только восстановить демонтированный 20-километровый участок, но и основательно вложиться в починку всей ветки. Это особенно показательно на фоне озвученных выше убытков компании и рассуждений главы профильного министерства о прозрачности тарифа.

Аэропорты

Украинские аэропорты продолжают хвастаться увеличением пассажиропотока. За 9 месяцев 2016 года он составил уже 9,65 млн чел (+1,4 млн чел к аналогичному периоду 2015 года). Любопытно, что растёт не только международный, но и внутренний пассажиропоток, причём даже более быстрыми темпами — на 27,7% больше пассажиров воспользовалось внутриукраинскими рейсами. Практически каждый восьмой пассажир (1,2 млн) летает внутри Украины. ⅔ всего пассажиропотока обслужил аэропорт «Борисполь».

Правительство будет развивать Одесский аэропорт, в его реконструкцию решено вложить 1,5 млрд грн, 200 млн из которых Одесса получит уже в 2016 году.

Корпорация Boeing обратилась к правительству Украины, поскольку нуждается в запасном аэродроме в нашем регионе. «В Киеве компания Boeing обратилась к «Украэрорух» за тем, чтобы им подобрали запасной аэродром. Им нужна под грузовые самолеты Boeing взлетно-посадочная полоса длиной 3 километра и шириной 45 метров. Поэтому они рассматривают два аэропорта — это Львов и Херсон», — рассказал журналисту Укринформ председатель постоянной комиссии Херсонского областного совета по вопросам управления объектами коммунальной собственности, архитектуры, строительства и транспорта Юрий Рожков. Чиновник отмечает, что, скорее всего, в Boeing выберут Херсон — во Львове рядом с аэропортом многоэтажная застройка.

Служба безопасности Украины на днях подложила знатную свинью правительству, озабоченному развитием авиатранспорта и привлечением на Украину лоукостеров. Компания «Белавиа» распространила пресс-релиз, из которого стало известно об инциденте с рейсом В2−840 компании по маршруту Киев-Минск: «За 50 километров до входа в воздушное пространство Республики Беларусь командиру воздушного судна поступило указание от диспетчера управления воздушного движения районного центра «Киев», входящего в государственное предприятие обслуживания воздушного движения «Украэрорух», о немедленном возврате в аэропорт вылета без объяснения каких-либо причин. Также было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители». В СБУ попытались опровергнуть угрозы применить силу, однако авиакомпания заявила, что располагает записью разговора пилота с диспетчером. Причиной возврата стало желание СБУ пообщаться с одним из пассажиров рейса, журналистом Арменом Мартиросяном.

Адвокат Ярослав Гришин в эфире «Голоса столицы» отмечает, что угрожать истребителями пассажирскому авиалайнеру — незаконно в любом случае. «Если такие угрозы прозвучали, то это не в компетенции, безусловно, диспетчера или сотрудника СБУ, априори так поступать нельзя, потому что у нас никаких военных действий сейчас нет, и с Белоруссией мы не находимся в статусе какого-то конфликта», — подчеркивает он. Также юрист допускает массовый иск от пассажиров данного авиалайнера против Украины. «Любой из пассажиров, если у него сорвалась сделка определенная, или другие негативные последствия произошли в результате того, что задержали на некоторое время рейс, то можно и необходимо требовать компенсацию ущерба от украинской стороны… В Европе такие иски не редкость».

Порты

Десоветизация на Украине проходит не только на железной дороге. На днях очередной украинский порт сменил название. Специализированный морской порт «Октябрьск» теперь носит название «Ольвия» (название древнегреческой колонии на территории Николаевской обл. Украины). Как сообщалось ранее, морской порт «Ильичёвск» был переименован в «Черноморск».

Интерес делегации королевства Нидерланды к порту «Ольвия» и Херсонскому МТП, о котором уже сообщалось, не прошёл для них даром: украинские СМИ сообщают о том, что на обоих объектах производится усиленная подготовка по их сдаче в концессию. Как ожидается, произойдёт это уже в следующем году. Пока же Мининфраструктуры проводит конкурс на подготовку предпроектной документации, а депутаты ВР рассматривают законопроект о концессии, поскольку на данный момент такого механизма распоряжения государственной собственностью в украинском законодательстве нет. Почему в министерстве решили начать именно с этих портов? «Это самые простые объекты для передачи в концессию: порты — государственная собственность, там нет частных стивидоров и фактически нет арендных отношений», — объяснил профильный министр Владимир Омелян в комментарии журналисту портала «Дело».

При этом «Ольвия» следует общей тенденции портов Украины — в спешном порядке готовит мощности по перевалке зерновых (планируется сооружение 3-х терминалов общей мощностью 5 млн тонн/год). В порту учитывают проблемы украинских железнодорожников, поэтому планируют, что доставка зерна в порт будет осуществляться по Днепру. Тем более что и собственная железнодорожная инфраструктура у портов не в лучшем состоянии и не может похвастать пропускной способностью.

Статистика

Как сообщает Госстат Украины, суммарная перевозка грузов всеми транспортными предприятиями Украины за январь-сентябрь 2016 года составила 453,8 млн тонн. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показали все виды перевозок, кроме железнодорожного транспорта (падение на 1,4%, до 253 млн тонн). Что логично, учитывая ситуацию с вагонами. Соответственно, сильнее всего выросли автомобильные перевозки — как альтернатива ж/д транспорту (+14,8%, до 112,6 млн тонн).

Перевалка контейнеров через контейнерные порты Украины в январе-сентябре 2016 года выросла на 101 тыс TEU — с 353 до 454 тыс штук. Прирост фиксируется в обоих направлениях (экспорт и импорт). А вот общий грузооборот украинских портов сохраняет тенденцию к падению. В сравнении с январём-сентябрём 2015 года он сократился на 9,5% — до 96,7 млн тонн. Такие данные предоставила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

В указанный период существенно изменилась структура экспорта в портах. Доля аграрной продукции выросла на 1,3 млн тонн (до 26,8 млн тонн), в то время как доля руды упала почти на 5 млн тонн (до 26 млн тонн). Учитывая, что спрос на украинскую руду есть и довольно устойчивый, большую часть этих 5 млн тонн можно отнести к «достижениям» железнодорожников.

Кроме зерновых, до 3,2 млн тонн выросла также перевалка подсолнечного масла (+0,5 млн тонн). Перевалка нефти выросла почти вдвое, однако это объясняется её изначально малыми объёмами: со 156 до 300 тыс тонн.

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