Устоявшееся мнение о том, что вторжение в Великобританию в 1940 году остановили пилоты ВВС страны, ошибочно, поскольку, отдай Гитлер приказ о начале захвата Британских островов, ни ВВС, ни ВМС, ни армия островного государства не смогли бы противопоставить Вермахту ничего, пишет Дэвид Экс в статье для War is Boring.

imgur.com Дым поднимается за Тауэрским мостом во время первой массовой бомбардировки Лондона в сентябре 1940 г

Автор отмечает, армии Великобритании и союзников, подвергаемые в конце мая — начале июня 1940 года ударам сухопутных и военно-воздушных сил нацистской Германии, были вынуждены эвакуироваться из Франции. Из Дюнкерка спаслись 338 тыс. солдат, оставивших немцам 2,3 тыс. артиллерийских и 500 противотанковых орудий, 600 танков, 64 тыс. других передвижных средств.

Брошенная в техника армии Великобритании в Дюнкерке. 1940

Это составляло почти половину тяжелого вооружения Соединенного Королевства, поэтому на протяжении следующего года британская армия оказалась бессильной защищать Британские острова, как полагали Гитлер и его высшее командование, начавшие подготовку планов для вторжения — операцию «Морской лев».

Но планам нацистов помешали пилоты ВВС Великобритании, нанесшие такой тяжелой урон немецкому Люфтваффе — Берлин потерял около 2 тыс. самолетов, 2,6 тыс. пилотов и членов экипажа, при этом потери Лондона составили 1,6 тыс. летательных средств, — что Гитлер был вынужден отменить вторжение.

Это распространенное мнение — как и большое число других убеждений относительно «Морского льва» — ошибочно. По данным Роберта Форчика, автора книги «Мы маршируем на Англию» (We March Against England), немцы могли создать плацдарм в Великобритании уже к концу 1940 года.

Wereon План операции

Прежде всего потому, что оборона воздушного пространства Великобритании в середине 1940 года не имела решающего значения в замедлении вторжения, поскольку вторжение на зависело от превосходства Люфтваффе в небе. Неожиданное ночное морское вторжение Германии, в котором участвовали бы эсминцы, баржи и рыболовные лодки, могло бы пройти прям под носом у британских ВВС. Форчик отмечает, что в случае начала вторжения авиация Соединенного Королевства оказалась бы неспособной остановить наступление немецких войск. Не была авиация Лондона и сдерживающим фактором, остановившим планы Берлина.

Невелики были шансы остановить «Морского льва» и у ВМС страны. Так, к концу сентября 1940 года — сроку, который немцы считали последним для начала операции, — в территориальных водах Великобритании находилось всего пять из 14 кораблей первого ранга страны. Командующий ВМС Великобритании адмирал Чарльз Форбс опасался, что эти корабли могут быть подвергнуты бомбардировкам со стороны Люфтваффе в Ла-Манше, поэтому Лондон полагался преимущественно на эсминцы и легкие суда при поддержке нескольких крейсеров для противодействия любому вторжению. Форбс считал, что армии и ВВС хватит для остановки наступления Германии.

Солдат из Королевских военно-воздушных сил Британии

Впоследствии Лондон убедил Форбса направить один старый линкор на оборону против вторжения, однако в случае нападения ему потребовалось бы несколько часов для того, чтобы прибыть на место сражения.

План ВМС Соединенного Королевства в случае начала наступления состоял в том, чтобы направить 40 эсминцев и четыре крейсера двумя группами для удара по десантной группе с востока и запада. Однако прежде чем корабли Великобритании смогли бы войти в соприкосновение с немецкими войсками, им предстояло подвергнуться нападению с воздуха, а также пройти через минные заграждения. Это предстояло сделать в ночных условиях, при том, что Берлин планировал направить четыре тяжеловооруженные флотилии. Хотя дела у подводных лодок Соединенного Королевства и были бы лучше, шансы надводного флота остановить вторжение были крайне малы.

Армия страны также не была готова противостоять высадке сил Вермахта через полгода после Дюнкерка, поскольку ей не хватало ни тяжелого вооружения, ни подвижного транспорта. Армия Великобритании также следовала устаревшей концепции, более подходящей для Первой мировой войны.

Более того, из-за провального вмешательства во Франции погибло очень большое число молодых офицеров, поэтому во многих подразделениях не хватало подготовленных командующих. В связи с этим такие подразделения вряд ли смогли бы выработать новую тактику в случае высадки немцев.

Таким образом, если ни профессионализм ВВС Великобритании, ни планы ВМС, ни армия не могли остановить наступление, тогда почему Германия не захватила Британские острова? Простой ответ на этот вопрос — Советский Союз. Гитлер отложил на неопределенный срок операцию «Морской лев», для того чтобы направить ресурсы на захват СССР, где впоследствии погибнут миллионы немцев, и который станет причиной падения Третьего рейха.

Более сложный состоит в том, по мнению Форчика, что Гитлеру было проще отложить операцию, чем заставлять спорящих друг с другом командующих сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил работать вместе над столь сложной операцией, как высадка с моря.