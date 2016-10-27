



Иван Шилов ИА REGNUM Шипы Свободы

11 сентября 2001 года, в день террористической атаки на США, власти этой страны издали распоряжение о запрете свободного доступа к Статуе Свободы, установленной на небольшом островке в Верхней Нью-Йоркской бухте. Опасения, что этот колосс станет одной из мишеней террористов, выглядели очень оправданно: Статуя Свободы является символом США куда в большей степени, чем башни-близнецы и даже Пентагон. Впрочем, мало кто знает, что «Свобода, озаряющая мир», появилась в США после того, как от нее отказались египтяне. Правда, в версии для мусульманского мира в названии статуи не было слова «свобода» — она называлась «Свет Азии». Общей была сама идея — факел, воздетый над головой скульптуры, который озарял некий путь.

Фредерик Огюст Бартольди. 1880 год

Путь этот, по замыслу авторов, был связан с европейскими ценностями, с идеями просвещения. Правитель Египта Исмаил-паша, который в 1860-х годах вел переговоры с французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди, был известен своим стремлением сделать свою страну частью Европы. Получивший прекрасное образование во Франции, хедив Египта и Судана выделял большие средства на народное образование и повсеместное открытие школ.

С экономической точки зрения главное, что произошло в период правления Исмаил-паши, — завершение строительства и открытие в 1869 году Суэцкого канала, важнейшей логистической артерии, позволявшей осуществлять судоходство из Европы в Индийский океан без необходимости огибать весь африканский континент.

Так вот именно на входе в Суэцкий канал со стороны Средиземного моря, в Порт-Саиде, и планировалось установить статую девушки с факелом в руке. Наверное, там бы она в итоге и появилась, однако Исмаил-паша, существенно потратившийся в связи с выплатой неустойки «Всеобщей компании Суэцкого канала» (84 млн франков) и организацией роскошной церемонии официального открытия канала (28 млн франков) счел, что создание скульптуры слишком обременительно для бюджета.

Прошло несколько лет, и Франко-американский союз принял решение подарить США в 1876 году, к столетию Декларации независимости, «озаряющую» статую Бартольди, который в те времена был, пожалуй, самым известным скульптором Франции.

Эдвард Моран. Открытие Статуи Свободы. 1886

Специалист по истории очень юной тогда еще Америки, депутат французского Национального собрания Эдуар де Лабулэ, которого в нынешних терминах можно назвать либертарианцем, в 1871 году убеждает Фредерика Бартольди посетить США и самостоятельно выбрать место для установки скульптуры. Конечно, французский скульптор не мог знать, что на острове Эллис, который расположен совсем недалеко от острова Бедлоу (именно этот островок он и выбрал в качестве места установки своей статуи), почти через 20 лет, в 1892 году, будет построен первый пост Иммиграционной службы, и все прибывающие в Америку за лучшей долей будут проплывать мимо его статуи. Именно она, «озаряющая мир», будет встречать тех, кто через несколько минут окажется на «Island of Hope, Island of Tears»…

Желание Бартольди воздвигнуть статую на острове Бедлоу понятно: он находится в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка, и пройти мимо него, следуя в Нью-Йорк морским путем, было невозможно.

Первая полоса газеты «Frank Leslie's Illustrated Newspaper» от 13 июня 1885 года

Впрочем, подарить статую именно к столетию принятия Декларации независимости не получилось. В тот год, в 1876-й, в Америку привезли лишь правую руку с факелом. Сначала она экспонировалась на Всемирной выставке в Филадельфии, а затем ее установили в Мэдисон-сквере в Нью-Йорке. Завершить и установить статую не представлялось возможным еще почти десять лет. Были финансовые проблемы, причем как во Франции, где изготавливалась статуя, так и в Соединенных Штатах, которые должны были подготовить пьедестал высотой почти в 47 метров. Средства собирали по обе стороны Атлантики, но не теми темпами, которые планировались. Так, первый камень в основание пьедестала был заложен лишь 5 августа 1885 года, когда 214 ящиков с 350 частями статуи уже несколько недель находились в Нью-Йорке.

В августе 1884 года был заложен фундамент пьедестала Статуи Свободы

Строительство пьедестала завершилось в апреле 1886 года, после чего четыре месяца понадобилось для сборки и установки самой статуи. Ее части были отлиты из норвежской меди, они крепились на специальный стальной каркас, в проектировании которого участвовал Гюстав Эйфель, позднее создавший в Париже знаменитую башню.

Пластина «Новый Колосс» на пьедестале Статуи Свободы

Торжественное открытие статуи состоялось 28 октября 1886 года. Церемонию возглавил президент-демократ Гровер Кливленд. Для него это был первый президентский срок. Через два с половиной года после открытия статуи он вновь участвовал в президентских выборах и набрал большинство голосов избирателей, но в палате выборщиков голосов оказалось больше у его соперника Бенджамина Гаррисона. Еще через четыре года, в марте 1893-го, Кливленд вновь был избран президентом. Он единственный в США глава государства, который имеет два порядковых номера — 22-й и 24-й президент.

Открытие Статуи Свободы. 28 октября 1886 года

Открытая им Статуя Свободы вряд ли бы стала столь ярким символом Америки, если бы не созданный при 23-м президенте Бенджамине Гаррисоне пост Иммиграционной службы на острове Эллис, расположенном в полутора километрах от острова Бедлоу. Огромный поток иммигрантов, прибывающих в США морем, видел на своем пути Статую Свободы. Именно эта красивая, стильная, огромная — почти стометровая с учетом пьедестала — скульптура встречала их первой, олицетворяла собой надежду, ту самую «американскую мечту», к которой стремились бедные выходцы из Старого Света и стран Азии.

Несколькими часами позже их встречали уже иммиграционные офицеры, которые и решали судьбу вновь прибывших. Как свидетельствуют документы, около 20% прибывших до американской мечты не допускались по различным причинам, чаще всего медицинским, но иногда и по политическим — некоторое время они содержались на острове, откуда их при первой же возможности выдворяли из США.

Иммигранты на палубе корабля, проходящего мимо Статуи Свободы. 1887

Большинство получивших разрешение на проживание в Америке обязаны были тут же купить билет на поезд, который отходил с острова в глубь континента. При этом обосновываться в Нью-Йорке почти никому не разрешалось, следовало уезжать в любой другой населенный пункт.

За все время существования иммиграционного поста на острове Эллис с 1892 по 1924 годы через него прошли более 12 млн человек. Самым насыщенным стал 1907-й, когда в страну прибыли 1 004 756 человек, а за день 17 апреля 1907 года через пункт прошли рекордные 11 747 иммигрантов.

В рекламных проспектах музея, который сейчас работает на острове, сказано, что 40% нынешних граждан США являются потомками тех, кто прибыл в страну в годы этой миграционной волны. Для американцев остров Эллис — священная земля, а Статуя Свободы — священный символ.

100-я годовщина Статуи Свободы. У пьедестала — огромный тор в виде флага США

Поэтому неудивительно, что руководство страны сочло, что террористы в сентябре 2001 года или позднее предпримут атаку на этот символ. Лишь в конце года туристам разрешили посещать остров, с рядом ограничений можно было подняться на пьедестал, в саму статую и на ее корону стало можно подниматься только спустя несколько лет. Сейчас на посетителей острова и статуи распространяются ограничения, в том числе личный досмотр, аналогичный проверке безопасности в аэропортах.

В современном мире американские символы очень неоднозначны, и в некоторых странах Голливуд, кока-кола, долларовая купюра, статуя Свободы символизируют в лучшем случае общество потребления, в худшем — натурального военного врага.

Кукрыниксы. Позиция американской свободы. 1962

В 2013 году молодой сирийский художник Таммам Аззам, который работает в жанре так называемой «гибридной» живописи, создал любопытную работу, которую в разных источниках называют по-разному: «Свобода для Сирии» или «Свобода в руинах». Эта работа, как и целый ряд других работ художника, «накладывает» выдающееся произведение искусства «прогрессивной европейской цивилизации» на сирийскую действительность. А действительность эта хорошо известна — в этой стране идет самая настоящая война. Якобы ради свободы. Но сейчас «свобода» эта выглядит так, как изобразил Аззам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Факел

… Финальные кадры «Планеты обезьян» режиссера Франклина Шеффнера шокировали, пожалуй, в свое время всех зрителей этого фильма. Загадка странной планеты вдруг неожиданно была разгадана, и разгадку эту символизировала Статуя Свободы. Разрушенная, осевшая, она все также держала над собой факел, все также озаряла мир, в котором, впрочем, никакой американской мечты уже не существовало.