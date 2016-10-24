



Александр Горбаруков ИА REGNUM Вверх или вниз?

В речи, произнесенной в Геттисберге, кандидат Республиканской партии анонсировал ряд решений, которые он обещал провести в течение первых 100 дней после вступления в служебные обязанности, в том числе и о пограничном контроле и о создании рабочих мест.

100 дней — явная отсылка к спасительному протекционистскому плану Франклина Рузвельта по выходу из Великой депрессии 1930-х годов. Тогда, в начале 1930-х, Рузвельт избирался на пост президента и уже тяжело страдал от полиомиелита — ему пришлось даже пойти на хитрость и предоставить избирателям справки от врачей и многие страховые компании США показательно застраховали смелого кандидата с неутешительным диагнозом с риском для своего кошелька — на очень крупные суммы ‑ и предъявили полисы общественности (мол не так уж кандидат и болен), потому что поверили в него, и не напрасно — Рузвельт стал великим политиком.

Трамп бизнесмен. Он подготовил документ — понятный ему контракт, который и предложил подписать американскому народу. Хорошо это или плохо? — В политическом смысле такое бизнес-решение, все-таки, скорее смотрится выигрышно.

«8 ноября американцы будут голосовать и за этот план 100 дней, «чтобы восстановить процветание нашей страны и обеспечить честность нашего правительства», — язвительно цитирует The Hill программу Трампа.

Помощники Трампа объявили о речи в наспех организованной конференции с журналистами в пятницу вечером, и многие решили, что кампания просто ищет новые способы для привлечения внимания избирателей. Но не тут-то было."Это мое обещание вам, и если мы будем следовать этим контурам, у нас будет правительство от имени народа и для народа», — пообещал Трамп.

Еще недавно бывший госсекретарь Хиллари Клинтон мерялась с Трампом словами, а в предисловии к своей книге (написанной в соавторстве со своим потенциальным вице-президентом Тимом Кейном) заявила: «В течение этой кампании, мы изложили всеобъемлющее видение для нашей страны — построение экономики, которая работает для всех, а не только для тех, кто наверху; принципы работы с нашими союзниками и друг с другом, чтобы поддерживать безопасность нашего народа и силу нашей страны; и выковать сильное чувство американского единства, чтобы решать проблемы, которые возникнут перед нами. С этой целью мы выпустили более пятидесяти подробно описанных политических идей, по поводу всего: от ученичества до вируса Зика».

Но Трампа явно не особо интересует вирус Зика. Подробные «конкретные политические решения», описанные в книге Клинтон, резко контрастируют с лозунгами его кампании. Согласно сентябрьскому обзору Associated Press, «кампания Трампа опубликовала только семь политических предложений на своем сайте, в общей сложности — это чуть более 9000 слов. А «на страницах книги Клинтон освещаются вопросы, начиная с усилий по преодолению болезни Альцгеймера до реформ Уолл-стрит и реформы системы уголовного правосудия и ее кампания может похвастаться выпуском 65 программ, на общую сумму 112,735 слов», — пишется на официальном сайте Хиллари Клинтон — hillaryclinton.com.

Почти 113 тысяч… Трамп не может похвастаться таким количеством слов в программном документе. Его план достаточно четок и лапидарен.

Он состоит из 10 главных пунктов, которые Трамп, в стиле Мартина Лютера пока не прибил к воротам Капитолия, а всего лишь разместил на своем сайте:

Закон об облегчении налогов на средний класс и Закон об Упрощении : экономический план, направленный на рост экономики на 4% в год и о создании, по крайней мере, 25 миллионов новых рабочих мест за счет значительного сокращения налогов и вводимых упрощений, в сочетании с торговой реформой, нормативно-правовой помощью, а также со снятием ограничений на американскую энергию и сокращением налога для среднего класса.

: экономический план, направленный на рост экономики на 4% в год и о создании, по крайней мере, 25 миллионов новых рабочих мест за счет значительного сокращения налогов и вводимых упрощений, в сочетании с торговой реформой, нормативно-правовой помощью, а также со снятием ограничений на американскую энергию и сокращением налога для среднего класса. Закон об офшоринге : устанавливает тарифы, которые будут препятствовать компаниям увольнять своих американских рабочих, перебрасывать рабочие места в другие страны и отправлять свою продукцию обратно в США без уплаты налогов.

: устанавливает тарифы, которые будут препятствовать компаниям увольнять своих американских рабочих, перебрасывать рабочие места в другие страны и отправлять свою продукцию обратно в США без уплаты налогов. Закон об Американской энергии и инфраструктуре : Использует государственно-частное партнерство и частные инвестиции путем предоставления налоговых льгот;он призван стимулировать приток $ 1 трлн инвестиций в инфраструктуру в течение 10 лет.

: Использует государственно-частное партнерство и частные инвестиции путем предоставления налоговых льгот;он призван стимулировать приток $ 1 трлн инвестиций в инфраструктуру в течение 10 лет. Закон о выборе школ : дает родителям право направить своего ребенка в государственные, частные, обычные факультативные (public), специализированные, религиозные или домашние школы — по своему выбору.

: дает родителям право направить своего ребенка в государственные, частные, обычные факультативные (public), специализированные, религиозные или домашние школы — по своему выбору. Отмена и замена закона Obamacare : Полностью аннулирует Obamacare и заменяет его возможностью приобрести медицинскую страховку и через границы штатов, позволяет управлять средствами самим штатам — Medicaid. Реформы также «перерезают красную ленту» вопроса о применении и ускорению одобренияи лицензирования лекарств для больных на терминальной стадии.

: Полностью аннулирует Obamacare и заменяет его возможностью приобрести медицинскую страховку и через границы штатов, позволяет управлять средствами самим штатам — Medicaid. Реформы также «перерезают красную ленту» вопроса о применении и ускорению одобренияи лицензирования лекарств для больных на терминальной стадии. Закон о доступном уходе за детьми : позволяет американцам вычитать уход за детьми и престарелыми из своих налогов, побуждает работодателей предоставлять таким работникам преференции на местах, а также создает безналоговые сберегательные «счета по уходу» для молодых и пожилых иждивенцев, с соответствующими взносами для семей с низкими доходами.

: позволяет американцам вычитать уход за детьми и престарелыми из своих налогов, побуждает работодателей предоставлять таким работникам преференции на местах, а также создает безналоговые сберегательные «счета по уходу» для молодых и пожилых иждивенцев, с соответствующими взносами для семей с низкими доходами. Закон об иммиграции : строительство стены на нашей южной границе с полным пониманием того, что Мексика возместит Соединенным Штатам полную стоимость такой стены; устанавливает обязательный минимальный федеральный тюремный срок (2 года) за незаконное повторное проникновение на территорию США после предыдущей депортации, и 5-летний обязательный минимум за незаконное повторное проникновение для лиц с уголовным прошлым или после двух или более предыдущих депортаций; также реформы правил оформлений виз и повышение штрафов за «передержку» и обеспечение приоритета американцев в обеспечении рабочими местами.

: строительство стены на нашей южной границе с полным пониманием того, что Мексика возместит Соединенным Штатам полную стоимость такой стены; устанавливает обязательный минимальный федеральный тюремный срок (2 года) за незаконное повторное проникновение на территорию США после предыдущей депортации, и 5-летний обязательный минимум за незаконное повторное проникновение для лиц с уголовным прошлым или после двух или более предыдущих депортаций; также реформы правил оформлений виз и повышение штрафов за «передержку» и обеспечение приоритета американцев в обеспечении рабочими местами. Закон о восстановление безопасности местного населения : призван сократить рост преступности, наркоторговли и насилия путем создания целевой группы по вопросам вооруженных преступлений и увеличения финансирования программ, которые обучают и помогают местной полиции; увеличить ресурс для федеральных правоохранительных органов и федеральных прокуроров для устранения преступных группировок.

: призван сократить рост преступности, наркоторговли и насилия путем создания целевой группы по вопросам вооруженных преступлений и увеличения финансирования программ, которые обучают и помогают местной полиции; увеличить ресурс для федеральных правоохранительных органов и федеральных прокуроров для устранения преступных группировок. Закон о Восстановлении национальной безопасности : перестраивает вооруженные силы, сокращая бюджет оборонного сектора и перенаправляя средства на военный сектор в целом; обеспечивает ветеранов возможностью получать лечение или посещать частных врачей по своему выбору; защищает инфраструктуру США от кибер-атак; устанавливает новые процедуры для иммигрантов, чтобы удостовериться, что те, кто попадают в страну, поддерживают народ и ценности США.

: перестраивает вооруженные силы, и перенаправляя средства на военный сектор в целом; обеспечивает ветеранов возможностью получать лечение или посещать частных врачей по своему выбору; защищает инфраструктуру США от кибер-атак; устанавливает новые процедуры для иммигрантов, чтобы удостовериться, что те, кто попадают в страну, поддерживают народ и ценности США. Закон об отмывании от коррупции в Вашингтоне: вводит новые этические реформы, чтобы «осушить болото» и уменьшить разлагающее влияние «особых интересов"в политике США».

Все это вписывается в его концепцию «Закон и порядок» (Low and order). Конституционная поправка, предложенная Трампом, будет налагать ограничения на срок пребывания в должности для всех членов Конгресса. Она предполагает сокращение всех федеральных служащих (раздутого федерального штата), кроме военного сектора, общественной безопасности и здравоохранения, а так же введение пятилетнего запрета, препятствующего бывшим чиновникам Белого дома и Конгресса становится лоббистами после того, как они покинут государственную службу. Пожизненный запрет для чиновников Белого дома на лоббирование от имени иностранного правительства. Полный запрет для иностранных лоббистов на сбор денег для американских выборов. Трамп предлагает еще и отменить миллиардные платежи, предназначенные для программ в области изменения климата и для программ ООН, и использовать эти деньги, чтобы модернизировать американский водопровод и экологическую инфраструктуру.

Республиканец также назвал ряд законодательных мер, которые он будет дорабатывать с Конгрессом и которые передаст в него в течение первых 100 дней пребывания в должности. Особо подчеркнул он ревизию и возможное перезаключение соглашения о свободной торговле NAFTA, а также выход из него, если стороны не согласятся с новыми условиями США; выход из трансатлантического и транстихоокеанского торгового партнерства; и официальное признание КНР валютным махинатором.

Пообещал он и отменить указы Барака Обамы, принятые в обход Конгресса — прием беженцев и приостановку депортации; утвердить при участии Сената недостающего судью Верховного Суда; запретить федеральное финансирование так называемых городов-убежищ — населенных пунктов, где «закрывают глаза» на нелегальных иммигрантов; депортацию всех нелегальных иммигрантов, и если «страна происхождения» отказывается принимать их назад, ужесточение визового режима с такими странами.

Дональд Трамп также подчеркнул важность привлечения зарубежного капитала — только Тим Кук (глава американской корпорации Apple) держит около 230 млрд долларов в офшорах. По плану Трампа подобное Порто-франко он собирается создать и в США, где уплатив такую же налоговую ставку, которую ТНК платят в других государствах, эти деньги смогут «работать» во имя народа США.

На данный момент ангажированы почти все СМИ США, и по их данным"Трамп отстает от Клинтон» в большинстве национальных опросов. «22 октября Трамп добавил новые угрозы и повторно бичевал медиа-корпорации США, которые, как он говорит, прикрывают кампанию и помогают кандидату от демократов Хиллари Клинтон», — пишет издание TheHuffingPost.

«Они[СМИ] отчаянно пытаются подавить мой голос и голос американского народа», — сказал во время выступления Трамп. Трамп, по опросам общественного мнения, отстает от соперника Хиллари Клинтон еще и в очень важных 9 из 11 неопределившихся штатах (swing states), хотя он и вернул себе лидерство в штате Огайо, набрав три пункта за прошедшую неделю: 46,5 против 46 Хиллари Клинтон.

«Отставание Трампа в ключевых штатах особо заметно после нескольких весьма разрекламированных неудач, включая непристойные комментарии, которые недавно просочилась в прессу. В неопределившихся штатах с наибольшим количеством голосов в Коллегии выборщиков — Флорида (29), Пенсильвания (20), Огайо (18), Мичиган (16) и Северная Каролина (15) — Огайо рассматривается как некий флюгер-предсказатель того, как будут реагировать «колеблющиеся» учитывая их разнообразие», — пишет издание International Business Times.

«Сейчас мы оказались на той самой развилке дорог», — говорит Трамп. «Должны ли мы повторить ошибки, или мы выбираем веру, что существует великое будущее впереди, написанное для нас и для нашей любимой страны?.. Я прошу американский народ подняться над шумом и беспорядком американской политики и принять эту великую веру и оптимизм, который всегда был главной чертой американского характера».

«Трамп произнес все это в городе Геттисберге в штате Пенсильвания — месте, прославленном в 1863 году, когда президент Авраам Линкольна во время гражданской войны произнес знаменитую речь, в которой призвал страну объединиться во времена трудностей и разделения [Линкольн тогда обратился к принципам равенства, провозглашённым когда-то в Декларации независимости, а Гражданскую войну оценил по-новому: как борьбу за сохранение Соединённых Штатов, которая бы сопровождалась возрождением свободы]», — пишет TheHill.

Успеют ли американцы проникнуться чистотой и благостью замыслов хулигана, внезапно обретшего ясность мыслей и довольно грамотную программу? Не поздновато ли он облек свои разрозненные выкрики в октябрьские тезисы? — Поздновато. Осталось две недели. Уже понятно, что нас ждут одни из самых скандальных выборов в американской истории. И похоже, все не только ждут, но и жаждут скандала, причем крупного. Возможно даже с кровью. Нервы у всех на пределе, и даже самые умеренные издания заговорили о возможности всякого рода провокаций.