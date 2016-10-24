Кому в Казахстане выгодна победа Дональда Трампа? Почему армяне обиделись на Нурсултана Назарбаева? Где живут хитрые инопланетяне? Об этой и других темах, выбранных казахстанскими СМИ, в нашем еженедельном обзоре.

geralt Политик-инопланетянин

Ошибочка вышла!

Буквально на прошлой неделе, в обзоре казахстанских событий и прессы, ИА REGNUM отмечало, что Казахстан стали активно пугать Путиным. Причем пугают профессионально — с привлечением аналитиков, экономистов, политологов и прочих экспертов разных мастей на страницы ведущих американских изданий. Статьи эти потом массово распространяются в казахстанских СМИ и вызывают репостные судороги украинских интернет-порталов. Ну, или наоборот — сначала украинские порталы, а затем уже казахстанские. Но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Главное, что попытки устрашения продолжились и на прошедшей неделе. Правда, на сей раз страшные байки шли не из американского, а из европейского склепа.

К примеру, украинские и казахстанские интернет-порталы в массовом порядке перепечатали статью, опубликованную в газете «Le Echos». Ее автор — французский политолог Васили Жоанниде де Лотур. Забегая вперед, отмечу, что на сайте «Le Echos» этот материал уже отсутствует. Вместо него по ссылке открывается страница ошибки 404. Но французское слово уже разошлось по миру и пришло даже в казахстанские СМИ.

В статье под названием «Крым как вспышка российского экспансионизма» французский политолог предупреждает буквально все постсоветские страны: страшитесь коварства Путина! Особенно дагестанцы! Особенно каракалпакцы! Ну и остальные, наверное, тоже.

«Дагестан, который Россия попыталась аннексировать военным путем в 1996 году, снова может быть подвергнут атаке. Так же, как и Азербайджанская Республика. После смерти президента Узбекистана атакам России может быть подвергнута Каракалпакия. Затем Россия вполне может потребовать себе приграничные провинции Казахстана. Западный Казахстан, Атырау, Мангыстау, Актобе могут оказаться в зоне спровоцированных извне вооруженных конфликтов, что может сулить куда более кровавые столкновения, чем демонстрация силы на Украине», — прогнозирует де Лотур.

Стоит отметить, что причина удаления этого материала с сайта газеты «Le Echos», скорее всего, кроется в банальной неграмотности политолога. А то, что де Лотур неграмотен, заметили все, и в первую очередь — другие французские СМИ.

«Французский политолог Васили Жоанниде де Лотур, профессор Гренобльской школы управления (Франция) и Технологического университета Квинсленда (Австралия), специализирующийся в частности на «российской угрозе», показал свое полное незнание реалий постсоветского пространства. Де Лотур обвинил Россию в том, что она «в 1996 году попыталась осуществить преступную аннексию Дагестана, точно так же, как в 2014 году аннексировала Крым», — написал по этому поводу Le Courrier de Russie.

Кстати, в той же статье де Лотур рассуждает еще и о мотивах Путина: «Скорее всего, Владимир Путин недооценил упорство международного сообщества в украинском вопросе и влез в кризис с совершенно неопределенным результатом. Еще более вероятно, что он ждал острой напряженности вокруг Крыма с тем, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от других целей, таких как Приднестровье, Южная Осетия и Дагестан. Не исключено, что Владимир Путин выбрал Крым первым (понимая, что не сможет его аннексировать), потому что тот представляет собой ближнее зарубежье Европейского союза. Таким образом, он мог бы сосредоточиться на Кавказе, не привлекая к себе лишнего внимания. Мы получим подтверждение этого сценария, когда в Южной Осетии пройдет референдум», — пишет де Лотур.

Но в числе врагов Казахстана, как выяснилось, не только Россия. Часть прогрессивного человечества пытается предостеречь мир от тлетворного влияния Запада. Эти предостережения тоже перепечатывают казахстанские СМИ.

К примеру, президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе визита в Китай заявил, что пришло время «попрощаться» с Соединенными Штатами, которые использовали свое пребывание на Филиппинах исключительно для собственной выгоды. Свое выступление Дутерте в очередной раз подкрепил выражением «сукин сын», адресованным хозяину Белого дома.

Выступление Дутерте послужило поводом для статьи «Мир восстает против США», которую перепечатали некоторые казахстанские СМИ. Речь в этом материале идет о том, что «на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды, усиливаются антиамериканские настроения».

«В прошлом году эту тенденцию заметила социологическая служба Gallup — одобрение руководства США упало до рекордно низкого уровня. В Африке оно просто рухнуло с 85% в 2009 году до 59% в 2014-м. В Азии этот показатель и раньше был невысоким, но с 2013 по 2014 годы Америка потеряла сразу шесть пунктов, опустившись с 45% до 39%. Причем самые большие потери пришлись на бывшие советские республики Средней Азии. Казахстан сбросил сразу 28 пунктов одобрения, двузначное падение социологи зафиксировали в Киргизии и Таджикистане. «Все три страны остаются близкими к Кремлю и имеют долгую историю культурных и экономических связей», — пишет Gallup. С некоторой досадой американцы объясняют негативные тенденции кризисом на Украине, после которого возникла напряженность между США и Россией (…). Но времена изменились — сегодня можно не слушаться гневных окриков из Вашингтона. Филиппины нашли себе другого защитника, более лояльного и не менее богатого. И показали пример другим странам юго-восточной Азии», — говорится в статье Павла Шипилина.

Недовольство США в Казахстане, несмотря на такое падение, пока еще не заметно невооруженным глазом. Но, думается, это дело времени. Экономика республики переживает не лучшие времена. Правительство страны заинтересовано в привлечении инвестиций и укреплении торговых связей с любым государством, в котором есть деньги. И не очень хорошо, когда в эти взаимоотношения вмешиваются США, навязывая свои правила игры. А в том, что они вмешиваются, сомнений нет. И интервью посла Кубы в Казахстане Карлоса Вальдеса де ла Консепсиона подтверждает это.

«Америка выставляет санкции всем, кто с нами торгует. Дело в том, что американским компаниям запрещено сотрудничать с кубинскими даже в третьих странах, а компаниям третьих стран запрещено экспортировать в США продукцию кубинского производства или товары, содержащие кубинские компоненты. В США есть специальный департамент, который следит, куда идут деньги Кубы. Я, например, лично чувствую американскую блокаду, даже находясь в Казахстане. В настоящий момент мы не можем получить финансирование здесь, потому что все финансирование идет через третьи банки в Европе. Когда в США узнают, что какая-то транзакция в итоге идет на посольство Кубы, они замораживают такой счет. И Куба порой не может восстановить эти деньги», — рассказал кубинский посол казахстанской газете «Караван».

Карлос Вальдес де ла Консепсион не обошел своим вниманием и тему блокады Кубы. 26 октября в Генассамблее ООН будет принята 25-я резолюция по данному поводу. Кубинский посол отметил, что практически весь мир за снятие блокады, но США никак не реагируют на это.

«Основная цель США — поставить Кубу на колени через голод. Уже 24 раза мир проголосовал за снятие этих санкций, но правительство Америки не уважает это голосование. Оно идет против международных прав. Казахстан, кстати, все время поддерживает Кубу, каждый год голосует в ООН за снятие блокады, и эта поддержка для нас очень важна», — подчеркнул де ла Консепсион.

Чем обернется для Казахстана поддержка Кубы и снижение уважения к США — предположить трудно. Поскольку у Казахстана тесное партнерство не только с Россией, но и с тем же Китаем.

Дональд Трамп и все-все-все

Но не только США активно участвуют в жизни суверенного Казахстана. Оказалось, и обратное взаимодействие возможно. Насколько большой была, есть и будет помощь Казахстана США, станет известно после выборов американского президента. Напомню, одним из кандидатов в преемники Барака Обамы является известный бизнесмен республиканец Дональд Трамп. После того, как Трамп включился в президентскую гонку, компромат на него стал достоянием всей планеты. В этом потоке информации удалось выудить и несколько интересных сюжетов о связях Трампа с Казахстаном.

К примеру, американский Forbes на минувшей неделе обнаружил среди деловых партнеров магната Трампа миллиардеров-олигархов из бывших республик СССР. Причем не просто олигархов, а с характеристикой — «с сомнительной репутацией».

Среди них оказались члены небезызвестной в Казахстане евразийской троицы, известной также, как «Трио казахстанских олигархов».

Первым в списке партнеров Трампа значится Алиджан Ибрагимов — совладелец компании «Eurasian National Resources Corporation» (ENRC). По данным Forbes, Алиджан Ибрагимов связан с девелоперской компанией Bayrock, выступавшей стратегическим партнером Трампа. В частности при участии этой компании был построен отель-кондоминиум Trump SoHo в Нью-Йорке. Forbes оценивает состояние Ибрагимова в 1,9 млрд долларов (117,8 млрд руб.). В отношении него много лет велись следственные действия разными странами, однако обвинений ему не предъявляли. В настоящее время Великобритания ведет расследование по подозрению в коррупции в отношении принадлежащей «Трио» металлургической компании ENRC.

Вторым в списке числится Патох Шодиев — второй член «Трио казахстанских олигархов. В настоящее время Шодиев является гражданином Бельгии. По оценке Forbes, его состояние составляет 1,8 млрд долларов (111,6 млрд руб.).

Казахстанское «Трио» партнеров Трампа было бы неполным без Александра Машкевича. Он сейчас проживает в Тель-Авиве, являясь гражданином Канады. Состояние Машкевича Forbes оценивает в 1,9 млрд долларов.

«В конце 90-х его называли «хранителем тайной казны» Нурсултана Назарбаева. В начале 2000-х Машкевича, Шодиева и Ибрагимова обвинили в отмывании денег в Бельгии, где следователи заподозрили криминальное происхождение их богатств. В результате в США и Швейцарии изучили офшорные счета Назарбаева и других казахских чиновников, но дело было закрыто. Генеральный прокурор Казахстана назвал «Трио» крупнейшими инвесторами экономики страны», — говорится в публикации Forbes.

В список людей, стоящих за Трампом, угодил и сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, правда, исключительно по причине своих тесных связей с Машкевичем, Шодиевым и Ибрагимовым.

Но помимо троицы казахстанских олигархов есть еще одно звено, связывающее Трампа с Казахстаном — бывший министр по чрезвычайным ситуациям республики, экс-аким (мэр) Алма-Аты Виктор Храпунов, который сейчас находится в розыске по линии Интерпола в связи с обвинениями в мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток. Впрочем, этот факт никак не мешает Виктору Храпунову, который после своего бегства из страны сделался ярым оппозиционером казахстанской власти, спокойно жить в Швейцарии.

«Недвижимость, принадлежавшая компании Дональда Трампа, использовалась для отмывания денег дочерью Виктора Храпунова», — об этом со ссылкой на газету Financial Times сообщило «Радио Азатык» в статье под заголовком «Один из проектов Трампа финансировался «грязными деньгами» из Казахстана».

«В распоряжении Financial Times находятся копии документов, подтверждающие покупку трех квартир общей стоимостью 3 100 000 долларов (192,2 млн руб.) в высотном здании Trump Soho на Манхэттене в Нью-Йорке Эльвирой Кудряшовой, дочерью Виктора Храпунова. Представитель семьи Храпунова, как сообщает FT, не ответил на вопросы редакции, заявив, что бизнес семьи Храпунова ведется в полном соответствии со швейцарскими законами», — сообщает «Радио Азатык».

В общем, Трамп для Казахстана — практически свой. Несмотря на это, казахстанские политологи, в отличие от тех же олигархов, не хотели бы победы Трампа: не из-за скандалов с привязкой к Казахстану, но из-за России.

«Гипотетическая победа Дональда Трампа несет определенные проблемы для Казахстана, так как Москва будет это воспринимать как полный карт-бланш своей политики «собирания земель» на постсоветском пространстве без учета интересов своих ближайших соседей. Действия России в Украине и их негативные последствия для партнеров Москвы по ЕАЭС уже хорошо это продемонстрировали», — пишет казахстанский общественный деятель Досым Сатпаев в статье «Между «ослами» и «слонами».

Примечательно, что победе Хилари Клинтон, по мнению Сатпаева, в Казахстане тоже рады не будут, поскольку это усилит конфронтацию между США и Россией, что негативно отразится на многовекторной политике Назарбаева. Кроме того, Хилари Клинтон не раз выступала против ЕАЭС.

«Понятно, что это был выпад против Кремля, но вся проблема в том, что Акорда искренне считает ЕАЭС именно своим детищем, даже несмотря на явные проблемы в его развитии. Стоит ожидать, что с приходом Хиллари Клинтон в Белый дом внешняя политика США по отношению к ЕАЭС может еще больше ужесточиться. (…) Ряд аналитиков отмечают, что внешнеполитическая программа Клинтон, именуемая как «политика позитивных действий», включает такой элемент, как «перебалансировка», под которой имеется в виду усиление американского присутствия в тех регионах мира, где баланс сил смещается не в пользу США», — заключает Сатпаев, невольно напоминая о тех потерянных 28 пунктах уважения, о которых говорилось выше.

А к ЕАЭС в Казахстане действительно относятся весьма неоднозначно. На днях депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Бахытбек Смагул даже предложил учредить в стране новый праздник — День евразийской интеграции.

«Всем известно, что 29 мая 2014 года на нашей земле, в Астане подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Поэтому, чтобы пропагандировать идеи интеграции и объединения, также в целях закрепления Казахстана как автора идеи создания Евразийского союза, предлагаю учредить праздник «День евразийской интеграции», — заявил депутат.

Обида по-кавказски

Не все праздники хороши. И «День евразийской интеграции» может Казахстану вылезти боком. Основания для таких опасений имеются.

В прошлом обзоре мы писали, что Нурсултан Назарбаев отменил свои поездки в Ереван и Баку по причине простуды. Как только стало известно, что Назарбаев не поедет в Баку, в азербайджанских СМИ появились негативные статьи о месторождении Кашаган. И вот теперь выяснилось, что на казахстанского президента обиделись не только в Баку, но и в Ереване, поскольку Назарбаев не принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств.

«На мой взгляд, поведение, продемонстрированное президентом Казахстана Назарбаевым в день саммита ОДКБ в Ереване, его отсутствие является неуважением в отношении страны-организатора в лице Армении. И терпеть его дальше Еревану уж точно не следует. На мой взгляд, нам следует четко поставить пред руководством Организацией вопрос о недопустимости подобного поведения руководителя одной из стран-участниц и не уступать в этом ни на йоту», — это выдержка из статьи армянского политолога, руководителя Армянского института международных отношений и безопасности Степана Сафаряна. Статья так и называется «Взгляд из Еревана: Пришла пора корректирования ОДКБ собственных ошибок перед Арменией».

Понять недовольных армянских граждан можно: Назарбаев не приехал, из-за этого вопрос о назначении нового генерального секретаря организации — взамен Николая Бордюжи — был отложен. А ведь новым генсеком должен был стать представитель Армении. Плюс ко всему, отсутствие Назарбаева на саммите ОДКБ отметили и азербайджанские журналисты — традиционно с пользой для себя.

«Этот саммит, в отличие от предыдущих, запомнится очень многими неприятными моментами для властей Армении. К примеру, в Армении очень болезненно восприняли отсутствие на саммите президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Официально отсутствовал он по причине ухудшения состояния здоровья, но армянские СМИ тут же написали о том, что причина, из-за которой казахстанский лидер не смог поучаствовать в саммите, скорее всего, имеет признаки «дипломатической болезни». В Ереване не забыли о том, что именно Назарбаев настоял на отмене Евразийского саммита в Ереване, после апрельского обострения конфликта в Нагорном Карабахе, дабы, как считают они, «не сердить своих тюркоязычных друзей», — подзадоривают армян азербайджанские СМИ.

В общем, когда в товарищах согласья нет в ОДКБ — не будет его и в ЕАЭС. Может, и праздновать нечего?

Секретные материалы

Но предложение казахстанского депутата учредить праздник в честь евразийской интеграции по-человечески понятно. В Казахстане праздники любят все, в том числе и чиновники. А все потому, что они тоже люди, со своими слабостями и капризами. Были бы не людьми, а инопланетянами, может, и слабостей бы не было. Но среди казахстанских чиновников, равно как и депутатов, инопланетян нет! Доказано! Кем? Да вот казахстанским ученым и доказано.

И об этом на минувшей неделе сообщали многие казахстанские и российские СМИ.

Речь идет о биологе Тимуре Байсалове, который на протяжении 30 лет изучает тему внеземных цивилизаций. Байсалов уверен, что нас — людей — инопланетяне разводят, как баранов. На убой. При этом космические фермеры следят за нами денно и нощно с помощью… кошек.

К чести казахстанского биолога, он признается, что теория про кошек — не его авторства, а некоего Лобсанга Рампы. Но он смог ее развить так, что страшно становится. Насколько страшно — учены не уточняет. Но поясняет, что инопланетяне эти — скорее всего, рептилоиды, поскольку «у всех крупных кошек, включая рысь, зрачки круглые, а у маленьких кошек зрачки вытянутые, как у змей». Это, уверен Байсалов, оттого, что инопланетяне дали кошкам свои глаза-телекамеры.

Более того, биолог утверждает, что инопланетяне не только активно следят за нами из космоса с помощью кошачьих телетрансляций, но и живут среди нас под видом известных и знаменитых людей. При этом ученый уточняет, что среди казахстанских чиновников их нет. Видимо, они не настолько известны и знамениты.

На фоне этого открытия публикация в газете «Сарбаз», которая является официальным рупором Министерства обороны Казахстана, кажется довольно милой забавой. Хотя газета «Сарбаз» пишет о серьезных вещах — о том, как выжить, если не дай Бог, наступит зомби-Апокалипсис.

Для того, чтобы не посеять панику среди населения, «Сарбаз» ссылается в этом актуальном вопросе на опыт США.

«Возьмите по ножу на каждого члена семьи. Возьмите пистолет, калибр 9 миллиметров — самый распространенный, и побольше патронов и магазинов. Нужно постоянно импровизировать. Если у вас нет мозгов, держитесь кого-нибудь, у кого они есть», — даются нехитрые, но очень мудрые советы.

Стоит ли во время нашествия зомби рассчитывать на помощь казахстанской армии, в статье не уточняется.

… В общем, Казахстану не позавидуешь. С одной стороны «коварный» Путин, с другой — Белый дом в подвешенном состоянии, с третьей — обиженные азербайджанцы и армяне. И за всем этим следят кошки, завербованные рептилоидами из космоса. Плюс — угроза нападения зомби. Вот уж точно без многовекторной политики в таких условиях никак не обойтись!