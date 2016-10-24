Нынешняя предвыборная кампания в США нанесла внешней политике страны урон больший, чем любая другая президентская гонка, дав повод другим государствам обвинять США в двойных стандартах, пишет Пол Р. Пилар в статье для National Interest.

DWilliams Флаг США

Прежде всего это связано с тем отвратительным образом американской демократии, который складывается о США во многих странах мира. Более того, этому образу поспособствовало поведение Трампа, который выступил с нападками на основополагающие принципы американской демократии. Во-первых, кандидат-республиканец неоднократно заявлял своим последователям, что если он проиграет, то только из-за фальсификации выборов.

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Во-вторых, он угрожает посадить свою соперницу по президентской гонке Хиллари Клинтон.

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Из-за того, что такой образ США формируется в других странах, Белый дом лишается части своей мягкой силы, а те правительства, чья избирательная система подвергалась критике, с удовольствием эксплуатируют этот образ для того, чтобы отвлечь внимание от своих недостатков и обвинить США в двойных стандартах. В частности, как отмечает эксперт по Ирану Робин Райт, что СМИ страны одержимы выборным процессом в США, тема возможных фальсификаций получает особенно активное освещение в иранских СМИ.

Еще одним ударом по хорошо сформировавшейся внешней политике и тем людям, которые в ней разбираются, стал поток лжи, который способствует не только глупости, но и укоренения заблуждений относительно важных внешнеполитических вопросов. В частности, Трамп считает, что из-за соглашения с Ираном по его ядерной программа Тегеран сможет в будущем создать ядерную бомбу. Поскольку Клинтон не смогла ничего ему ответить на третьих дебатах, посыл Трампа навсегда останется в головах граждан США.

И внутриполитический и внешнеполитический вред, нанесенный нынешними выборами, сохранится и после их окончания, однако может произойти и обострение, что будет зависеть от реакции Трампа на свое поражение.

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И хотя начало гражданской войны маловероятно, ядовитая и полная разногласий внутренняя политика будет одним из вызовов, с которыми столкнется президент Хиллари Клинтон.

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