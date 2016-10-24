



Rita Willaert Северная Корея

Слишком знакомой стала ситуация, при которой КНДР проводит очередное ядерное испытание, а Вашингтон призывает к более жестким санкциям. Из-за её привычности возникает вопрос, можно ли считать новости о действиях Северной Кореей сенсационными. Однако в этот раз все по-другому, и после осуществленного 9 сентября подрыва ядерного заряда США нужно принять новый план действий по сдерживанию КНДР, пишет Александр Ким в статье для National Interest.

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Автор отмечает, что, по некоторым сведениям, новый заряд КНДР оказался мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, а его габариты удалось успешно сократить, для того чтобы он мог устанавливаться на баллистическую ракету. Если это так, значит Пхеньян успешно завершил создание своего ядерного оружия.

Особое беспокойство вызывает т то, что сентябрьскому испытанию предшествовали пуски баллистических ракет — один с подводной лодки и три наземного базирования. При этом одной из них была установлена система, позволяющая преодолевать защиту установок ПРО THAAD, которые Вашингтон планирует развернуть в Южной Корее.

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Из-за все большей угрозы, исходящей от северокорейского режима, США больше не могут придерживаться политики «стратегического терпения», вместо этого, Вашингтон должен принять новый план, в рамках которого не только США, но и другие страны региона будут вынуждены присоединиться к сдерживанию будущей агрессии КНДР.

Во-первых, Белый дом должен усилить сотрудничество в рамках трехстороннего соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией и Южной Кореей, подписанное в декабре 2014 года. На данный момент в нем фигурирует только сотрудничество по действиям КНДР в области ракет. Из-за исторически непростых отношений между Сеулом и Токио стороны не смогли подписать более всесторонний договор. Однако на фоне потепления в отношениях между двумя странами и повышении угрозы со стороны КНДР, трехсторонние отношения должны быть расширены.

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Во-вторых, Вашингтон должен активным образом наращивать оборонный и наступательный потенциал Южной Кореи. После того как в стране будет развернуты системы THAAD, Сеул будет располагать мощной, многоступенчатой противоракетной обороной. Однако с учетом размера арсенала Пхеньяна и значительных успехов в технологиях баллистических ракет, систем THAAD может оказаться недостаточно. Помимо укрепления южнокорейской обороны, Вашингтон должен провести консультации с Сеулом относительно снятия ограничений последнего на использование баллистических ракет в качестве сдерживающего фактора против агрессии КНДР.

На данный момент баллистические ракеты Сеула ограничены радиусом в 800 км и полезной нагрузкой в 500 кг. Из-за того, что большая часть ракетных объектов КНДР находится на севере страны, из-за этих ограничений способность Южной Кореи нейтрализовать угрозу может быть сильно подорвана. С помощью наращивания военного потенциала Сеула Пхеньяну будет направлен четкий сигнал, что США привержены обороне Южной Кореи и будут идти до победного конца в случае начала конфликта.

В-третьих, необходимо возобновить переговоры с Южной Кореей о возвращении тактического ядерного оружия США. На фоне постоянных провокаций со стороны Северной Кореи в Сеуле все активнее выступают за возвращения ядерного оружия в Южную Корею. Хотя сейчас нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия не входит в планы Сеула, однако если КНДР не будет поставлено в определенные рамки, Сеул во все большей степени будет склоняться к началу собственной ядерной программы, что приведет к большей дестабилизации в регионе.

Более того, этот шаг станет четким сигналом Китаю, который на протяжении многих лет не занимал решительной позиции по КНДР, полагаясь на политический инкрементализм. Если начать дискуссию относительно возвращения ядерного оружия США на Корейской полуостров, это станет для Пекина демонстрацией того, насколько серьезно Вашингтон относится к северокорейской угрозе Может быть тогда, подход Пекина будет более конструктивным.

Какими бы ни были детали, очевидно, что США необходима новая стратегия противостояния провокациям Северной Кореи. Пхеньян ведет себе все более агрессивно, наращивая стратегический потенциал, поэтому пассивность в его отношении больше не является возможной. Вашингтону нужен план противостояния КНДР, а также для защиты своих союзников в регионе от агрессии со стороны Северной Кореи.