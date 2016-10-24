Какова роль России в мире? Какие проблемы — концептуальные и локальные, естественные и навязанные — препятствуют развитию сотрудничества с другими странами? Каковы действительные вызовы и угрозы, перед которыми стоят уже имеющиеся отношения? В поисках ответа на эти вопросы ИА REGNUM запускает новую серию интервью — «Россия и мир». Президенты и первые министры, чиновники и общественники (бывшие и действующие) будут рассказывать о своем видении развития отношений, их истории и личном вкладе в них.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир

Первый гость программы — грузинский политический деятель, ветеран советских и грузинских спецслужб. Бывший сотрудник КГБ Грузинской ССР (1973—1991 гг.) и министр госбезопасности Грузии (1993—1995 гг.), генерал-лейтенант Игорь Гиоргадзе. Ныне возглавляет общественное движение «Грузия за рубежом».