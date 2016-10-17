



revistaprincipios.com Башар Асад Иа

Попытки государственного секретаря Джона Керри спасти соглашение с Россией о прекращении огня в Сирии стали поводом для большого числа шуток в консервативных кругах Вашингтона, в которых говорят, что глава МИД России Сергей Лавров как «хулиган в школе» отбирает у своего американского коллеги деньги на обед, что Керри — мазохист, которому нравится унижение со стороны России.

Хотя большая часть шуток исходит от республиканцев, целью которых является ежедневно выступать с критикой внешней политики президент Барака Обамы, в основе этой риторики лежит вполне реальное разочарование. Так, дипломатия стала синонимом затягивания процесса разрешения кризиса в Сирии, в рамках которого гибнут тысячи жителей страны. Такая ситуация складывается из-за неготовности Вашингтона смириться с рядом фактов, необходимых для прекращения многолетнего конфликта, пишет Дэниэл Р. ДеПетрис в статье для National Interest.

Во-первых, подчеркивает автор, президент Сирии Башар Асад и Россия побеждают. Когда президент России Владимир Путин отдал приказ ВКС РФ направиться в Сирию, его американской коллега Барак Обама с некоторой уверенностью предсказывал, что Москва вступает в очередной Афганистан. Россия, считали в администрации США, быстро поймет, какую монументальную задачу она решила взвалить на свои плечи. Русские, заявляли в Белом доме, может быть, и уничтожат врагов Асада и сведут их военные успехи на нет, однако из-за действий авиации Москвы к конфликту подключится большее число иностранных боевиков, а мирное населения России станет мишенью для террористов.

Эти предсказания не осуществились. Хотя официальные лица Белого дома и будут по-прежнему говорить, что Москва влезла в трясину, из которой не сможет выбраться, это, тем не менее, не отменяет того факта, что благодаря Кремлю Асад еще долго сможет оставаться у власти. С помощью каждого нового удара ВВС России позиции Дамаска укрепляются все больше, а у Асада появляется все больше рычагов давления за столом переговоров.

Во-вторых, у России в Арабской республике больше поставлено на карту. Несмотря на весь шок происходящего в стране и призывы о вмешательстве Вашингтона, необходимо признать, что Москва готова пойти на многое для спасения «режима» Асада, с которым Кремль поддерживает отношения не первое десятилетие, а также для сохранения своих военно-морских и военно-воздушных активов.

Тем более Асад, быть может, и кровавый диктатор и марионетка Ирана, но он не является препятствием для продвижения Вашингтоном своей политики в регионе. Для Москвы же Асад — глава правительства, которое не дает варварам-исламистам прийти к власти в Дамаске.

В-третьих, отмечает автор, Совет Безопасности ООН находится «на последнем издыхании», то же самое можно сказать и о международном праве. Так, полагает автор, действия Асада продемонстрировали полную бесполезность Совбеза и бюрократии ООН, поскольку удары по гражданским объектам и населению со стороны Асада не привели ни к одному обвинению, ни к одному продуктивному решению в Совбезе. Башару Асаду, таким образом, сходит с рук то, что не удалось Слободану Милошевичу и Саддаму Хусейну.

В-четвертых, стратегия осады и голода очень эффективна. Так, утверждает западный эксперт, «режим» Асада полностью отказался от Женевской конвенции для победы в этой войне, нанося удары по больницам, школам и пекарням. Но это только часть его стратегии. Он также окружает районы, где присутствуют силы оппозиции, перекрывает пути отхода, а также закрывает туда доступ для продовольствия, воды и медицинской помощи.

Таким образом, международное сообщество должно перестать жить в сказке и смириться с этими четырьмя фактами, без понимания которых оно не сможет принять реальных решений для сокращения насилия.