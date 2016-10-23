«Мы — девушки все честные!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Правы были советские журналисты, называвшие президентские кампании в США «цирком», «фарсом» и «балаганом». За неимением контраргументов в России сильно сократилось количество сограждан, рекламирующих американскую «демократическую систему» избрания главы государства. После выборов президента США 8 ноября, уверен, эти «промоутеры» просто исчезнут, как класс. Им, как Остапу Бендеру, придется переквалифицироваться в управдомы, то есть, возглавить товарищества собственников жилья.

Потому что выяснение отношений между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом уже перешло в категорию порнографии. В длинной очереди американок, стоящих в редакциях газет с типовыми заявлениями о сексуальных домогательствах республиканца, появилась звезда. Звезда фильмов «для взрослых», порноактриса Джессика Дрейк 22 октября обвинила его в том же, в чем до нее обвинили Дональда Трампа то ли десять, то ли одиннадцать — все уже сбились со счета — честных женщин. Судя по всему, ее успешно и вовремя вылечили от амнезии, после чего в выходные она поведала, как десять лет назад республиканец предлагал ей 10 тысяч долларов за секс с ним.

Естественно, гордая порнозвезда — в мировой категории «фильмов для взрослых» она на почетном 681, в Соединенных Штатах 386 месте — воскликнула нечто вроде «Я девушка честная, за кого вы меня принимаете!» и дала Дональду Трампу категорический отлуп. Она — женщина благочестивая, была замужем за коллегой по порносъемкам, потом развелась и стала жить с мужчиной, который вместе с ней выступает в образовательной программе «Путеводитель Джессики Дрейк по грязному сексу». В отличие от «похотливого» Дональда Трампа, порноактриса организует семинары секспросвета по всему миру. Как может лгать честная американка, которая сотрудничает с организацией, строящей дома и поставляющей питьевую воду неимущим людям в бедных районах планеты? Это она занималась благотворительной работой в Камбодже, Кении и Танзании, верьте ей, избиратели!

И актрисе — известной, но снимающейся в «обычных» фильмах — Салме Хайек тоже надо верить. Надо же такому случиться, именно в день откровений Джессики Дрейк она тоже «вспомнила», как Дональд Трамп настойчиво приглашал ее на свидание. Когда это случилось, кинозвезда уточнять не стала.

Без очереди — только женщины с детьми от республиканца

Женщинам, которых, по их уверениям, домогался Дональд Трамп, надо спешить. Признаний двух актрис в день мало, в США проживают 164 миллиона женщин и две трети их них старше 18 лет зарегистрированы на выборах. С арифметикой у меня плохо, не сумею ответить на вопрос, сколько женщин в оставшийся до выборов срок должны каждодневно обвинять республиканца в «приставаниях», чтобы успеть закончить эту процедуру до 8 ноября. Среди них, давайте помнить, есть избирательница по имени Моника Левински…

До выборов будет составлен окончательный список актрис, журналисток, да и просто красавиц и американских комсомолок, которых домогался Дональд Трамп. Победит республиканец — все они могут скопом подать в суд на главу государства за оскорбление и приставания. Перед Белым домом тогда выстроится очередь американок, которые примутся требовать «президентские алименты» и попытаются разорить миллиардера. Естественно, Дональд Трамп загодя назвал всех нынешних и возможных будущих заявительниц лгуньями и пообещал разобраться с ними в суде. Заодно, как обещал раньше — засудить и Хиллари Клинтон. Разве что не за обвинения в сексуальных домогательствах.

Собственно, эксперты, уверяющие, будто республиканец лишился поддержки американских женщин, глубоко заблуждаются. Еще в апреле нынешнего года Франсиска Фаселла растолковала, что Дональд Трамп «знает, как дела делаются, и делает их». «Я верю, что он — тот, кто придет к власти, — поделилась своими взглядами политически подкованная Кенна Джеймс. — Я хочу, чтобы у власти находится бизнесмен, а не политик. Я видела, как политики нас «имели». Считаю, что Хиллари надо посадить за решетку. После всех ее скандалов с электронной почтой и ее ложью я уж точно не хочу видеть ее у власти. Я верю, что Трамп прорвется». Анна Белл Пикс аттестовала Дональда Трампа как «хорошего бизнесмена».

С такими рекомендациями популярных в Америке порноактрис республиканец просто обязан победить. Станет президентом — засудит всех клеветниц, причем, как говорят сегодня, легко, об этом рассказывал еще бравый солдат Швейк. О некоей почтмейстерше он отозвался как о «весьма достойной женщине», но «сволочи», которая «думала, что все к ней пристают, все преследуют ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило». Однажды, после того, как с ней поздоровался учитель, почтмейстерша «немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать». Дело решил жандармский вахмистр: он изучил документы и установил, что «жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того как упал с чердака на оглоблю телеги». Но «тогда эта сволочь — почтмейстерша — подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора: они-де все подкуплены учителем».

К чему это? Дональд Трамп быстро вызовет в суд свою первую жену Ивану, которая еще раз, уже под присягой, подтвердит сказанное ею в апреле 2016 года: ее бывший супруг — импотент. Не политический, как ласково во всеуслышание называет Дональда Трампа Хиллари Клинтон. Политический импотент, поясняет кандидат демократов — это человек, абсолютно несведущий в политике внутренней, а в политике внешней стремящийся дорваться до «ядерной кнопки». А вот импотент Дональд Трамп, в пикантных деталях расписывает Ивана, он и есть настоящий импотент.

Лучше голосуйте голыми

Все, Джессике Дрейк и Салме Хайек пора в кассу, платить штраф за свои клеветнические измышления: дело о секс-маньяке Дональде Трампе уже рассыпалось. Единственное, что осталось недовольным избирательницам, так это вспомнить традицию конца шестидесятых, когда американские женщины, требовавшие общественного признания, устраивали демонстрации, прилюдно снимая с себя и бросая в костер бюстгальтеры. Американским мужчинам, даже не посещавшим подобных манифестаций, но видевших бунтовщиц в передачах новостей, «акционизм» очень даже нравился.

Скорее всего, так и будет. Американская певица и посол доброй воли ООН Кэти Перри, сторонница Хиллари Клинтон, 27 сентября опубликовала ролик о необходимости участвовать в выборах. Кэти просыпается, смотрит на календарь и понимает, что сегодня день выборов. Затем объясняет: в конституции ничего не говорится о том, в каком виде следует появляться на избирательных участках. Так что идет туда прямо в пижаме, с застрявшими в волосах конфетами и попкорном: «Ты можешь выглядеть как дерьмо, когда голосуешь!». По пути решает, что ничто не мешает ей проголосовать голой и приводит приговор в исполнение.

Еще одним — и никем не опровергнутым — утверждением советской пропаганды был тезис о том, что между партией республиканцев и партией демократов разницы нет, разве что они представляют различные слои истеблишмента. Все попытки доказать обратное сегодня в очередной раз оказались тщетными. Конкуренты продемонстрировали полное единомыслие, заявив: они не будут поддерживать так называемое «Предложение 60», которое выносится в штате Калифорния на голосование вместе с выборами президента 8 ноября. Дело касается всех, кому исполнилось 18 лет и они получают полномочия как выбирать главу государства, так и сниматься в порнофильмах. Примут «предложение» ‑ и каждый из 38 жителей Калифорнии будет вправе подать в суд на порноактеров, которые по ходу «сюжета» исполняют свои роли без презервативов.

Жестокость по отношению к зрителю? Нарушение первой поправки к конституции США? Разумеется.

Собственно, в законодательстве штата эти требования фигурируют еще с 1992 года, но порноактеры их успешно игнорировали, теперь на голосование выносится инициатива штрафовать нарушителей закона. Ведь секс без презервативов, категорически уверены власти «золотого штата», ведет к распространению всех, известных медицине венерических заболеваний.

Не хотим и не будем, заявили руководители киностудий. В агитационных материалах говорится, что против «Предложения 60» активно выступают «актеры, врачи, эксперты в области здравоохранения, общественные комитеты за права человека и десятки местных партийных организаций республиканцев и демократов». С врачами, актерами и борцами за все мыслимые и немыслимые права ясно. Что до политиков, то демократы ушли в оппозицию, уверяя, будто право граждан обращаться с исками в суд может раскрыть настоящие имена порнозвезд. Республиканцы, в свою очередь, подсчитали: штат должен будет потратить около миллиона долларов на лицензирование «взрослой» кинопродукции, следить за тем, чтобы «использовали». Фактически, вводить цензуру, да ведь и найти «знатоков», которые станут первыми зрителями, тоже накладно. Калифорния, уверены республиканцы, еще потеряет и миллионы, если порностудии не захотят соблюдать условий «предложения» и переедут в другие места, лишив штат налогов.

«Презервативам не место в порнофильмах, — авторитетно возвысила свой голос против инициативы властей штата известная актриса «фильмов для взрослых» Кейси Калверт. — Когда актеры долго носят их в ходе съемок, они начинают причинять боль и теряют свою надежность».

Жестокие, равнодушные к чужой боли, американцы не прислушиваются к мнению профессионалки, по данным на 21 октября, в поддержку «предложения» уже собрано 4,9 миллиона долларов. Против — всего 474 тысячи 132 доллара.

Вот так, пусть пока в масштабах одного штата, демократы и республиканцы пришли к единому мнению. В конце концов, лозунг Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» не сильно отличается от «слогана» Хиллари Клинтон «Вместе мы сильнее». Общими усилиями двух партий республиканцы и демократы собираются провалить запрет на презервативы в Калифорнии. Главное — не перепутать бланки «предложения» с бюллетенями для голосования за кандидата в президенты Соединенных Штатов на том же избирательном участке, в тот же день — восьмого ноября.

Америка может по праву гордиться тем, что ее продукция занимает 80 процентов мирового рынка порнографии. После нынешних выборов Соединенные Штаты могут стать абсолютным монополистом в этой сфере «культуры». Мы не увидим следующую предвыборную президентскую кампанию в стране: телевидение будет показывать ее на платных каналах «для взрослых».

А оно нам надо, как сегодня выражаются?

P.S. Чтобы не забыть: выполнив свой гражданский долг, избиратели могут присоединиться к празднику многочисленных американских ассоциаций почитателей Дракулы. Восьмого ноября, в день выборов, они будут отмечать — понятно, как… — «Международный день вампиров»