



Александр Горбаруков ИА REGNUM Для Германии есть вещи поважнее Украины и Порошенко

В предсказуемо безрезультатных итогах саммита «нормандской четверки» в Берлине, помимо основной сюжетной линии, которой, без сомнения, являлась Сирия и происходящие в этой стране и вокруг нее грандиозные события, живо напоминающие канун мировых войн XX века, имелась и побочная. Ею, как это не парадоксально, и стала украинская тема, обсуждение которой заведомо не имело никакого смысла ввиду хронической неготовности Киева исполнять Минские соглашения. Ну, нет у «зиц-президента» Порошенко никакой иной политической опоры, кроме узкой, примерно в 200 тысяч «чел.», прослойки (если не сказать, прокладки) националистов-бандеровцев, ведущих отсчет своей истории от «древних укров», но не знающих корней даже самого украинского национализма, не говоря уж про все остальное. Эта поддержка в лице полевых командиров карательных батальонов из зоны так называемой АТО, — единственный политический фундамент нелегитимного киевского режима, отказавшись от которого и наступив на его интересы, Порошенко моментально будет сброшен со своего «олимпа». Благо, что и сама нынешняя Украина, и ее западные пастухи, а также ее «ближние» и «дальние» соседи давно осознали, что «не по Сеньке шапка». В смысле, что масштаб стоящих перед республикой исторических задач ни в коей мере не соответствует «уровню личностей» — ни настоящего «Сени» (Яценюка), ни самого Порошенко, который, уверяю читателя, в том числе украинского, никаких иллюзий относительно собственной «профнепригодности», не испытывает. Он о ней ведает. И полностью отдает себе отчет (как и его присные) в мимолетности своего «престольного» бытия. Отсюда — и коррупция, с которой на берегах Днепра борются-борются, но никак ее не поборют.

Всем, включая киевские власти, было понятно:

— что «нормандский формат» сам по себе никому не нужен, особенно после августовской провокации СБУ на севере Крыма; заявление Владимира Путина, посвященное тем событиям, поставило на нем жирный крест, после чего Киев оказался в перекрестье прицела критики со стороны своих западных кураторов;

— что иллюзий по поводу «нормандского формата» не испытывали не только в Киеве, но и в Берлине/Париже и даже в Вашингтоне/Лондоне, не особо настаивая на его возобновлении;

— что окончательно помереть «нормандскому» формату помешали два события, никакого отношения к сегодняшней Украине не имеющих: разрыв между Россией и США из-за ситуации в Сирии и отмена визита президента Путина в Париж, осуществленная по фактической инициативе французской стороны (а на что еще она рассчитывала, когда, подыгрывая кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, президент Франсуа Олланд разразился гневной антироссийской филиппикой?);

— что кризис в российско-американских отношениях отодвинул американскую администрацию на задворки дипломатического урегулирования в Сирии. И поэтому она теперь вынуждена действовать через посредников, один из которых (Олланд) так же, как и Барак Обама с Джоном Керри, оказался «не на высоте», а другая (Ангела Меркель) в Кремле нерукопожатна еще с австралийского саммита «двадцатки» в Брисбене (2014 г.). Но чего не сделаешь по команде «старших партнеров» по НАТО: даже Путина в Берлин можно пригласить, впрочем, с тайной надеждой, что он не приедет. Но он вот взял, да и поступил наоборот: пропустил между двумя берегами Атлантики, а также между Парижем и Берлином «черного кота». Еще одного, в дополнение к тем, что «бегают» между соседними столицами с самого избрания Олланда в 2012 году. А также с памятного июньского саммита лидеров ЕС, на котором с подачи Джорджа Сороса и стоящих за ним Ротшильдов Олланд и его хозяева олигархи-англосаксы «нагибали», делая «изгоем», отнюдь не Россию. А как раз Германию. За что? За отказ выпустить евробонды, взяв на себя все европейские долги. (Вы только представьте себе, каково было Олланду ехать на встречу с поставившим его на место российским лидером в Берлин, к Меркель! «Добро пожаловать, дорогой друг Карлссон! …Ну, и ты заходи…»);

— что в Вашингтоне/Лондоне, как и в Берлине, тоже тайно надеялись, что Путин откажется, и тогда можно будет объявить Россию «уклоняющейся от переговоров». И именно поэтому берлинской встрече подготовили «антураж» в виде очередной антироссийской истерики кандидатши Клинтон, а также американской операции в иракско-курдском Мосуле, очевидно, что исподволь направленной против Башара Асада. Никем в англосаксонских столицах даже не скрывается, что целью ставится выдавить боевиков в Сирию, в сторону Ракки, навстречу сирийским войскам и российским ВКС. Бревики, надо полагать, «выдавливаться» рады. (И случайно ли именно в эти дни началось массированное перевооружение ИГИЛ и ан-Нусры с поставками им с Запада «всего, чего душа пожелает», особенно ПЗРК, в расчете на повторение афганского сценария четвертьвековой давности?).

А теперь обратно, к «нормандскому» формату, который со всей очевидностью стал лишь поводом, который был использован противостоящими друг другу Россией и Западом для выяснения отношений и расстановки акцентов. А Украина-то здесь при чем, спросите? Правильно! Донбасс? Никакого отношения к Сирии, где — именно там — сейчас решается судьба Запада (как, впрочем, и России) Донбасс не имеет, кроме того, что стараниями американских интеллектуальных авантюристов a la Джордж Фридман и его «Stratfor» Украина включена в один с Сирией и Ближним Востоком «Черноморский» театр военных действий (ТВД) США и НАТО против России. Так сказать, «северный фланг» общезападного «Drang nach Osten», эдакий «батальон «Азов» новой «малой Антанты», которой прикрываются не желающие сходиться с Россией напрямую «хозяева правил «Большой Игры».

Порошенко, надо отдать ему должное, этот расклад понимал и особенно не «выеживался». Пригласили на приставной стул, использовав в качестве «дипломатического повода», — и слава Богу! Могли и не пригласить, обусловь, например, Путин свое участие его отсутствием. Поэтому и не возмущался тем, что после краткого обсуждения Донбасса, его со встречи попросили: где Украина, а где — Сирия?

Даже извлек выгоды, первым выйдя к журналистам.

Возмущаться, что «Украину выгнали», однако, начали другие. К тому же бывшие, безуспешно догоняющие свой, давно ушедший, поезд. И главный среди них — перебежчик из одной политической силы в другую, из нее в третью, четвертую, etc., Анатолий Гриценко, министр обороны в правительствах (внимание!) Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Тогдашний президент Виктор Ющенко промолчал, Тимошенко, Ехануров и Янукович — те даже «признаков» политической «жизни» на эту тему не подали, а пан Гриценко — тут как тут оказался. Как «неуловимый Джо», который давно уже «на хрен» никому не нужен, но из штанов выпрыгивает, чтобы попытаться о себе напомнить.

Что тут можно сказать? Много чего — в разных аспектах. Но если их суммировать, не вдаваться в подробности и не растекаться мыслью по древу, то в «сухом остатке» будет один-единственный, результирующий вывод. И звучит он так. Это раньше Украина была глобальной державой — в составе Российской Империи и Советского Союза…

Что, не была? А «второе лицо» в Империи граф Илья Андреевич Безбородко? А советские «первые лица» — из семи генсеков как минимум двое — Хрущев и Брежнев, а с учетом происхождения ‑ и Черненко, они откуда взялись? Ни один «московский клан» в Москве не восседал никогда — все «кавказские», «днепропетровские», «ставропольские»… Кто бы из москвичей ни пытался — ни у кого не получалось. Ни у Виктора Гришина, ни у Юрия Лужкова…

Иных уж нет, а те далече…

А вот сегодня Украине придется позабыть о былом «имперском величии», от которого она сама отказалась в пользу добровольно принятой на себя роли мещанской хуторской «о-крайны» то ли Евразии, то ли Европы, которая сама — евразийский придаток. Что? Хочет вернуться и участвовать в обсуждении сирийских и других дел по праву, а не по гонору? Так никто и не против! Пусть включается в постсоветскую интеграцию. И вновь станут к ней прислушиваться от Северного полюса до Южного, вкруговую, по обе стороны «шарика», и от Африки до Африки по экватору. У глобальной державы, в отличие от региональной, интересы — по всей планете.

Не будут? Ха-ха! Сравните, например, политический вес Н.А. Назарбаева и даже А.Г. Лукашенко с «весом» Петра Порошенко. Сравнили? Все ясно?

Не хочет Украина, точнее, некоторые ее бандеровский «элитарии», включаться, желает оставаться «самостийно-незалежной» периферией мировой политики? Ну, пан Гриценко, не взыщите, это ваш персональный выбор. И ваша изливаемая на него желчь, абсолютным большинством украинского народа за рамками двухсот тысяч «свидомых», как вы сами понимаете, не разделяемая. Закон телятника! Обделался ‑ и стой, жди, когда тебя помоют.

В Берлине отношения между собой выясняли Россия и Запад, которые схлестнулись в новой Сталинградской битве за судьбы человечества и Истории. А Украина там просто присутствовала, нечаянно за общим столом оказалась. Ее переговорные контрагенты не в Париже и Берлине. И тем более не в Лондоне, Вашингтоне и Москве. А в Донецке и Луганске. А еще — скоро будут, если так дальше пойдет и пару таких деклараций, как о пакте Молотова-Риббентропа Рада примет, — в Ужгороде, Львове, Черновцах, далее везде.

Тут ведь историческое дело вот в чем. Никто не позабыл, что общая Крещенская купель — в Киеве, откуда «есть пошла Земля Русская». Только рухнула та Русь под напором кочевников, и собрала ее вновь уже Москва. А расширил русские владения до необъятности — Петербург, где по признанию выдающегося евразийского геополитика Петра Николаевича Савицкого, Москва с Киевом встретились и обнялись. И эти три сакральных центра постсоветского пространства и сегодня — его метафизическая ось. И в тот переломный исторический момент, когда решается, куда качнутся «весы Истории», негоже забывать, что существует и четвертый центр, откуда избранный киевский князь Андрей Боголюбский некоторое время, отказавшись переезжать в Киев, всей страной стал управлять. И наследники его там правили. Имя ему — град Владимир. По преданию — эсхатологическая столица Последних Времен.

И ни о ком из ныне здравствующих — ни о разразившемся возмущенными комментариями пане Гриценко и не о пане Порошенко, который молча покинул «поле», увидев перед собой судейскую «красную карточку», в те Времена в том Граде не вспомнят. Судить будут по Закону Божьему, а не по футбольным правилам, и даже не по «цивилизованным» нормам «права» человеческого.

Так-то, господа «незалежники»! И пусть будет так «ранивший» вас эпизод переговоров в не раз видевшем русские войска Берлине не поводом к истерике («Снявши голову, по волосам не плачут»), а историческим предостережением и приглашением к тяжелым, но необходимым раздумьям.

Выбор перед Украиной прост: одна из первых среди равных или убогий лимитроф, потенциальный ТВД, в роли буфера между Евразией и ее Европейским полуостровом.