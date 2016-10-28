



Турция

Гуманитарная пауза в Алеппо, объявленная российскими Вооруженными силами и правительственной сирийской армией, не привела к «разрядке»: Россию и Башара Асада продолжают со всех сторон обвинять в преднамеренных бомбардировках гражданских объектов в восточной части города, хотя реальных доказательств этому нет. В отличие от того же авиаудара саудовских военно-воздушных сил по похоронной процессии в центре столицы Йемена, унесшего более 140 жизней. Что же касается боевиков в восточной части Алеппо — то их удары по гражданским объектам, находящимся на подконтрольных официальному правительству районах в западной части города, остаются без всякого внимания. Как, по-видимому, будет проигнорирован и факт обстрела гуманитарной колонны в Алеппо боевиками одной из «оппозиционных» группировок. При всей сложности ситуации, масштабы своей военной интервенции продолжает наращивать Турция.

Турция начинает открытую войну против сирийских курдов и рвется к Алеппо?

После начала достаточно успешного наступления курдских сил на позиции ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ) в направлении важного населенного пункта Эль-Баб, который располагается недалеко от Алеппо, турецкие военно-воздушные силы нанесли массированный авиаудар по позициям атакующих. При этом по данным официальных турецких источников погибло до 200 курдских «боевиков». Утверждается, что все они относились к «Рабочей партии Курдистана» и представляли для Турции угрозу. При этом американские источники сообщили, что атакованные курды хоть и не относились к тем группировкам, которые поддерживают и инструктируют США, они симпатизируют и поддерживают проамериканские силы.

Подробнее: Атакованные ВВС Турции курды в Сирии — не проамериканские

Интересно и то, что после авиаударов боевики ИГИЛ сразу же организовали контрнаступление, поставив курдские отряды в сложное положение. Таким образом, можно сказать, что турецкие ВВС оказали прямую поддержку террористам.

Но на этом действия турецких войск не ограничились — постоянно продолжается наступление сухопутных сил страны, без всякого согласования захватывается все больше населённых пунктов, ради создания «буферной зоны» между Сирией и Турцией. Однако, информация о том, что на этих территориях возводятся постоянные укрепления, указывает на то, что, с большой долей вероятности, можно говорить о том, что Анкара планирует «незаметно» оккупировать максимальное количество сирийских земель. Другой тревожный факт — пока неподтвержденные данные о том, что турецкие войска вошли на территорию Сирии с нового направления — под деревней Ках. Она находится западнее Алеппо и контролируется протурецкими боевиками. Если «Щит Евфрата» начнет реализовываться и на этом направлении, то заметная часть сил курдов может оказаться в окружении. Помимо этого, боевики смогут перебросить больше сил в Алеппо, где проходит ключевая битва в Сирийской гражданской войне.

Правительственные войска медленно, но верно освобождают пригороды Дамаска

Помимо последних успехов в Алеппо (хоть и дающихся с огромным трудом), наиболее удачно сирийские правительственные войска воюют в пригородах Дамаска, постепенно отодвигая угрозу от столицы. Наступление ведется в направлении населенного пунктаХан-эль-Шейх, а также крупного города Дума, являющегося одним из ключевых для боевиков. Освобождение Думы будет означать, что сирийская армия фактически полностью восстановила контроль над окрестностями Дамаска в пределах оазиса Гута.

Сложнее же всего приходится правительственным войскам в давно уже блокированном со всех сторон Дейр-эз-Зоре. Там ИГИЛ организует наступление за наступлением, однако обороняющиеся каждый раз успешно отбиваются. Перспектив снятия блокады с города пока не видно — надежда на то, что после взятия Пальмиры (и вместе с ней ключевой дороги к осажденному городу) последует успешное наступление к Дейр-эз-Зору, пока не оправдалась. Сами же окруженные войска не имеют потенциала для того, чтобы прорвать окружение. Осажденным остается надеяться на скорое завершение битвы за Алеппо, что позволит перебросить крупные подразделения правительственных войск на другие направления.