Тобольск, Тюменская область, 2 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Тобольске установят памятник фотокорреспонденту Александру Ефремову, погибшему во второй чеченской войне. Открытие монумента состоится в день его рождения, 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тюменской области.

gottstat.com Журналист в горячей точке

Фотокорреспондент Александр Ефремов погиб 12 мая 2000 года в городе Грозном от взрыва бандитского фугаса в армейском автомобиле, проработав лишь сутки в ходе второй чеченской кампании. Позже были отпечатаны снимки с фотопленки, полузасвеченной от яркой вспышки и взрывной волны. Все материалы были опубликованы как «Последний репортаж Александра Ефремова» и отмечены специальной премией на Всероссийском конкурсе «Региональные журналисты в горячих точках». Ровно через год, 13 мая 2001 года, тогдашний губернатор Тюменской области Сергей Собянин вручил посмертно боевую медаль «За отвагу» матери Александра Ефремова — Антонине Семёновне. Причем она сама была награждена этой медалью в октябре 1944 года за героизм на Карельском фронте. Зимой 2010 года Антонина Семеновна ушла из жизни.

За основу будущего памятника, который установят в сквере «Тобольской правды», взята известная фотография 1998 года Александра Ефремова в полный рост, где одна его рука находится на кофре, вторая держит фотоаппарат. Работа над памятником продолжалась около пяти месяцев. Утвержден текст памятной доски на основании памятника: «Жизнь за правду. Журналистам, погибшим при выполнении профессионального долга».

По замыслу создателей, памятник тюменскому фотокорреспонденту Александру Ефремову станет олицетворением подвига погибших в локальных военных конфликтах российских журналистов от Афганистана до Донбасса.

Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк заверил в полной поддержке этого проекта и выразил уверенность, что открытие памятника должно стать событием не только российского, но и международного масштаба: «Наши журналисты, работая в горячих точках, несут правду не только российскому зрителю и читателю, но всему миру. Той отваги, которая есть у наших ребят, за рубежом многим недостает».

Напомним, это второй монумент памяти погибшему журналисту в Тюменской области. В прошлом году в Салехарде был поставлен спецкору ВГТРК на Украине Игорю Корнелюку, который попал под обстрел со звукооператором Антоном Волошиным и еще несколькими журналистами возле блокпоста ополченцев. В этот момент бойцы народной самообороны пытались вывезти из опасной зоны группу беженцев. На всех журналистах были опознавательные знаки с надписью «СМИ».