



Ханс фон Аахен. Торжество Истины и Справедливости. 1598

По статистике, примерно каждый двадцатый полис ОСАГО в России является поддельным. Причем, различают два вида таких фальсификаций: в первом случае, мошенники изготавливают более-менее близкие к оригиналу копии, а во втором — автовладелец получает подлинный бланк ОСАГО, но при этом выпустившая его компания по какой-либо причине уже не существует, сообщает издание «Петербургский страховой брокер». Сами владельцы автомобилей шутят, что фальшивых полисов ОСАГО больше, чем настоящих. Совсем недавно в Воронеже обнаружилось, к примеру, что сразу несколько владельцев машин приобрели полиса ОСАГО с одинаковыми номерами.

А что думают по этому поводу сами страховщики? Как заявил ИА REGNUM сотрудник компании, специализирующийся на продаже ОСАГО, Владимир Н., «страховыми компаниями, начиная с 2012 года создавался искусственный дефицит бланков полисов ОСАГО (особенно в регионах). Цель дефицита — была в том, чтобы «задрать» тарифы на ОСАГО. Полисы ОСАГО в некоторых регионах не продавались совсем, где-то продавались с «нагрузками» в виде дорогих страховок от несчастных случаев в автомобилях. Либо страховщики откровенно требовали доплату за полис. В настоящее время такая доплата доходит до 8000 рублей. Эта ситуация породила спрос на поддельные и краденные полисы ОСАГО. И такие полисы пошли в регионы»

Бизнес по продаже краденных полисов ОСАГО наладили и некоторые страховые компании через свои службы безопасности, в которых работают бывшие работники правоохранительных органов. В том числе, уволенные оттуда за совершение преступлений.

22 июня Верховный суд Российской Федерации вынес специальное постановление, в котором речь шла и о ситуации с фальшивыми полисами ОСАГО. Практика свидетельствует, что в некоторых случаях суды исходят из презумпции добросовестности потребителей и отсутствия у них специальных познаний о свойствах и характеристиках документов, что не позволяет автомобилистам идентифицировать качественно подделанный полис и предоставляет право на получение выплаты. Однако Верховный суд России признал такой подход ошибочным: «Полис является доказательством, подтверждающим заключение договора ОСАГО, пока не доказано иное. В случае установления факта поддельности полиса и отсутствия доказательств, подтверждающих заключение договора ОСАГО, на страховщика не может быть возложена обязанность по выплате возмещения», — отмечается в постановлении. Тем не менее, ответственность чаще всего ложится именно на страховщика.

А пока борьба с фальшивыми ОСАГО чаще напоминает компании, чем целенаправленную работу. В районе — обнаружена ОПГ, торгующая фальшивыми ОСАГО? Проверяют всех страховщиков. В результате, под раздачу попадают либо мелкие исполнители, либо случайные люди. Как например, москвичка Татьяна Сухарева, бывшая в момент задержания кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая ОПГ недавно была обнаружена в ЮВАО г. Москвы. «Из имеющихся материалов усматривается, что на территории ЮВАО города Москвы долго действовала организованная преступная группа по изготовлению и продаже фальшивых бланков полисов ОСАГО, состоящая, в том числе, из иностранных граждан. Последние доставляли эти бланки в Россию, и около 2-х десятков автомашин «Газель» на территории ЮВАО продавали эти бланки различным организациям и частным лицам. Правоохранительные органы не могли не видеть и не знать о деятельности этой группы, однако в отношении почти всех крупных дельцов этого криминального бизнеса уголовные дела даже не возбуждались», прокомментировал ситуацию ИА REGNUM адвокат Михаил Трепашкин.

Как выяснилось впоследствии полисы, которые продавала фирма, возглавляемая Татьяной Сухаревой, осуществлявшая страховую деятельность в Москве, фальшивыми не были. А были настоящими. При обыске в офисе у Сухаревой изъяли около 1 000 выписанных полисов. Позже экспертиза признала полисы подлинными. Саму Татьяну ознакомили с экспертизой всего по 123 бланкам, из которых передача потерпевшим 118 не подтверждается никакими актами. Бланки остальных 2310 полисов ОСАГО, по которым неизвестны даже их номера, в материалах дела вообще отсутствуют. Какими — либо еще полисами, следствие не располагает. Технико-криминалистическая экспертиза по 2312 полисам ОСАГО не проводилась. Возникает вопрос, как можно было вменить человеку продажу поддельных полисов, если никто не знает их номеров и не проводил экспертизу.

Из протоколов допроса всех «потерпевших» следует, что от реализации полисов ОСАГО они получили прибыль от 0,5 до 2 млн рублей. О каком ущербе тогда идет речь? Прокуратура ЮВАО тоже обратила внимание на это обстоятельство, вернув уголовное дело на доследование. Очевидно, что без факта хищения нет состава преступления.

Отметим, что задержание Татьяны Сухаревой произошло в день, когда она должна была получить удостоверение кандидата в депутаты Мосгордумы. Причем, как явствует из книги «По ту сторону правосудия» и заключения медицинской экспертизы, к ней были применены методы физического воздействия. А на допросе Татьяну Сухареву огорошили фразой: «Вы слишком много знаете о своих правах и слишком мало о правах полицейских».

Стала ли Сухарева жертвой политических интриг и козней конкурентов? По данным мониторингов, основная борьба за депутатский мандат должна была развернуться между тремя кандидатами, одним из которых была одномандатница Татьяна Сухарева. И именно у нее были неплохие шансы на победу. Либо попала «под раздачу» в рамках очередной компании по борьбе с фальшивыми ОСАГО. Либо случившееся — ошибка правоохранительных органов и теперь они не знают, как выйти из этой неприятной ситуации — человек отсидел восемь месяцев в СИЗО и, в случае признания невиновным кто-то должен будет за это ответить. Сейчас судьба Татьяны Сухаревой находится в компетенции Пресненского суда г. Москвы. Сторона защиты уверена, что оснований для признания ее виновной нет.

Остается вопрос, когда перед судом предстанут не случайные люди, а те, кто создал и «крышует» в России систему фальшивых ОСАГО?

В феврале 2016 года было принято решение о замене бланков полисов ОСАГО на бланки с существенно усиленной защитой в рамках программы борьбы с мошенничеством и продажей фальшивых ОСАГО. Инициатором выступил Российский союз автостраховщиков. Однако, торговля фальшивыми ОСАГО в российских регионах продолжается. Так, на Камчатке введение полисов ОСАГО нового образца обернулось огромными очередями из автовладельцев. «Люди вынуждены тратить недели на официальную страховку машины. На этом снова наживаются мошенники, они продают поддельные бланки без ожидания и дешевле», отмечает телеканал «Россия 24».

В Оренбургской области проблемы с получением автовладельцами полисов ОСАГО стали поводом для встречи главы региона Юрия Берга со страховщиками. «Страховые компании отказываются выдавать перевозчикам полисы ОСАГО, ссылаясь на убыточность и отсутствие бланков полисов. Это десятки автобусов, которые могут не выйти на линии, это тысячи пассажиров, которые зависят от нормальной работы общественного транспорта», — заявил глава Оренбургской области, писало ранее ИА REGNUM

Так, кто же ответит за ОСАГО? И когда правоохранительные органы займутся борьбой с реальными виновниками ситуации, сложившейся на рынке автострахования?