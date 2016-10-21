Оптимизм Дегтярева был спровоцирован запуском с американского космодрома одноразовой ракеты-носителя Antares, совместного проекта Orbital Sciences Corporation (США) и «Южного». На ракете установлены российские двигатели производства НПО «Энергомаш».

itc.ua Запуск ракеты Antares

Глава «Южного» прокомментировал и вероятность будущих полетов на Марс. По его словам, это вопрос решаемый, «все компоненты для такого проекта» у Украины есть. Но лучше все-таки сосредоточиться на проекте «создания экспериментальной базы на Луне», причем Украина сможет выступить «научным и технологическим лидером».

Космическая отрасль была создана в Украинской ССР в советские времена. Сегодня об этом говорить не принято. Вроде как она появилась сама собой, прилетела с неба. Процессы декоммунизации обходят отрасль стороной. Правда, ей могут выйти боком намерения киевских властей разрывать все экономические связи с Россией. Без этих связей долго она не протянет.

Вызывает интерес и тезис о том, что Украина готова к любым космическим победам — дайте только денег. Этот подход можно сделать универсальным. Ведь Украина готова и к тому, чтобы заменить Apple на рынке гаджетов, а Нью-Йорк — на финансовом рынке. Кадры, опять-таки, есть: налицо целое правительство таких «кадров». Дайте денег — и все у них получится.

Что на самом деле происходит в современной Украине с высокими технологиями, красноречиво сообщила нам история с самолетом «Мрия». Это тоже было наследие советских времен, предмет гордости Украины и повод для бесконечной болтовни о технологическом лидерстве. Все закончилось продажей всех лицензий Китаю по сходной цене.

Есть и другой пример — из того же Днепропетровска. Прошлым летом заместитель директора завода «Южмаш» рассказал, что на предприятии не только не работают некоторые цеха, но даже отключена техническая вода. В переводе на разговорный язык это означает, что на «Южмаше» не работают туалеты. По итогам года оба предприятия показали убыток более чем на 1 млрд гривен.

Заявления космического масштаба и космической же глупости, которые с незавидной регулярностью делают украинские официальные лица (обычно чиновники, но попадаются и главы госпредприятий), годятся для поднятия настроения. Не смешно только жителям Украины, которым нужно как-то примирять нищенские социальные выплаты и европейского уровня квартплату с разговорами про покорение Марса.

Хотя, если вдуматься, никакого противоречия нет. Заниматься реальной экономикой и реальной жизнью — занятие долгое, хлопотное, на рейтингах отражающееся нескоро. То ли дело придумывать то всемирное аграрное лидерство, то айтишное, то космическое. Доброе слово и кошке приятно, а бюджетного финансирования не требует.

Но задача поставлена еще сложнее. Майдану нужно одновременно выжимать из страны последние соки, лишая ее будущего, и не давать рейтингам падать. На первый взгляд, задача не решаема. Но чем больше подконтрольность и влиятельность СМИ и чем больше в этих СМИ абсурда и истерики, тем легче ее решить.

Экономика почти полностью находится в тени. Деньги олигархов, включая президента страны, хранятся в офшорах. Граждане получают серые зарплаты, расти бюджету не на чем. Параллельно государство занимает миллиард за миллиардом и дает их «осваивать» правильным гражданам. Чтобы занимать, оно повышает тарифы и соглашается на любые проценты. Чтобы осваивать, оно продолжает гражданскую войну и антироссийскую истерику.

По всем законам природы и экономики такая ситуация не может длиться долго. Если вы все глубже залезаете в долговую яму, причем одну половину новых кредитов тратите на погашение старых, а вторую — на создание видимости, что у вас все хорошо, то конец вашей истории очень предсказуем и очень незавиден.

Надежда может быть только на то, что граждане и дальше будут делать вид, что в стране не происходит ничего особенного. Что можно обсуждать Евровидение, визы в Россию, покорение Марса и черта в ступе, но только не реальные проблемы и пути их решения.

На помощь майданному правительству приходит невероятное терпение народа и его уже сформировавшаяся привычка жить автономно от государства. Народ воспринимает государство как неизбежное зло, к которому нужно приспосабливаться, по возможности держась от него подальше. На Украине объединенными усилиями деятельности власти и бездействия народа создано государство нового типа, чьей официальной целью является максимально интенсивный грабеж полученной территории. Ключевым становится вопрос, когда же молчаливое большинство граждан перестанет молчать.

Это зависит и от появления политических лидеров, и от скорости сползания в экономическую яму. А катализатором может стать любое из многих событий, которые происходят на Украине ежедневно. Однажды в очередном городе-миллионнике в очередной раз за неуплату отключат от энергоснабжения общественный транспорт, а высокие официальные лица в тот же день снова скажут что-нибудь про покорение Марса.

В такой день все и кончится.